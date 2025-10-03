Falko Kersten ist der Gamechanger

Manche sagen „Unterschiedsspieler“, andere „Gamechanger“. Fakt ist: Gegen diese Typen scheint kein Kraut gewachsen zu sein. Und mit ihnen klappt es einfach besser. Ein Paradebeispiel war am Sonntag im Spiel des Bezirksligisten SGE Bedburg-Hau beim TuS Xanten zu beobachten. Der Typ: Falko Kersten.

Falko Kersten fällt auf: eher klein, aber kraftvoll. Windschnittige Frisur. Dazu passend auf dem Platz ein Wirbelwind, antrittsschnell und mit Übersicht. Lauf- und kampfstark, mannschaftsdienlich, leidenschaftlich, vorangehend.

Gegen den mit 1:0 führenden Gastgeber kommt Kersten in der 63. Minute in die Partie. Zwölf Minuten später führt sein Team mit 3:1. Der Offensivmann hatte zwei Scorerpunkte beigetragen. Spiel gedreht, Auswärtssieg eingetütet.

Der gebürtige Erfurter – einst in der U-19-Bundesliga für Rot-Weiß aktiv – kam vor zehn Jahren an den Niederrhein, fand bei der SGE Bedburg-Hau seine sportliche Heimat. In der vergangenen Saison machte er eine Ausnahme, holte mit Viktoria Goch den Meistertitel in der Bezirksliga – was ihm zuvor auch schon mit der SGE in der Saison 2018/2019 gelungen war. Diesen Sommer folgte die Rückkehr.

In der hiesigen Fußballszene ist all das bekannt. Auch dass er in der Meistersaison für die SGE als Vize-Kapitän in jedem Spiel im Schnitt fast zwei Torbeteiligungen vorzuweisen hatte. Auf dem Internetportal Fupa stehen bei Kersten 186 Spielen für die SGE Bedburg-Hau zu Buche – und 122 Tore sowie 52 Torvorlagen.

Matchwinner Kersten

Als Trainer Bernard Alijaj den heute 33-Jährigen am Sonntag im Auswärtsspiel einwechselte, rief Xantens Coach Marcel Zalewski seinen Spielern zu: „Kersten kommt.“ Es war aufseiten der Gastgeber ganz offensichtlich vorher besprochen worden, dass auf ihn besonders zu achten sei. Der TuS Xanten stellte taktisch um. Nur: Es nützte nichts.

Falko Kersten war sofort voll da, ackerte, dirigierte. Trotz einer hartnäckigen Erkältung, wegen der er in den vergangenen beiden Partien nur von der Bank kam, weil für mehr die Kraft fehlte. Doch für jeweils rund halbstündige Einsätze hatte er genug Energie. Vorlage zum 2:1 in Xanten, Tor zum 3:1. Und in der Vorwoche gegen TuS Stenern war es sein Ausgleichstreffer, der noch einen Punkt einbrachte.

„Ja, Falko war ein Faktor“, bestätigte nach dem Xanten-Spiel lächelnd sein Trainer und wirkte dabei nicht überrascht. Kersten selbst sagte: „Wichtig ist, der Mannschaft zu helfen. Immer hinterherrennen.“ Er spiele jetzt in einem ganz jungen Team, das schon viele Gegentore bekommen hat, noch lernen müsse. „Aber sie machen es toll“, lobte der Routinier. Der im Übrigen nicht nur mit Toren und Assists glänzt.

Eine bezeichnende Szene: In Xanten steht es 1:1, der Gegner ist im Aufbauspiel. Kersten läuft den Verteidiger an. Ein Mitspieler bewertet die Situation als wenig aussichtsreich, ruft ihm zu: „Falko, das ist schwer.“ Der 33-Jährige aber ruft zurück: „Nichts ist schwer.“ Und grätscht seinem Gegner den Ball vom Fuß. Es sind Aktionen wie diese, die dem Gegner den Schneid abkaufen – wenn Gamechanger wie Kersten ans Werk gehen.