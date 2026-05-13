Falkensee trotzt dem Spitzenreiter, Hennigsdorf und Glienicke siegen

In einer von Hektik und Zweikämpfen geprägten Partie vor 69 Zuschauern musste der SV Eintracht Alt Ruppin einen herben Rückschlag hinnehmen. Bereits in der 33. Minute schwächten sich die Hausherren selbst, als Florian Riehl die Rote Karte sah. Die Überzahl nutzte der FC 98 Hennigsdorf nach dem Seitenwechsel konsequent aus. Die Torfolge eröffnete Tobias Rene Matthees in der 48. Minute mit dem 0:1, bevor Tom Bismark in der 66. Minute auf 0:2 erhöhte.

Die Schlussphase wurde noch einmal turbulent, als der Hennigsdorfer Niklas Drescher in der 78. Minute mit Gelb-Rot vom Feld gestellt wurde. In numerischer Gleichzahl kam Alt Ruppin durch den Treffer von Nino Purrmann in der 82. Minute zwar noch auf 1:2 heran, doch für den Ausgleich reichte die Kraft nicht mehr. ---



Das Gipfeltreffen hielt, was es versprach, und lockte 593 Zuschauer an. Der SV Falkensee-Finkenkrug empfing als Tabellenzweiter den Spitzenreiter SV Viktoria Potsdam zum ultimativen Härtetest. In einer hochklassigen Begegnung ging der Favorit aus der Landeshauptstadt in der 37. Minute durch Dennis Rothenstein mit 0:1 in Führung. Doch die Hausherren bewiesen eine enorme Moral und ließen sich vom Rückstand nicht beirren. In der 55. Minute markierte Niklas Tille den viel umjubelten Ausgleich zum 1:1. In der Folge neutralisierten sich beide Teams auf hohem Niveau, sodass es bei der Punkteteilung blieb. ---



Im Duell teilten sich der FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf 03 und der SV Schwarz-Rot Neustadt/Dosse die Punkte. Die Hausherren erwischten einen Blitzstart, als Dominik Dawid Boettcher bereits in der 11. Minute zur 1:0-Führung traf. Die Antwort der Gäste ließ jedoch nicht lange auf sich warten. Bereits in der 28. Minute markierte Tarik Wenzel den Ausgleich zum 1:1. Trotz Bemühungen auf beiden Seiten fielen im weiteren Spielverlauf keine weiteren Tore.

Vor 53 Zuschauern erlebte der Angermünder FC einen bitteren Abend gegen den BSC Fortuna Glienicke. Dabei begann die Partie für den Aufsteiger verheißungsvoll, als Nico Hanse in der 34. Minute die Führung zum 1:0 erzielte. Dieser Vorsprung hielt bis weit in die zweite Halbzeit hinein, doch dann drehten die Gäste innerhalb weniger Minuten die Partie. In der 76. Minute gelang Maxime Lemaire der Ausgleich zum 1:1. Kurz vor dem Ende der regulären Spielzeit brachte Niclas Warwel die Fortuna in der 86. Minute mit 1:2 in Front, ehe erneut Maxime Lemaire in der 89. Minute mit seinem zweiten Treffer zum 1:3-Endstand alles klar machte.