Falkenthaler Füchse siegen 6:0, SV Woltersdorf gewinnt 4:3-Spektakel

In der Kreisoberliga Oberhavel/Barnim und in der Ostbrandenburgliga war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service.
FSV Bernau II – Löwenberger SV 1:2
Bernau schien kurz vor Schluss noch einen Punkt mitzunehmen, doch Löwenberg hatte das glücklichere Ende. In einer zähen, lange torlosen Partie traf Niklas Engel in der 81. Minute per Foulelfmeter zur Führung. Als Laurence Lattner in der 87. Minute ausglich, schien alles auf ein Remis hinauszulaufen. Doch Andy Zeidler sorgte in der 90. Minute doch noch für den Auswärtssieg – ein emotionaler Schlagabtausch in der Schlussphase.
SG Einheit Zepernick 1925 II – Oranienburger FC Eintracht 1901 II 0:0
Die 50 Zuschauer bekamen ein intensives, aber torloses Duell zweier defensiv stabiler Teams zu sehen. Beide Mannschaften arbeiteten hart, fanden jedoch nicht die entscheidenden Mittel, um die gegnerische Abwehr zu knacken. Am Ende gab es ein 0:0.
FC Kremmen 1920 – SpG Lichterfelde/Finow 1:0
Kremmen überzeugte mit viel Einsatz und Leidenschaft. Marvin Prien erzielte bereits in der 22. Minute das Tor des Tages. Danach verteidigte der FCK robust und hielt dem Druck der Gäste stand. Ein knapper Heimsieg dank disziplinierter Defensivarbeit.
FC Falkenthaler Füchse 1994 – SV Glienicke/Nordbahn 6:0
Ein eindrucksvoller Auftritt der Falkenthaler Füchse! Max Schläwicke war mit fünf Treffern der dominierende Spieler des Tages (16., 18., 45., 67., 89.). Stephan Ahr steuerte das zwischenzeitliche 5:0 bei (80.). Glienicke hatte dem hohen Tempo und der Abschlussstärke der Gastgeber wenig entgegenzusetzen. Ein klarer Heimsieg.
SG Blau-Weiß Leegebruch 1948 – TSG Fortuna 21 Grüneberg 1:4
Grüneberg startete furios: Lukas Fröhlich schnürte in den Minuten 3 und 15 einen Doppelpack. Wiktor Woscik verkürzte in der 26. Minute, doch ein Foulelfmeter von Lucas Heidel (48.) und ein Treffer von Konstantin Kramer (64.) sorgten für klare Verhältnisse. Ein deutlicher Auswärtssieg nach einer starken Offensivleistung.
SG Grün-Weiß Bärenklau – FSV Fortuna Britz 90 1:2
Bärenklau ging durch Daniel Hirmke in der 56. Minute in Führung, doch Britz drehte das Spiel innerhalb von nur sechs Minuten: Lukas Wehrmann traf erst in der 63. Minute zum Ausgleich und legte in der 69. Minute den Siegtreffer nach. Fortuna Britz belohnte sich mit großer Effizienz im zweiten Durchgang.
FSV Basdorf – SV Eintracht Bötzow 3:1
Nach einer ausgeglichenen ersten Hälfte mit dem Führungstreffer von Marvin Haase (41.) kam Basdorf stark aus der Pause: Mamoudou Camara glich in der 46. Minute aus, Ron Kruggel drehte das Spiel in der 71. Minute, und Finn Gerloff setzte nur vier Minuten später den Schlusspunkt (75.). Basdorf zeigte in Halbzeit zwei starke Moral und Konsequenz.
SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde III – SV Grün-Weiß Bergfelde 4:2
Ahrensfelde erwischte den besseren Start und führte durch Denis Rotenberg (22.) und William Pranga (29.) früh. Bergfelde fand jedoch ins Spiel zurück, verkürzte erst durch Emilio Mattner (33.) und glich per Foulelfmeter von Philip Opitz (49.) aus. Doch Ahrensfelde schlug zurück: Marcel Adamowicz (56.) und Veaceslav Zagaevschi (69.) entschieden die Partie. Ein intensives Spiel, in dem die Gastgeber die entscheidenden Momente für sich nutzten.
Hier geht es zur aktuellen Tabelle.
Hier geht es zur FuPa-Elf der Woche.
Hier geht es zu den Bildergalerien.
+++
+++
FC Strausberg II – SG 47 Bruchmühle 1:4
Vor 69 Zuschauern zeigte Bruchmühle eine abgeklärte und effiziente Vorstellung. Nach dem Führungstreffer von Niklas Bauer in der 26. Minute glich Marwin Vogel nur acht Minuten später für Strausberg aus. Doch praktisch im Gegenzug stellte Kevin Dänhardt (35.) die Gäste-Führung wieder her. Ein Treffer von Lars Görtchen in der 45. Minute brachte Bruchmühle zur Pause deutlich in Front, bevor Tom Stemmer in der 49. Minute früh für die Entscheidung sorgte. Strausberg kämpfte, fand aber keinen Weg zurück ins Spiel.
SG Hangelsberg 47 – MTV 1860 Altlandsberg 2:2
Eine ausgeglichene Partie, in der beide Teams immer wieder Akzente setzen konnten. Christoph Wunder brachte Altlandsberg in der 28. Minute in Führung, doch Hangelsberg antwortete schnell mit dem Ausgleich durch Max Sammer (33.). Nach einer Stunde drehte Leon Schöttke das Spiel zugunsten der Gastgeber, aber Marvin Menzel sicherte Altlandsberg in der 83. Minute noch den verdienten Punkt. Ein intensives Remis vor 64 Zuschauern.
SG Müncheberg – SpG Tauche/Ahrensdorf 2:1
Die Gäste erwischten den perfekten Start: Bereits in der 2. Minute traf Tim Liske zur frühen Führung. Doch Müncheberg steigerte sich zunehmend, glich in der 66. Minute durch Maximilian Meyer aus und zeigte am Ende die stärkeren Nerven. Markus Felker verwandelte in der 88. Minute einen Foulelfmeter und drehte damit das Spiel. Die Gastgeber feierten vor 87 Zuschauern einen emotionalen Heimsieg.
VfB Steinhöfel – FV Erkner 1920 II 1:0
Ein zähes und umkämpftes Duell, in dem die Chancen lange ungenutzt blieben blieben. Erst in der 89. Minute erlöste Eric Strehl die Steinhöfeler Fans – sein Treffer bedeutete den späten Sieg. Erkner verteidigte leidenschaftlich, musste sich jedoch kurz vor Schluss geschlagen geben.
SV 1919 Woltersdorf – SV Rot-Weiß Reitwein 4:3
Ein packendes Offensivspektakel für die 56 Zuschauer! Woltersdorf legte durch Tom Viehrig (6.) und John Ebert (27.) vor, doch Reitwein blieb durch Arsalan Mohamadi (19., 60.) stets im Spiel. Als Lucas Möller in der 79. Minute zum 3:3 ausglich, schien alles offen. Doch in der Nachspielzeit brachte Robin Habrich die Gastgeber mit seinem Treffer in der 90.+3 Minute zum viel umjubelten Sieg. Eine Partie mit vielen Wendungen und viel Leidenschaft.
FC Union Frankfurt – SpG Hennickendorf/Rehfelde
Das Spiel wurde abgesagt.
Storkower SC – SV Blau-Weiß Petershagen/Eggersdorf II
Das Spiel wurde abgesagt.
BSG Pneumant Fürstenwalde – FC Neuenhagen 1913 1:3
Neuenhagen präsentierte sich auswärts stark. Schon in der 10. Minute traf Gino Albrand zur Führung. Zwar gelang Leon Drewitz in der 38. Minute der Ausgleich, doch in der zweiten Halbzeit hatten die Gäste die klareren Aktionen: Dustin Opitz traf in der 50. Minute zum 2:1, und Tobias Lorenz setzte in der 90. Minute den Schlusspunkt.
Hier geht es zur aktuellen Tabelle.
Hier geht es zur FuPa-Elf der Woche.
Hier geht es zu den Bildergalerien.
+++
+++