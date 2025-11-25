Fall Amiri: Freispruch im wichtigsten Tatvorwurf

Am Montagabend fasste die Spruchkammer des Südwestdeutschen Fußballverbandes ein neues Urteil zum Fall Nauwid Amiri. Der Trainer der TuS Mechtersheim soll Julian Malburg, Spieler von Arminia Ludwigshafen, geschlagen haben. Dieser Vorwurf konnte bei der Verhandlung offenbar nicht untermauert werden. „Wichtig ist mir, zu betonen: Das Gericht hat keine Tätlichkeit festgestellt“, sagt der Bruder von Mainz-05-Profi Nadiem Amiri.
Die ursprünglich auf sechs Wochen festgelegte Sperre, die der Verband selbst neu verhandelt wissen wollte, wurde nun verlängert. Weshalb Amiri gesperrt wird und trotzdem zufrieden ist, was Malburg sagt und welche weiteren Konsequenzen die Verhandlungen haben, steht im Plus-Artikel der Allgemeinen Zeitung.