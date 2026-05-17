Fallersleben verliert gegen Lengede und "zieht Hut" vor dem Absteiger

Dabei erwischten die Gastgeber zunächst einen perfekten Start in die Partie. Bereits in der 2. Minute brachte David Albanese den VfB mit 1:0 in Führung, ehe Dennis Pollak nach nur neun Minuten auf 2:0 erhöhte.

Doch Lengede fand schnell zurück ins Spiel. Theo Jacques Tripler verkürzte in der 14. Minute mit einer starken Einzelaktion auf 1:2. Für Daedelow war genau dieser Treffer der Wendepunkt: „Das starke Tor bringt uns komplett aus dem Konzept.“

Sportdirektor Tom Daedelow sprach nach dem Spiel dennoch von einem enttäuschenden Auftritt: „Das einzig Gute an diesem Tag ist der feststehende Klassenerhalt.“ Seine Mannschaft habe zunächst „seriös begonnen“ und sich „innerhalb von zehn Minuten eigentlich auf die Siegerstraße gebracht“.

Noch vor der Pause die Führung verspielt

Nur wenige Minuten später gelang Michele Fassa bereits der Ausgleich zum 2:2 (23.). Fallersleben verlor zunehmend den Zugriff auf die Partie und kassierte kurz vor der Pause sogar noch das 2:3 durch Felix Kreykenbohm (44.).

Daedelow zeigte sich besonders mit der Reaktion seiner Mannschaft unzufrieden. „Wir stellen das Fußballspielen ein und ergeben uns teilweise dem Gegner“, erklärte der Sportdirektor. Nach dem Seitenwechsel sei der Auftritt seiner Mannschaft zwar „ok“ gewesen, „mehr aber auch nicht“.

Gleichzeitig zollte Daedelow dem Gegner großen Respekt. „Ich ziehe den Hut vor dem SV Lengede für diese couragierte Leistung und den hochverdienten Sieg“, sagte er nach der Partie. Als feststehender Absteiger zeigte der Tabellenletzte eine starke Leistung und belohnte sich mit dem Sprung auf Rang 15. Fallersleben wird im Endeffekt dennoch zufrieden ins Bett gehen können, nachdem der Klassenerhalt, durch die Ergebnisse der Konkurrenz, eingetütet wurde.