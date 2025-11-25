Fall Amiri: Freispruch im wichtigsten Tatvorwurf

Am Montagabend fasste die Spruchkammer des Südwestdeutschen Fußballverbandes ein neues Urteil zum Fall Nauwid Amiri. Der Trainer der TuS Mechtersheim soll Julian Malburg, Spieler von Arminia Ludwigshafen, geschlagen haben. Dieser Vorwurf konnte bei der Verhandlung offenbar nicht untermauert werden. „Wichtig ist mir, zu betonen: Das Gericht hat keine Tätlichkeit festgestellt“, sagt der Bruder von Mainz-05-Profi Nadiem Amiri.