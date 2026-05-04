Fallersleben siegt im "schwachen Landesligaspiel" 1:0 gegen Northeim

Sportdirektor Tom Daedelow fand nach dem Spiel deutliche Worte zum Spielverlauf: „In einer der wohl schlechtesten Landesligapartien, die ich je gesehen habe, setzten wir uns wegen einem zielstrebigen Abschluss von Dennis Bauer nach Vorlage von Dennis Pollak mit 1:0 durch.“ Insgesamt sei die Begegnung auf niedrigem Niveau verlaufen, auch die Spielleitung blieb nicht ohne Kritik: „Selbst die Unparteiischen haben zu diesem schwachen Spiel beigetragen.“

Besonders eine Szene aus der zweiten Halbzeit sorgte für Unverständnis bei den Gastgebern. „In der 77. Minute müssen wir für alle sichtbar einen klaren Elfmeter bekommen“, so Daedelow. Lennox Binder habe sich gegen den Torwart durchgesetzt und sei „von ihm gelegt“ worden, doch ein Pfiff blieb aus.

Am Ende zählte für Fallersleben jedoch vor allem das Ergebnis. „3 Punkte, sechs Spiele ungeschlagen“, fasste Daedelow zusammen und machte gleichzeitig klar: „Über das heutige Spiel sprechen wir nicht mehr.“ Dennoch zieht Fallersleben das Positive, in Form von den Punkten, davon und springt in der Tabelle nach dem vierten Sieg in Serie auf Rang acht. Northeim hingegen verlor das dritte Spiel in Serie und bleibt zum vierten Mal in Folge gegen Fallersleben ohne Sieg. In der Tabelle steht die Eintracht nun auf dem elften Platz und ist mitten im Abstiegskampf angekommen.