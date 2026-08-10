Fallersleben fehlt es "an Allem" - Wolfenbüttel überrollt VfB

„Heute war es eine sehr konzentrierte Leistung von uns. Wir haben sehr diszipliniert gespielt, echt gut die Tiefe attackiert und waren auch variabel in unserem Spiel“, zeigte sich MTV-Trainer Deniz Dogan zufrieden. Seine Mannschaft habe den Gegner über weite Strecken klar beherrscht: „Fallersleben kam damit überhaupt nicht klar. Wir haben sie wirklich extrem dominiert, das muss man schon so sagen.“

Auf der anderen Seite erlebte Fallersleben einen gebrauchten Tag. „Leider lief gestern nicht viel zusammen“, bilanzierte VfB-Trainer Leon Schroeder. Besonders seinen Torhüter nahm er von der Kritik aus: „Hervorheben kann man die Leistung von Niklas Wienhold, denn ohne ihn hätten wir sicher deutlich höher verloren.“

Bereits in der achten Minute eröffnete Maximilian Kohl den Torreigen und brachte Wolfenbüttel mit 1:0 in Führung. Lasse Homann erhöhte in der 24. Minute auf 2:0, ehe Oliwier Bosacki sieben Minuten später den dritten Treffer nachlegte. Trotz der deutlichen Pausenführung sah Dogan noch reichlich Luft nach oben: „Das ärgert mich schon, dass wir die ersten zwei Tore durch Standards machen, obwohl wir aus dem Spiel drei, vier Tore hätten machen müssen.“

Kurz nach der Pause wird es richtig deutlich

Direkt nach dem Seitenwechsel machte Wolfenbüttel dort weiter, wo es aufgehört hatte. Bosacki erzielte in der 48. Minute seinen zweiten Treffer und stellte auf 4:0. In der 55. Minute folgte durch ein Eigentor von Marc-Luka Ratajczyk das 5:0.

Schroeder fand deutliche Worte für den Auftritt seiner Mannschaft: „Es hat uns gestern an allem gefehlt. Kein Biss, kein Ehrgeiz und dazu führten auch leichte individuelle Fehler zu leichten Gegentoren.“ Zwar sei Wolfenbüttel „sicherlich nicht unser Maßstab“, dennoch ärgerte ihn die Art und Weise: „Wir haben uns nicht gut verkauft und die mitgereisten Leute aus Fallersleben enttäuscht.“

Omar Romdhani gelang in der 67. Minute der einzige Treffer der Gäste zum zwischenzeitlichen 1:5. Wolfenbüttel ließ sich davon jedoch nicht aufhalten. Homann schnürte in der 75. Minute mit dem 6:1 seinen Doppelpack, ehe der eingewechselte Maximilian Fricke in der 86. Minute den 7:1-Endstand herstellte.

Selbst sieben Treffer waren Dogan angesichts der Vielzahl an Möglichkeiten noch zu wenig. „Es war schon ärgerlich, dass wir nicht mehr Tore geschossen haben“, erklärte der MTV-Coach. „Ich will mich jetzt nicht zu weit rauslehnen, weil 7:1 schon ein hohes Ergebnis ist. Aber wir hätten es auf jeden Fall zweistellig gestalten können, weil wir so unfassbar klare Torchancen hatten, die wir einfach nicht gemacht haben.“

Trotz des deutlichen Auftakterfolgs will Dogan das Ergebnis nicht überbewerten. „Man muss natürlich demütig bleiben. Wir wollen es nicht überbewerten. Wir haben es jetzt gut gemacht, aber jedes Spiel geht von null los.“

Für Fallersleben richtet sich der Blick nach der deutlichen Niederlage ebenfalls bereits auf die kommenden Aufgaben. Schroeder gibt die Richtung vor: „Jetzt heißt es, diese Fehler sofort abzustellen und für Wiedergutmachung zu sorgen.“