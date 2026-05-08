Fallen in der Bezirksliga Ost weitere Entscheidungen?

Dem SV Hofkirchen droht der direkte Abstieg – Foto: Bernardo Picture

Bislang steht in der Bezirksliga Ost nur fest, dass der SV Oberpolling nicht mehr zu retten ist. Alles andere ist noch offen und dementsprechend groß ist die Spannung. Im Titelrennen muss/darf der SV Grainet am Freitagabend vorlegen und gastiert beim SV Garham. Tags darauf gibt die zweitplatzierte SpVgg GW Deggendorf ihre Visitenkarte beim TSV Mauth ab. Der Rangdritte SpVgg Ruhmannsfelden kann aus eigener Kraft nichts mehr erreichen und muss hoffen, dass zumindest einer der beiden Kontrahenten im Saisonendspurt kräftig patzt. Um ihre kleine Chance zu wahren, sind die Lerchenfeldkicker daheim gegen den TSV-DJK Oberdiendorf jedoch zum Siegen verdammt. Im Tabellenkeller kann die SpVgg Niederalteich beim Fix-Absteiger SV Oberpolling die Relegationsteilnahme absichern. Der SV Hutthurm (beim SV Schalding-Heining II) und der SV Hofkirchen (daheim gegen den TSV Grafenau) liefern sich vermutlich ein Fernduell darum, wer am Ende direkt absteigt und wer zumindest in die Relegation darf.

Heute, 18:30 Uhr SV Garham Garham SV Grainet Grainet 18:30 live PUSH





Holger Stemplinger (Trainer SV Garham): "Wir freuen uns richtig auf das Spiel gegen Grainet. Eine sehr sympathische und starke Mannschaft, die verdient da oben steht. Ich denke, es wird am Freitagabend eine tolle Kulisse werden und wir haben richtig Bock uns mit der aktuell stärksten Mannschaft zu messen. Das Hinspiel war sehr umkämpft und da wir wollen auch jetzt wieder versuchen, dem Tabellenführer Paroli zu bieten."





Personalien: Mit Mario Gotzler und den beiden Co-Spielertrainer Udo Tolksdorf und Simon Weber fehlen den Hausherren wichtige Akteure.









Johannes Gastinger (Trainer SV Grainet): "Am vorletzten Spieltag dieser Saison erwartet uns nochmal eine hammerharte Auswärtshürde. Der SV Garham hat sich in den vergangenen Jahren toll entwickelt, ist auf allen Positionen gut besetzt und spielt eine sehr starke Saison. Wir müssen 90 Minuten eine hochkonzentrierte Leistung an den Tag legen, um dort bestehen zu können. Wir haben aber die Qualität und das Selbstbewusstsein und wissen, dass wir auch das packen können."



Personalien: Lediglich Ersatztorhüter Alfred Hammer ist nicht im Kader.

















Jochen Freidhofer (Trainer SpVgg Ruhmannsfelden): "Die Enttäuschung nach dem Spiel in Niederalteich sitzt natürlich tief. Wir haben die Gegebenheiten nicht angenommen und verdient verloren. Für mich persönlich ist die schwere Verletzung unseres jungen Abwehrspielers Alexander Kitzke, der sich leider einen Kreuzbandriss zugezogen hat, mindestens genauso schwer und ich wünsche ihm viel Kraft bei seiner Operation und anschließender Reha. Gegen Oberdiendorf - seit der Winterpause mit meinem Freund Anton Autengruber an der Linie - wird es daher wieder sehr schwer, aber wir wollen unseren Fans und dem Umfeld zum letzten Heimspiel definitiv drei Punkte bescheren."



Personalien: Neben Alexander Kitzke haben die Lerchenfeldkicker die Ausfälle von Markus Stadler, Stefan Wittenzellner, Marco Steinbauer, Alexander Kilger und Tim Weinberger zu kompensieren.









Anton Autengruber (Trainer TSV-DJK Oberdiendorf): "Wir haben uns in den letzten Begegnungen überhaupt nicht gut präsentiert und folgerichtig dreimal in Folge verloren. Für uns uns geht in Ruhmannsfelden primär darum, wieder eine wesentlich bessere und vor allem engagiertere Leistung zu zeigen."



Personalien: Neben den Dauerpatienten werden weiterhin auch Klaus Loistl und Fabian Hoffman fehlen.











Morgen, 15:00 Uhr TSV Mauth Mauth SpVgg GW Deggendorf Deggendorf 15:00 PUSH





Die aktuelle Lage beim TSV Mauth





Benjamin Penzkofer (Trainer SpVgg GW Deggendorf): "Mauth ist sehr stark im Umschaltspiel, daher werden wir vor allem eine gute Balance zwischen Defensive und Offensive brauchen. Vermutlich wird ein Punkt nicht viel wert sein, daher bringt uns nur ein Sieg entscheidend voran. Dementsprechend gilt es aufzutreten und vor einer wohl großen Kulisse mutig zu sein."



Personalien: Laurin Hübscher ist wieder an Bord.





Benjamin Penzkofer (Trainer SpVgg GW Deggendorf): "Mauth ist sehr stark im Umschaltspiel, daher werden wir vor allem eine gute Balance zwischen Defensive und Offensive brauchen. Vermutlich wird ein Punkt nicht viel wert sein, daher bringt uns nur ein Sieg entscheidend voran. Dementsprechend gilt es aufzutreten und vor einer wohl großen Kulisse mutig zu sein."Personalien: Laurin Hübscher ist wieder an Bord.

Der TSV Grafenau muss beim akut abstiegsbedrohten SV Hofkirchen ran – Foto: Bernardo Picture







Morgen, 17:00 Uhr SV Hofkirchen Hofkirchen TSV Grafenau Grafenau 17:00 PUSH





Peter Gallmaier (Trainer SV Hofkirchen): "In Hutthurm haben wir leider ein schwaches Spiel gezeigt, was uns natürlich wieder zurückgeworfen hat im Kampf um den Klassenerhalt.

Leider haben wir es nun nicht mehr in der eigenen Hand - trotzdem werden wir weiter alles versuchen. Im Heimspiel gegen Grafenau müssen wir an unsere Leistungsgrenzen gehen, um die dringend benötigten drei Punkte in Hofkirchen zu behalten."



Personalien: Lediglich die Langzeitverletzten sind keine Optionen.





Alexander Adam (Trainer TSV Grafenau): "Wir haben nicht vor, die Saison frühzeitig zu beenden, haben gut und hart trainiert und wollen an den Leistungen der letzten Spiele anknüpfen. Personell wird es dieses Mal eng. Es fehlen ein paar Leistungsträger und unsere U23 spielt fast zeitgleich, so dass wir zum Spielbeginn wohl nicht mal einen Auswechselspieler zur Verfügung haben werden."



Personalien: Michael Friedl, Benjamin Klose, Felix Kern und Spielertrainer Sebastian Raml müssen ersetzt werden.







Morgen, 15:00 Uhr SV Oberpolling Oberpolling SpVgg Niederalteich Niederalteic 15:00 PUSH





Daniel Wurm (Spielertrainer SV Oberpolling): "Nach wie vor haben wir mit großen Personalsorgen zu kämpfen, werden aber eine Mannschaft auf die Beine bekommen. Für Niederalteich geht es noch um einiges. Wir wollen mit Würde und Anstand die Bezirksliga, in der wir tolle Jahre hatten, verlassen und entsprechend werden wir nochmal alles geben und reinhauen."







Manuel Kesten (Spielertrainer SpVgg Niederalteich): "Gegen Ruhmannsfelden haben wir erneut eine grundsolide Leistung gezeigt und auch fußballerisch immer wieder Akzente setzen können. Mit einer solchen Einstellung sind wir in der Lage, mit jedem Gegner in der Liga mitzuhalten. In Oberpolling gilt es nun, mit derselben Herangehensweise in die Partie zu gehen und diese durchaus knifflige Aufgabe erfolgreich zu lösen. Sowohl im Hinspiel als auch mit der Aktion in der vergangenen Woche hat uns Oberpolling zweimal schmerzlich getroffen. Entsprechend motiviert gehen wir in das Spiel und wollen die Punkte mit nach Hause nehmen."



Personalien: Mit Florian Memminger, Lukas Kaufmann, Philipp Peter, Manuel Streule und Maximilian Mutz werden einige Kicker nicht auf dem Spielberichtsbogen zu finden sein. Zu allem Überfluss gibt es noch ein paar Wackelkandidaten. Daniel Wurm (Spielertrainer SV Oberpolling): "Nach wie vor haben wir mit großen Personalsorgen zu kämpfen, werden aber eine Mannschaft auf die Beine bekommen. Für Niederalteich geht es noch um einiges. Wir wollen mit Würde und Anstand die Bezirksliga, in der wir tolle Jahre hatten, verlassen und entsprechend werden wir nochmal alles geben und reinhauen."Manuel Kesten (Spielertrainer SpVgg Niederalteich): "Gegen Ruhmannsfelden haben wir erneut eine grundsolide Leistung gezeigt und auch fußballerisch immer wieder Akzente setzen können. Mit einer solchen Einstellung sind wir in der Lage, mit jedem Gegner in der Liga mitzuhalten. In Oberpolling gilt es nun, mit derselben Herangehensweise in die Partie zu gehen und diese durchaus knifflige Aufgabe erfolgreich zu lösen. Sowohl im Hinspiel als auch mit der Aktion in der vergangenen Woche hat uns Oberpolling zweimal schmerzlich getroffen. Entsprechend motiviert gehen wir in das Spiel und wollen die Punkte mit nach Hause nehmen."Personalien: Mit Florian Memminger, Lukas Kaufmann, Philipp Peter, Manuel Streule und Maximilian Mutz werden einige Kicker nicht auf dem Spielberichtsbogen zu finden sein. Zu allem Überfluss gibt es noch ein paar Wackelkandidaten.











Manuel Mikolaiczyk (Co-Spielertrainer SV Schalding-Heining II): "Im letzten Heimspiel der Saison wollen wir vor unseren eigenen Fans noch einmal eine engagierte und geschlossenen Mannschaftsleistung - wie zuletzt in Oberdiendorf - zeigen. Wenn wir an diesen Auftritt anknüpfen können, ist es definitiv noch möglich, in den Top 5 der Tabelle abzuschließen."



Personalien: Der U23 des SVS steht exakt das gleiche Aufgebot wie in der Vorwoche zur Verfügung. Manuel Mikolaiczyk (Co-Spielertrainer SV Schalding-Heining II): "Im letzten Heimspiel der Saison wollen wir vor unseren eigenen Fans noch einmal eine engagierte und geschlossenen Mannschaftsleistung - wie zuletzt in Oberdiendorf - zeigen. Wenn wir an diesen Auftritt anknüpfen können, ist es definitiv noch möglich, in den Top 5 der Tabelle abzuschließen."Personalien: Der U23 des SVS steht exakt das gleiche Aufgebot wie in der Vorwoche zur Verfügung.



Julian Liebenow (Trainer SV Hutthurm): "Nach dem erfreulichen und am Ende verdienten Sieg gegen Hofkirchen wartet mit der zweiten Mannschaft aus Schalding eine sehr talentierte und spielstarke Mannschaft auf uns. Wir sind noch lange nicht sicher und müssen versuchen, erneut zu punkten, um den Relegationsplatz abzusichern."



Personalien: Die Lage ist unverändert. Coach Liebenow befindet sich nach seinen Kreuzbandriss weiter im Aufbautraining und zusätzlich zu den Langzeitausfällen muss Dustin Lippert passen.













Außerdem spielen:





Morgen, 16:00 Uhr FC Künzing Künzing TSV Waldkirchen Waldkirchen 16:00 PUSH





