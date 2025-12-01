Falkenthaler Füchse siegen 6:0, SV Woltersdorf gewinnt 4:3-Spektakel

FSV Bernau II – Löwenberger SV 1:2

Bernau schien kurz vor Schluss noch einen Punkt mitzunehmen, doch Löwenberg hatte das glücklichere Ende. In einer zähen, lange torlosen Partie traf Niklas Engel in der 81. Minute per Foulelfmeter zur Führung. Als Laurence Lattner in der 87. Minute ausglich, schien alles auf ein Remis hinauszulaufen. Doch Andy Zeidler sorgte in der 90. Minute doch noch für den Auswärtssieg – ein emotionaler Schlagabtausch in der Schlussphase.

SG Einheit Zepernick 1925 II – Oranienburger FC Eintracht 1901 II 0:0

Die 50 Zuschauer bekamen ein intensives, aber torloses Duell zweier defensiv stabiler Teams zu sehen. Beide Mannschaften arbeiteten hart, fanden jedoch nicht die entscheidenden Mittel, um die gegnerische Abwehr zu knacken. Am Ende gab es ein 0:0.

FC Kremmen 1920 – SpG Lichterfelde/Finow 1:0

Kremmen überzeugte mit viel Einsatz und Leidenschaft. Marvin Prien erzielte bereits in der 22. Minute das Tor des Tages. Danach verteidigte der FCK robust und hielt dem Druck der Gäste stand. Ein knapper Heimsieg dank disziplinierter Defensivarbeit.

FC Falkenthaler Füchse 1994 – SV Glienicke/Nordbahn 6:0

Ein eindrucksvoller Auftritt der Falkenthaler Füchse! Max Schläwicke war mit fünf Treffern der dominierende Spieler des Tages (16., 18., 45., 67., 89.). Stephan Ahr steuerte das zwischenzeitliche 5:0 bei (80.). Glienicke hatte dem hohen Tempo und der Abschlussstärke der Gastgeber wenig entgegenzusetzen. Ein klarer Heimsieg.

SG Blau-Weiß Leegebruch 1948 – TSG Fortuna 21 Grüneberg 1:4

Grüneberg startete furios: Lukas Fröhlich schnürte in den Minuten 3 und 15 einen Doppelpack. Wiktor Woscik verkürzte in der 26. Minute, doch ein Foulelfmeter von Lucas Heidel (48.) und ein Treffer von Konstantin Kramer (64.) sorgten für klare Verhältnisse. Ein deutlicher Auswärtssieg nach einer starken Offensivleistung.

SG Grün-Weiß Bärenklau – FSV Fortuna Britz 90 1:2

Bärenklau ging durch Daniel Hirmke in der 56. Minute in Führung, doch Britz drehte das Spiel innerhalb von nur sechs Minuten: Lukas Wehrmann traf erst in der 63. Minute zum Ausgleich und legte in der 69. Minute den Siegtreffer nach. Fortuna Britz belohnte sich mit großer Effizienz im zweiten Durchgang.

FSV Basdorf – SV Eintracht Bötzow 3:1

Nach einer ausgeglichenen ersten Hälfte mit dem Führungstreffer von Marvin Haase (41.) kam Basdorf stark aus der Pause: Mamoudou Camara glich in der 46. Minute aus, Ron Kruggel drehte das Spiel in der 71. Minute, und Finn Gerloff setzte nur vier Minuten später den Schlusspunkt (75.). Basdorf zeigte in Halbzeit zwei starke Moral und Konsequenz.

SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde III – SV Grün-Weiß Bergfelde 4:2

Ahrensfelde erwischte den besseren Start und führte durch Denis Rotenberg (22.) und William Pranga (29.) früh. Bergfelde fand jedoch ins Spiel zurück, verkürzte erst durch Emilio Mattner (33.) und glich per Foulelfmeter von Philip Opitz (49.) aus. Doch Ahrensfelde schlug zurück: Marcel Adamowicz (56.) und Veaceslav Zagaevschi (69.) entschieden die Partie. Ein intensives Spiel, in dem die Gastgeber die entscheidenden Momente für sich nutzten.