Fallersleben will gegen Lengede den Ligaverbleib "endgültig fix machen

Der VfB Fallersleben möchte im vorletzten Heimspiel der Saison den nächsten Schritt Richtung Klassenerhalt machen. Vor dem Duell mit dem SV Lengede machte Fußball-Sportdirektor Tom Daedelow die Zielsetzung deutlich.
„Wir wollen in unserem vorletzten Heimspiel der Saison den Klassenerhalt endgültig fix machen und einen Sieg einfahren“, erklärte Daedelow vor der Partie. Gleichzeitig warnte er davor, den Tabellenletzten zu unterschätzen. „Dazu bedarf es gegen den Tabellenletzten eine konzentrierte Leistung“, betonte der Sportdirektor.
Aktuell steht Fallersleben mit 38 Punkten auf dem neunten Platz und brachte sich durch sechs ungeschlagene Spiele in Serie in diese Position, bevor man in der Vorwoche wieder verlor.
Dabei blickte Daedelow auch auf den vergangenen Auftritt in Göttingen zurück und forderte eine deutliche Leistungssteigerung: „So eine erste Halbzeit wie in Göttingen darf uns nicht nochmal passieren.“
Gegen Lengede gewann man das Hinspiel knapp mit 4:3, konnte aber in der Vorsaison nicht gegen den SVL gewinnen.
Anpfiff ist dann am Sonntag um 15.00 Uhr.