Falkenthaler Füchse mit spätem Ausgleich, FC Neuenhagen im Torrausch

In der Kreisoberliga Oberhavel/Barnim und in der Ostbrandenburgliga war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service.
Oranienburger FC Eintracht 1901 II – SV Glienicke/Nordbahn 3:0
Ein überzeugender Auftritt der Hausherren, die sich mit 3:0 durchsetzten. Bereits in der 5. Minute brachte Amala Diomade den OFC in Führung. Nach der Pause erhöhte Etondo Nickel Nogha in der 64. Minute auf 2:0, bevor Christopher Prußok in der Nachspielzeit (90.+2) den Endstand herstellte. Kurz darauf sah Mohammed Zouini (90.) die Gelb-Rote Karte, was den Erfolg der Oranienburger jedoch nicht mehr gefährdete.
SG Einheit Zepernick 1925 II – SV Eintracht Bötzow 4:0
Die SG Einheit Zepernick II zeigte sich in Torlaune und feierte einen klaren Heimsieg. Jan Gedenk brachte sein Team in der 26. Minute in Führung. Nach der Pause sorgten Sepp Kluge (76.), Fabian Buzdayev (79.) und erneut Kluge (88.) für einen deutlichen 4:0-Endstand. Bötzow konnte dem Druck der Gastgeber in der zweiten Hälfte kaum noch etwas entgegensetzen.
TSG Fortuna 21 Grüneberg – SV Grün-Weiß Bergfelde 1:1
Die Zuschauer sahen ein schnelles und intensives Spiel, das schon früh seine Höhepunkte hatte. Mert Celik traf in der 4. Minute zur Führung für Bergfelde, doch nur fünf Minuten später erzielte Dustin Wunderlich (9.) den Ausgleich. In der Folge neutralisierten sich beide Teams weitgehend, sodass es beim Unentschieden blieb.
FC Falkenthaler Füchse 1994 – FC Kremmen 1920 3:3
Ein spannendes und torreiches Duell endete mit einem Last-Minute-Remis. Mark Lindemann brachte Kremmen bereits in der 2. Minute in Führung. Die Füchse antworteten durch Marek Krickhahn (25.) und drehten das Spiel durch Max Schläwicke (48.). Doch der FC Kremmen schlug umgehend zurück – Patrick Breyer (49.) und Sascha Hergst (52.) sorgten für die 3:2-Gästeführung. Als alles nach einem Auswärtssieg aussah, rettete Andy Schiller in der 96. Minute das 3:3 für Falkenthal.
SG Blau-Weiß Leegebruch 1948 – FSV Fortuna Britz 90 0:2
Vor 81 Zuschauern mussten sich die Gastgeber geschlagen geben. Imran Habibi brachte Fortuna Britz in der 23. Minute in Führung, und Niclas Gorgas verwandelte in der Nachspielzeit (90.+6) einen Foulelfmeter zum 2:0-Endstand. Eine abgeklärte Vorstellung der Gäste, die ihre Chancen effizient nutzten.
SG Grün-Weiß Bärenklau – FSV Bernau II 2:1
In einer spannenden Partie hatte Bärenklau am Ende das glücklichere Ende für sich. Abdülkerim Akkoyunlu brachte die Gastgeber in der 12. Minute in Führung. Nach dem Ausgleich durch Laurence Lattner (54., Foulelfmeter) blieb das Spiel offen, bis Deion Patrick Nassar in der 90. Minute den vielumjubelten Siegtreffer erzielte.
FSV Basdorf – Löwenberger SV 3:3
Basdorf und Löwenberg lieferten sich ein Offensivspektakel mit wechselnden Führungen. Tim Maasch brachte die Gäste mit einem Doppelpack (5., 20.) früh in Front, doch Pascal Bettge (22.) und Jason Eißrich (60.) glichen aus. Malte Nimtz traf in der 72. Minute erneut für Löwenberg, bevor Mamoudou Camara in der 75. Minute per Foulelfmeter den Endstand markierte. In der Schlussminute sah Vasyl Boichuk (90.) Gelb-Rot, was die spannende Partie abrundete.
SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde III – SpG Lichterfelde/Finow 1:2
Die Gäste legten einen Traumstart hin: Tammes Ole Wolter traf bereits in der 4. Minute, und Philipp Tulke erhöhte kurz darauf (12.) auf 2:0. Ahrensfelde kämpfte sich zurück und kam in der 52. Minute durch William Pranga per Foulelfmeter zum Anschluss. Trotz eines engagierten Schlussspurts blieb es jedoch beim 1:2-Auswärtssieg für die SpG Lichterfelde/Finow.
MTV 1860 Altlandsberg – SV Rot-Weiß Reitwein 4:0
Vor 163 Zuschauern zeigte der MTV Altlandsberg eine souveräne Leistung und feierte einen deutlichen 4:0-Heimsieg. Tim Baum brachte die Gastgeber in der 24. Minute in Führung. Nach der Pause war Christoph Wunder der Mann des Spiels: Mit Treffern in der 64. und 75. Minute sorgte er für die Vorentscheidung. Rico Häfner setzte in der 90. Minute den Schlusspunkt einer überzeugenden Vorstellung des MTV.
FC Strausberg II – VfB Steinhöfel 2:4
Der VfB Steinhöfel erwischte einen Traumstart und führte nach nur zwei Minuten durch Lucas Oegel. Eric Strehl erhöhte in der 35. Minute, ehe ein unglückliches Eigentor von Vincent Reichmuth (41.) die Partie scheinbar entschied. Doch Strausberg II bewies Moral: Lennart Holm Schulz (43.) und Felix Vogel (52.) verkürzten. In einer spannenden Schlussphase machte Eric Strehl mit seinem zweiten Treffer in der 90. Minute alles klar.
SG Hangelsberg 47 – SV Blau-Weiß Petershagen/Eggersdorf II abgesagt
FC Neuenhagen 1913 – SpG Hennickendorf/Rehfelde 7:1
Ein Torfestival in Neuenhagen: Schon nach zwei Minuten traf Mattes Rottstock zur Führung. Zwar glich Tony Frontzek in der 31. Minute aus, doch danach dominierte der FC Neuenhagen das Geschehen. Tobias Lorenz (35., 65.) und Gino Albrand (62., 74.) schnürten jeweils Doppelpacks, dazu trafen Connor Jason Pistor (77.) und erneut Mattes Rottstock (88.) zum 7:1-Endstand. Eine beeindruckende Vorstellung der Hausherren.
SV 1919 Woltersdorf – SG Müncheberg 3:0
Vor 163 Zuschauern feierte der SV Woltersdorf einen ungefährdeten Heimsieg. Maurice Buley brachte sein Team in der 30. Minute auf Kurs, Fabian Kussatz erhöhte in der 57. Minute auf 2:0, und Felix Westphal sorgte in der 79. Minute für den 3:0-Endstand. Die Gastgeber überzeugten.
FC Union Frankfurt – SpG Tauche/Ahrensdorf 0:5
Die SpG Tauche/Ahrensdorf überrollte den FC Union Frankfurt. Philipp Paul eröffnete das Schützenfest in der 41. Minute, ehe Tim Liske (53., 76.) und Kai Thiele (64.) die Führung ausbauten. Philipp Paul setzte in der 79. Minute mit seinem zweiten Treffer den Schlusspunkt zum 5:0. Eine starke und dominante Vorstellung der Gäste.
Storkower SC – FV Erkner 1920 II 5:0
Der Storkower SC legte los wie die Feuerwehr und führte nach nur 13 Minuten bereits 3:0: Mathias Reischert (10.), Riccardo Pathe (11.) und Nico Schorisch (13.) trafen in schneller Folge. Jan Kretschmann (49.) und erneut Nico Schorisch (59.) erhöhten nach der Pause. Ein klarer Heimsieg, der nie in Gefahr war.
BSG Pneumant Fürstenwalde – SG 47 Bruchmühle 3:1
Die BSG Pneumant Fürstenwalde startete furios in die Partie: Marten Eppert traf in der 5. Minute, Willi Sette legte in der 16. und 26. Minute nach. Danach verwalteten die Gastgeber die Führung souverän. Jonas Melzer erzielte in der 73. Minute den Ehrentreffer für Bruchmühle, mehr war für die Gäste jedoch nicht drin. Fürstenwalde überzeugte durch starke Anfangsminuten und konsequente Chancenverwertung.
