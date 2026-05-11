Falkenthaler Füchse top, Steinhöfel und Müncheberg drehen auf

Ostbrandenburgliga

MTV 1860 Altlandsberg – SpG Hennickendorf/Rehfelde 4:5

In Altlandsberg sahen die 95 Zuschauer eines der wohl verrücktesten Spiele der letzten Jahre. Die Partie begann rasant: Thomas Schlag brachte die Gäste bereits in der 6. Minute in Führung. Doch der MTV schlug mit aller Gewalt zurück. Kevin Borowski drehte das Spiel per Foulelfmeter (10.) und einem weiteren Treffer in der 19. Minute. Als Marwin Vogel (42.) und Christoph Wunder (55.) auf 4:1 erhöhten, schien die Messe gelesen. Doch was dann folgte, war ein historischer Kollaps der Hausherren und eine unglaubliche Moral der Spielgemeinschaft. Tony Frontzek (67.) und erneut Thomas Schlag (70.) verkürzten innerhalb weniger Minuten. In der Schlussphase wurde es dramatisch: Tony Frontzek glich in der 78. Minute zum 4:4 aus, bevor Thomas Schlag in der 81. Minute mit seinem dritten Treffer den unfassbaren 4:5-Endstand herstellte.

SV 1919 Woltersdorf – SpG Tauche/Ahrensdorf 2:1

In Woltersdorf stand das Spiel ganz im Zeichen der Standardsituationen und eines Mannes, der auf beiden Seiten der Torschützenliste auftauchte. Zunächst brachte Jens Jahn die Hausherren in der 31. Minute per Foulelfmeter mit 1:0 in Führung. Kurz vor der Pause glichen die Gäste jedoch aus – ebenfalls durch einen Strafstoß: Tom Viehrig verwandelte in der 42. Minute zum 1:1. Nach dem Seitenwechsel blieb die Partie lange Zeit offen und hart umkämpft. In der 76. Minute war es schließlich erneut Tom Viehrig, der den entscheidenden Treffer zum 2:1-Endstand markierte und damit den Heimsieg für Woltersdorf sicherte.

SG Müncheberg – FC Strausberg II 6:0

Vor 131 Zuschauern lieferte die SG Müncheberg eine dominante Vorstellung ab. Die Reserve des FC Strausberg war über die gesamte Spielzeit chancenlos. Tim Weinkauf eröffnete in der 33. Minute den Torreigen. Nach dem Seitenwechsel brachen bei den Gästen alle Dämme: Maximilian Meyer (48.) und Nico Helm (54.), der einen Handelfmeter verwandelte, schraubten das Ergebnis schnell in die Höhe. Erneut Tim Weinkauf (58.), Elias Böttcher (64.) und wieder Maximilian Meyer (70.) machten das halbe Dutzend voll und besiegelten den deutlichen 6:0-Heimsieg.

SG Hangelsberg 47 – VfB Steinhöfel 0:6

Ein wahrer Albtraum-Nachmittag für die SG Hangelsberg vor 78 Zuschauern. Die Gäste aus Steinhöfel waren von Beginn an die spielbestimmende Mannschaft und gingen früh durch Kai Schröder (3.) in Führung. Lucas Oegel erhöhte in der 33. Minute auf 0:2. Besonders bitter wurde es für die Hausherren im zweiten Durchgang, als ihnen gleich zwei unglückliche Eigentore unterliefen: Erst traf Rick Kowoll (52.) ins eigene Netz, dann unterlief auch Philipp Zerndt (71.) dieses Missgeschick. In der Schlussphase machten Tom Borchardt (76.) und erneut Lucas Oegel (81.) den Sack zum deklassierenden 0:6-Auswärtssieg endgültig zu.

BSG Pneumant Fürstenwalde – SV Rot-Weiß Reitwein 2:0

In Fürstenwalde sahen die 50 Zuschauer eine Geduldsprobe für die Hausherren. Der SV Rot-Weiß Reitwein hielt defensiv lange Zeit gut dagegen und machte die Räume eng. Erst im zweiten Durchgang gelang der BSG der Durchbruch: Tommy Schäfer erzielte in der 53. Minute die erlösende 1:0-Führung. In der Folge drängte Reitwein auf den Ausgleich, was den Gastgebern Konterräume bot. Es dauerte jedoch bis zur 90. Minute, ehe Marten Eppert den Deckel auf die Partie machte und den 2:0-Heimerfolg sicherstellte.

Storkower SC – SG 47 Bruchmühle 2:0

Vor 105 Zuschauern entwickelte sich eine intensive Begegnung, in der die Hausherren zum psychologisch günstigsten Zeitpunkt zuschlugen. Praktisch mit dem Pausenpfiff in der 44. Minute brachte Pascal Hecker den Storkower SC mit 1:0 in Führung. Die SG 47 Bruchmühle bemühte sich im zweiten Durchgang zwar um eine Antwort, kam aber gegen die kompakt stehende Defensive der Gastgeber kaum zu zwingenden Abschlüssen. In der 75. Minute sorgte Riccardo Pathe schließlich für die Vorentscheidung und markierte den Treffer zum 2:0-Endstand.

FC Union Frankfurt – FV Erkner 1920 II 0:0

Die 53 Zuschauer in Frankfurt erlebten die einzige Nullnummer des Spieltags. In einer Partie, die vor allem von taktischer Disziplin und Zweikämpfen im Mittelfeld geprägt war, suchten beide Mannschaften vergeblich nach der spielentscheidenden Lücke. Am Ende steht ein 0:0-Unentschieden.

FC Neuenhagen 1913 – SV Blau-Weiß Petershagen/Eggersdorf II 1:0

In Neuenhagen sahen die 57 Zuschauer ein Geduldsspiel, das erst in der "Crunchtime" entschieden wurde. Über weite Strecken neutralisierten sich der FC Neuenhagen und die Verbandsliga-Reserve aus Petershagen/Eggersdorf gegenseitig. Lange Zeit sah alles nach einer torlosen Punkteteilung aus, doch die Hausherren bewiesen in der Schlussphase den längeren Atem. In der 86. Minute war es schließlich Christian Hoppe, der die entscheidende Lücke fand und den viel umjubelten Treffer zum 1:0-Sieg erzielte.

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