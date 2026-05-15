Fallersleben will gegen Lengede den Ligaverbleib "endgültig fix machen

„Wir wollen in unserem vorletzten Heimspiel der Saison den Klassenerhalt endgültig fix machen und einen Sieg einfahren“, erklärte Daedelow vor der Partie. Gleichzeitig warnte er davor, den Tabellenletzten zu unterschätzen. „Dazu bedarf es gegen den Tabellenletzten eine konzentrierte Leistung“, betonte der Sportdirektor.

Aktuell steht Fallersleben mit 38 Punkten auf dem neunten Platz und brachte sich durch sechs ungeschlagene Spiele in Serie in diese Position, bevor man in der Vorwoche wieder verlor.