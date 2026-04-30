Fallersleben reist mit "breiter Brust" zu Germania Wolfenbüttel

– Foto: Lea Bindewald

Für den VfB Fallersleben steht die nächste Auswärtsaufgabe bei Germania Wolfenbüttel an. Die Gäste gehen mit Rückenwind in die Partie. „Wir reisen nach Wolfenbüttel mit breiter Brust“, erklärt Sportdirektor Tom Daedelow vor dem Spiel.

Trotz des Selbstvertrauens aus den zwei Siegen in Serie mahnt Daedelow jedoch zur Vorsicht und fordert eine konstante Leistung über die gesamte Spielzeit. Besonders mit Blick auf das letzte Spiel sieht er Verbesserungsbedarf: „Wir müssen aber an die erste Halbzeit vom Vahdet-Spiel anknüpfen.“ In der zweiten Halbzeit machte man es nochmal spannend. Das soll besser werden.

Vor allem die zweite Hälfte aus dieser Partie soll als Warnung dienen: „Die zweite Hälfte war Murks und wenn wir so gegen Germania Wolfenbüttel agieren, wird es schwer etwas zählbares mitzunehmen.“ Außerdem konnte Germania Wolfenbüttel zuletzt den ersten Auswärtspunkt der Saison holen, auch wenn das Remis in Lengede wohl eher eine Enttäuschung war.

Daheim ist der Aufsteiger allerdings eine Macht. 18 der 19 Saisonpunkte holte man auf heimischen Platz. Doch auch Fallersleben ist auswärts stark und steht dort auf dem siebten Platz. Das Hinspiel endete im Übrigen 1:0 für Fallersleben.

Die Marschroute ist damit klar: Aufbauend auf einer starken ersten Halbzeit will Fallersleben über die gesamte Spielzeit hinweg stabil auftreten, um in Wolfenbüttel etwas mitzunehmen.

Anpfiff ist dann am heutigen Donnerstagabend um 19.15 Uhr.