Fallersleben will "nachlegen" und auch gegen Vahdet siegen

Nach zuletzt drei ungeschlagenen Ligaspielen soll der positive Trend fortgesetzt werden. Die Ausgangslage ist klar: Während Fallersleben im Hinspiel mit 3:0 gewann, konnte Vahdet in der Vorsaison beide direkten Duelle für sich entscheiden. Aktuell steckt der Gegner jedoch in einer schwierigen Phase, verlor drei Spiele in Serie und schied zudem am vergangenen Mittwoch aus dem Kreispokal aus.

Für Fallersleben geht es darum, den Schwung aus dem letzten Spiel mitzunehmen. Sportdirektor Fußball Tom Daedelow betont die Bedeutung der Partie: „nach dem immens wichtigen Heimsieg gegen Volkmarode, wollen wir die Chance nutzen unseren Vorsprung vor den Abstiegsrängen auszubauen.“

Entsprechend liegt der Fokus klar auf weiteren Punkten: „Wichtig ist es jetzt mit Punkten nachzulegen.“

Anpfiff ist dann am Sonntag um 15.00 Uhr in Braunschweig.