Fallersleben holt zwei Top-Talente zurück

Der VfB Fallersleben spielte als Aufsteiger eine sehr solide Saison und konnte den Klassenerhalt frühzeitig eintüten. Letztendlich spielte der VfB die beste Saison der vier Aufsteiger und wird auch in der kommenden Saison sechstklassig spielen. Um wieder frühzeitig den Klassenerhalt feiern zu können, stellte man nun via Instagram zwei Neuzugänge vor..

In Mecklenburg-Vorpommern kam der 1.94M-Hüne auf 14 Einsätze und stand im Kader des DFB-Pokals. Zur abgelaufenen Saison wechselte Ratajczyk dann zum SSV Vorsfelde in die Oberliga, wurde aber durch eine Verletzung ausgebremst, sodass keine Partie dazu kam. Nun will der Defensivspieler zu alter Stärke finden und bei seinem Jugendverein neu angreifen.

Beide spielten in ihrer Jugendzeit schon für Fallersleben und kehren nun zu ihrem Jugendverein zurück. Der erste der beiden Transfers heißt Marc-Luca Ratajczyk. Der 21-Jährige spielte von 2015-2017 für Fallersleben und war danach für viele weitere leistungsorientierte Jugendvereine aktiv. Nach Stationen beim VfL Wolfsburg, LM Wolfsburg, den Freien Turnern und BFC Dynamo machte der Innenverteidiger seine ersten Schritte im Herrenfussball für den Rostocker FC in der Oberliga.

Auch Jonas Kübler spielte in seiner Jugendzeit für Fallersleben, ehe es ihn ins NLZ zur Eintracht aus Braunschweig zog. Mit den Löwen spielte Kübler unter anderem sechs Mal in der U19-Bundesliga. In der abgelaufenen Saison war der 18-Jährige für den VfV Hildesheim in der A-Junioren-Regionalliga aktiv (elf Spiele, ein Tor) und feierte dort den Klassenerhalt. Der Defensivmann kehrt also zu seinen Wurzeln zurück und kann dort flexibel in der Abwehrkette eingesetzt werden.