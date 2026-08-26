Fallersleben II vor Lupo: „Es hat einen gewissen Derby-Charakter"

Für Cedric Wienhold ist die Ausgangslage nicht so eindeutig, wie es die frühe Tabelle vermuten lässt. Lupo sei zu Saisonbeginn „immer eine große Wundertüte“, sagt der Trainer von Fallersleben II. „Man kann sie nicht wirklich einschätzen.“ Weil Lupo die ersten Spieltage häufig verlege und viele Spieler länger im Urlaub seien, sei es schwierig, früh ein klares Bild von der Mannschaft zu bekommen.

Seine Mannschaft soll sich davon nicht aus dem Konzept bringen lassen. Nach dem überzeugenden 6:0 gegen Kästorf-Warmenau will Fallersleben II an die eigene Spielweise anknüpfen und die Räume erneut konsequent nutzen. Gleichzeitig müsse man sich auf die Art einstellen, wie Lupo seine Spiele führt. Wienhold erwartet: „Ich glaube, es wird ein richtig, richtig gutes Spiel, fußballerisch, kämpferisch.“

Gleichzeitig kennt Wienhold den Gegner aus den vergangenen Duellen. Lupo sei eine Mannschaft, „die immer bis zum Ende kämpft“ und auch spielerisch viel Qualität besitze. Vor allem auf die Intensität der Partie stellt sich Fallersleben ein. „Es hat einen gewissen Derby-Charakter das Spiel“, sagt Wienhold. „Da ist es immer heiß, da ist es immer körperbetont, da ist es immer giftig.“

Der Trainer sieht seine Mannschaft derzeit in einer guten Entwicklung. Die Auftritte gegen TSV Hehlingen und Kästorf-Warmenau hätten dem Team gutgetan. Besonders die jungen Spieler, die neu aus der A-Jugend zur Mannschaft gestoßen sind, hätten sich schnell integriert. Gegen Hehlingen standen vier von ihnen in der Startelf, gegen Kästorf-Warmenau waren es bereits fünf. „Die bereichern unsere Mannschaft wirklich enorm“, sagt Wienhold. „Es macht auch Spaß, den Jungs zuzusehen.“

Diese Entwicklung ist für Fallersleben auch mit Blick auf die sportliche Zielsetzung wichtig. Nach zwei Spielen hat die Mannschaft vier Punkte gesammelt und steht damit auf Rang acht. Wienhold ordnet die Tabellenlage allerdings klar ein: „Nach zwei Spieltagen hört sich das immer doof an, aber vier Punkte Vorsprung auf den Abstiegsplatz und für uns zählt natürlich erstmal der Nicht-Abstieg.“

Entsprechend will Fallersleben II auch gegen Lupo keine Punkte verschenken. „Und somit jeder Punkt, den wir sammeln, ist ein Punkt gegen den Abstieg“, sagt Wienhold. Seine Mannschaft werde deshalb mit einer klaren Zielsetzung in das Derby gehen: „Wir werden uns so einstellen, dass wir auf Sieg spielen, gegen Lupo, zu Hause, bei uns.“

Zusätzliche Brisanz erhält die Partie durch die Verbindung zwischen den beiden Trainerteams. Lupo tritt mit einem neuen Trainerteam an. Co-Trainer Davide Galtani kennt Wienhold seit vielen Jahren aus gemeinsamen Zeiten im Jugendfußball. „Mit dem habe ich selber lange Zeit in der Jugend zusammen Fußball gespielt“, erzählt der Fallersleber Trainer. Vor dem Anpfiff sei das Verhältnis freundschaftlich, danach gehe es um Punkte.

Wienhold freut sich auch auf die abendliche Atmosphäre. „Es gibt nichts Besseres als ein Flutlichtspiel in einem kleinem Derby“, sagt er. Zudem hofft er auf viele Zuschauer und eine gute Stimmung am Mittwochabend.

Sportlich will Fallersleben II den eigenen Aufwärtstrend bestätigen. Nach dem 6:0 gegen Kästorf-Warmenau und den insgesamt vier Punkten aus den ersten beiden Ligaspielen soll nun der nächste Schritt folgen.

Anpfiff ist am Mittwoch um 19 Uhr. Wienhold geht trotz des Respekts vor dem Gegner mit großem Vertrauen in seine Mannschaft: „Wir werden mit breiter Brust auftreten.“