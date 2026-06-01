Fallersleben lässt "alles auf dem Platz" und punktet beim SSV Kästorf

Der SSV Kästorf hat sich im Heimspiel gegen den VfB Fallersleben mit einem 2:2 begnügen müssen. Trainer Michele Rizzi sah dabei zwei unterschiedliche Halbzeiten seiner Mannschaft und sprach am Ende von „zwei verlorenen Punkten“.
Die Gäste aus Fallersleben gingen nach 20 Minuten durch Jonas Kübler in Führung. Kästorf antwortete aber schnell: Nur fünf Minuten später traf Leander Petry zum 1:1-Ausgleich. Trotzdem war Rizzi mit dem ersten Durchgang nicht zufrieden. „Wir hatten viel Ballbesitz, Fallersleben hat sich aufs Kontern konzentriert“, erklärte der SSV-Trainer. Seine Mannschaft habe „ein bisschen zu langsam gespielt, zu statisch gespielt“ und sich „zu leichte Ballverluste“ erlaubt. Deshalb sei das 1:1 zur Pause „auch komplett verdient“ gewesen.
Nach dem Seitenwechsel zeigte Kästorf laut Rizzi „ein ganz anderes Gesicht“. Die Gastgeber wurden deutlich gefährlicher und gingen in der 61. Minute durch Noah Mamalitsidis verdient mit 2:1 in Führung. „Wir waren dann deutlich schneller, haben uns viele Torchancen herausgespielt“, sagte Rizzi. Allerdings verpasste es seine Mannschaft, die Partie zu entscheiden. „Wir sind drei, vier Mal relativ frei vorm Torhüter aufgetaucht, konnten die Chancen aber leider nicht nutzen.“
Das rächte sich in der Schlussphase. Fabian Bauer erzielte in der 79. Minute den Ausgleich für den VfB Fallersleben. „Wie es dann so ist, hat Fallersleben aus einem ihrer zwei Konterschancen den Ausgleich erzielt“, sagte Rizzi anschließend. Deshalb sei das Ergebnis „bitter, weil es zwei verlorene Punkte waren aufgrund der Leistung in der zweiten Halbzeit“.
Beim VfB Fallersleben fiel das Fazit dagegen positiv aus. „Die Jungs, die heute auf dem Platz standen, haben dort alles gelassen, was sie hatten“, sagte Sportdirektor Fußball Tom Daedelow. Der Punktgewinn sei eine „tolle, couragierte Leistung und ein verdient" gewesen.
Trotz der verpassten drei Punkte zog Rizzi auch ein positives Saisonfazit. „Wir sind mindestens Vierter am Ende der Saison und nach dem schlechten Start, den wir hatten, ist das doch dann echt eine beachtliche Saison.“ Zum Saisonabschluss wolle der SSV „in Göttingen natürlich auch nochmal was Zählbares mitnehmen und die Saison gut abschließen.“