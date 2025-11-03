Falkenthaler Füchse mit spätem Ausgleich, FC Neuenhagen im Torrausch

Oranienburger FC Eintracht 1901 II – SV Glienicke/Nordbahn 3:0

Ein überzeugender Auftritt der Hausherren, die sich mit 3:0 durchsetzten. Bereits in der 5. Minute brachte Amala Diomade den OFC in Führung. Nach der Pause erhöhte Etondo Nickel Nogha in der 64. Minute auf 2:0, bevor Christopher Prußok in der Nachspielzeit (90.+2) den Endstand herstellte. Kurz darauf sah Mohammed Zouini (90.) die Gelb-Rote Karte, was den Erfolg der Oranienburger jedoch nicht mehr gefährdete.

SG Einheit Zepernick 1925 II – SV Eintracht Bötzow 4:0

Die SG Einheit Zepernick II zeigte sich in Torlaune und feierte einen klaren Heimsieg. Jan Gedenk brachte sein Team in der 26. Minute in Führung. Nach der Pause sorgten Sepp Kluge (76.), Fabian Buzdayev (79.) und erneut Kluge (88.) für einen deutlichen 4:0-Endstand. Bötzow konnte dem Druck der Gastgeber in der zweiten Hälfte kaum noch etwas entgegensetzen.

TSG Fortuna 21 Grüneberg – SV Grün-Weiß Bergfelde 1:1

Die Zuschauer sahen ein schnelles und intensives Spiel, das schon früh seine Höhepunkte hatte. Mert Celik traf in der 4. Minute zur Führung für Bergfelde, doch nur fünf Minuten später erzielte Dustin Wunderlich (9.) den Ausgleich. In der Folge neutralisierten sich beide Teams weitgehend, sodass es beim Unentschieden blieb.

FC Falkenthaler Füchse 1994 – FC Kremmen 1920 3:3

Ein spannendes und torreiches Duell endete mit einem Last-Minute-Remis. Mark Lindemann brachte Kremmen bereits in der 2. Minute in Führung. Die Füchse antworteten durch Marek Krickhahn (25.) und drehten das Spiel durch Max Schläwicke (48.). Doch der FC Kremmen schlug umgehend zurück – Patrick Breyer (49.) und Sascha Hergst (52.) sorgten für die 3:2-Gästeführung. Als alles nach einem Auswärtssieg aussah, rettete Andy Schiller in der 96. Minute das 3:3 für Falkenthal.

SG Blau-Weiß Leegebruch 1948 – FSV Fortuna Britz 90 0:2

Vor 81 Zuschauern mussten sich die Gastgeber geschlagen geben. Imran Habibi brachte Fortuna Britz in der 23. Minute in Führung, und Niclas Gorgas verwandelte in der Nachspielzeit (90.+6) einen Foulelfmeter zum 2:0-Endstand. Eine abgeklärte Vorstellung der Gäste, die ihre Chancen effizient nutzten.

SG Grün-Weiß Bärenklau – FSV Bernau II 2:1

In einer spannenden Partie hatte Bärenklau am Ende das glücklichere Ende für sich. Abdülkerim Akkoyunlu brachte die Gastgeber in der 12. Minute in Führung. Nach dem Ausgleich durch Laurence Lattner (54., Foulelfmeter) blieb das Spiel offen, bis Deion Patrick Nassar in der 90. Minute den vielumjubelten Siegtreffer erzielte.

FSV Basdorf – Löwenberger SV 3:3

Basdorf und Löwenberg lieferten sich ein Offensivspektakel mit wechselnden Führungen. Tim Maasch brachte die Gäste mit einem Doppelpack (5., 20.) früh in Front, doch Pascal Bettge (22.) und Jason Eißrich (60.) glichen aus. Malte Nimtz traf in der 72. Minute erneut für Löwenberg, bevor Mamoudou Camara in der 75. Minute per Foulelfmeter den Endstand markierte. In der Schlussminute sah Vasyl Boichuk (90.) Gelb-Rot, was die spannende Partie abrundete.

SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde III – SpG Lichterfelde/Finow 1:2

Die Gäste legten einen Traumstart hin: Tammes Ole Wolter traf bereits in der 4. Minute, und Philipp Tulke erhöhte kurz darauf (12.) auf 2:0. Ahrensfelde kämpfte sich zurück und kam in der 52. Minute durch William Pranga per Foulelfmeter zum Anschluss. Trotz eines engagierten Schlussspurts blieb es jedoch beim 1:2-Auswärtssieg für die SpG Lichterfelde/Finow.