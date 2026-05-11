Falkenthaler Füchse top, Steinhöfel und Müncheberg drehen auf

In der Kreisoberliga Oberhavel/Barnim und in der Ostbrandenburgliga war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service.
Vor 355 Zuschauern entwickelte sich ein Krimi, der erst in der allerletzten Sekunde seinen Höhepunkt fand. Nach einer torlosen ersten Halbzeit erlöste Maurice Platow die Hausherren in der 56. Minute mit dem Führungstreffer zum 1:0. Zepernick schien den knappen Vorsprung über die Zeit zu retten, doch der FSV Bernau II bewies einen unglaublichen langen Atem. In der fünften Minute der Nachspielzeit (90.+5) war es schließlich Laurence Lattner, der den viel umjubelten Ausgleich zum 1:1-Endstand markierte und den Gastgebern den sicher geglaubten Sieg noch entriss.
Auch in Oranienburg herrschte in der Schlussminute blankes Entsetzen bei den Hausherren. Vor 36 Zuschauern brachte Tim Meyer die Reserve des OFC exakt mit dem Pausenpfiff (45.) in Führung. Die knappe Führung hielt fast über die gesamte zweite Hälfte, doch Bergfelde gab sich nie auf. In der 90. Minute schlug der SV Grün-Weiß eiskalt zurück: Niklas Kohl erzielte den Treffer zum 1:1-Endstand. Ein bitterer Punktverlust für die Oranienburger, die den Sieg bereits vor Augen hatten.
In Falkenthal sahen die 97 Zuschauer eine Partie, die denkbar schlecht für die Hausherren begann. Die Spielgemeinschaft Lichterfelde/Finow ging bereits in der 3. Minute durch Nick Lange in Führung. Doch die "Füchse" schüttelten sich kurz und starteten eine beeindruckende Aufholjagd. Robert Reimann (31.) glich noch vor der Pause aus. Im zweiten Durchgang brachen bei den Gästen alle Dämme: Robin Mohr (57.), Max Schläwicke (75.) und Ben Lässig (87.) schraubten das Ergebnis in die Höhe. Den Schlusspunkt zum deutlichen 5:1-Heimsieg setzte Christopher Franz in der Nachspielzeit (90.+2).
In Grüneberg avancierte Julio Valentino Jüttner zum frühen Matchwinner. Mit einem echten Doppelschlag in der 25. und 27. Minute stellte er die Weichen früh auf Sieg. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Kevin Dahms (58.) sogar auf 3:0. Bötzow bewies Moral und kam durch Karsten Nothdorf (66.) zum Anschluss, doch Lucas Heidel machte in der 80. Minute mit dem 4:1 alles klar. Der Treffer von René Vogel (84.) zum 4:2-Endstand war für die Eintracht am Ende lediglich noch Ergebniskosmetik.
Eine einseitige Machtdemonstration bekamen die 85 Zuschauer in Leegebruch zu sehen. Besonders Dominik Otto erwischte einen Sahnetag und brachte die Hausherren mit zwei frühen Treffern (7., 21.) komfortabel in Front. Praktisch mit dem Halbzeitpfiff erhöhte Noah Birkner (45.) auf 3:0 und sorgte damit bereits für die Vorentscheidung. Den Schlusspunkt unter eine souveräne Vorstellung setzte Aria Amiri in der 55. Minute zum 4:0-Endstand. Glienicke fand über die gesamte Spielzeit kein wirksames Mittel gegen die spielstarken Leegebrucher.
Der FSV Basdorf lieferte eine konzentrierte Leistung ab. Kurz vor der Pause markierte Vasyl Boichuk (45.+2) die wichtige Führung. Direkt nach dem Wiederanpfiff legte Leon Seifert (51.) nach und baute den Vorsprung aus. Britz bemühte sich zwar um den Anschluss, kam aber gegen die Basdorfer Defensive nicht an. In der 80. Minute machte Finn Gerloff mit dem Treffer zum 3:0-Endstand endgültig den Deckel auf die Partie.
Vor 103 Zuschauern präsentierte sich der FC Kremmen als die deutlich abgeklärtere Mannschaft. Felix Kirstein brachte die Gäste in der 14. Minute in Führung. Die Vorentscheidung fiel dann in der zweiten Halbzeit durch einen blitzsauberen Doppelschlag: Marvin Prien traf innerhalb von nur zwei Minuten gleich zweimal (72., 74.) und stellte damit den 0:3-Auswärtssieg sicher. Bärenklau kämpfte zwar unermüdlich, konnte die individuelle Klasse der Kremmener Angreifer jedoch nicht neutralisieren.
Das wohl dramatischste Spiel des Tages erlebten die 42 Zuschauer in Ahrensfelde. Niklas Engel brachte Löwenberg in der 36. Minute in Front. Im zweiten Durchgang entwickelte sich ein offener Schlagabtausch: Denis Rotenberg (71.) glich aus, doch Lukas Salzwedel (77.) stellte die Führung für Löwenberg wieder her. Als erneut Denis Rotenberg in der 89. Minute das 2:2 erzielte, schien alles auf eine Punkteteilung hinauszulaufen. Doch der Fußballgott hatte andere Pläne: In der 90. Minute markierte Tim Maasch den viel umjubelten 2:3-Siegtreffer für den Löwenberger SV.
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In Altlandsberg sahen die 95 Zuschauer eines der wohl verrücktesten Spiele der letzten Jahre. Die Partie begann rasant: Thomas Schlag brachte die Gäste bereits in der 6. Minute in Führung. Doch der MTV schlug mit aller Gewalt zurück. Kevin Borowski drehte das Spiel per Foulelfmeter (10.) und einem weiteren Treffer in der 19. Minute. Als Marwin Vogel (42.) und Christoph Wunder (55.) auf 4:1 erhöhten, schien die Messe gelesen. Doch was dann folgte, war ein historischer Kollaps der Hausherren und eine unglaubliche Moral der Spielgemeinschaft. Tony Frontzek (67.) und erneut Thomas Schlag (70.) verkürzten innerhalb weniger Minuten. In der Schlussphase wurde es dramatisch: Tony Frontzek glich in der 78. Minute zum 4:4 aus, bevor Thomas Schlag in der 81. Minute mit seinem dritten Treffer den unfassbaren 4:5-Endstand herstellte.
In Woltersdorf stand das Spiel ganz im Zeichen der Standardsituationen und eines Mannes, der auf beiden Seiten der Torschützenliste auftauchte. Zunächst brachte Jens Jahn die Hausherren in der 31. Minute per Foulelfmeter mit 1:0 in Führung. Kurz vor der Pause glichen die Gäste jedoch aus – ebenfalls durch einen Strafstoß: Tom Viehrig verwandelte in der 42. Minute zum 1:1. Nach dem Seitenwechsel blieb die Partie lange Zeit offen und hart umkämpft. In der 76. Minute war es schließlich erneut Tom Viehrig, der den entscheidenden Treffer zum 2:1-Endstand markierte und damit den Heimsieg für Woltersdorf sicherte.
Vor 131 Zuschauern lieferte die SG Müncheberg eine dominante Vorstellung ab. Die Reserve des FC Strausberg war über die gesamte Spielzeit chancenlos. Tim Weinkauf eröffnete in der 33. Minute den Torreigen. Nach dem Seitenwechsel brachen bei den Gästen alle Dämme: Maximilian Meyer (48.) und Nico Helm (54.), der einen Handelfmeter verwandelte, schraubten das Ergebnis schnell in die Höhe. Erneut Tim Weinkauf (58.), Elias Böttcher (64.) und wieder Maximilian Meyer (70.) machten das halbe Dutzend voll und besiegelten den deutlichen 6:0-Heimsieg.
Ein wahrer Albtraum-Nachmittag für die SG Hangelsberg vor 78 Zuschauern. Die Gäste aus Steinhöfel waren von Beginn an die spielbestimmende Mannschaft und gingen früh durch Kai Schröder (3.) in Führung. Lucas Oegel erhöhte in der 33. Minute auf 0:2. Besonders bitter wurde es für die Hausherren im zweiten Durchgang, als ihnen gleich zwei unglückliche Eigentore unterliefen: Erst traf Rick Kowoll (52.) ins eigene Netz, dann unterlief auch Philipp Zerndt (71.) dieses Missgeschick. In der Schlussphase machten Tom Borchardt (76.) und erneut Lucas Oegel (81.) den Sack zum deklassierenden 0:6-Auswärtssieg endgültig zu.
In Fürstenwalde sahen die 50 Zuschauer eine Geduldsprobe für die Hausherren. Der SV Rot-Weiß Reitwein hielt defensiv lange Zeit gut dagegen und machte die Räume eng. Erst im zweiten Durchgang gelang der BSG der Durchbruch: Tommy Schäfer erzielte in der 53. Minute die erlösende 1:0-Führung. In der Folge drängte Reitwein auf den Ausgleich, was den Gastgebern Konterräume bot. Es dauerte jedoch bis zur 90. Minute, ehe Marten Eppert den Deckel auf die Partie machte und den 2:0-Heimerfolg sicherstellte.
Vor 105 Zuschauern entwickelte sich eine intensive Begegnung, in der die Hausherren zum psychologisch günstigsten Zeitpunkt zuschlugen. Praktisch mit dem Pausenpfiff in der 44. Minute brachte Pascal Hecker den Storkower SC mit 1:0 in Führung. Die SG 47 Bruchmühle bemühte sich im zweiten Durchgang zwar um eine Antwort, kam aber gegen die kompakt stehende Defensive der Gastgeber kaum zu zwingenden Abschlüssen. In der 75. Minute sorgte Riccardo Pathe schließlich für die Vorentscheidung und markierte den Treffer zum 2:0-Endstand.
Die 53 Zuschauer in Frankfurt erlebten die einzige Nullnummer des Spieltags. In einer Partie, die vor allem von taktischer Disziplin und Zweikämpfen im Mittelfeld geprägt war, suchten beide Mannschaften vergeblich nach der spielentscheidenden Lücke. Am Ende steht ein 0:0-Unentschieden.
In Neuenhagen sahen die 57 Zuschauer ein Geduldsspiel, das erst in der "Crunchtime" entschieden wurde. Über weite Strecken neutralisierten sich der FC Neuenhagen und die Verbandsliga-Reserve aus Petershagen/Eggersdorf gegenseitig. Lange Zeit sah alles nach einer torlosen Punkteteilung aus, doch die Hausherren bewiesen in der Schlussphase den längeren Atem. In der 86. Minute war es schließlich Christian Hoppe, der die entscheidende Lücke fand und den viel umjubelten Treffer zum 1:0-Sieg erzielte.
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