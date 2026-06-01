Fallersleben lässt "alles auf dem Platz" und punktet beim SSV Kästorf

Die Gäste aus Fallersleben gingen nach 20 Minuten durch Jonas Kübler in Führung. Kästorf antwortete aber schnell: Nur fünf Minuten später traf Leander Petry zum 1:1-Ausgleich. Trotzdem war Rizzi mit dem ersten Durchgang nicht zufrieden. „Wir hatten viel Ballbesitz, Fallersleben hat sich aufs Kontern konzentriert“, erklärte der SSV-Trainer. Seine Mannschaft habe „ein bisschen zu langsam gespielt, zu statisch gespielt“ und sich „zu leichte Ballverluste“ erlaubt. Deshalb sei das 1:1 zur Pause „auch komplett verdient“ gewesen.

Nach dem Seitenwechsel zeigte Kästorf laut Rizzi „ein ganz anderes Gesicht“. Die Gastgeber wurden deutlich gefährlicher und gingen in der 61. Minute durch Noah Mamalitsidis verdient mit 2:1 in Führung. „Wir waren dann deutlich schneller, haben uns viele Torchancen herausgespielt“, sagte Rizzi. Allerdings verpasste es seine Mannschaft, die Partie zu entscheiden. „Wir sind drei, vier Mal relativ frei vorm Torhüter aufgetaucht, konnten die Chancen aber leider nicht nutzen.“

Das rächte sich in der Schlussphase. Fabian Bauer erzielte in der 79. Minute den Ausgleich für den VfB Fallersleben. „Wie es dann so ist, hat Fallersleben aus einem ihrer zwei Konterschancen den Ausgleich erzielt“, sagte Rizzi anschließend. Deshalb sei das Ergebnis „bitter, weil es zwei verlorene Punkte waren aufgrund der Leistung in der zweiten Halbzeit“.