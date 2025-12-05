Falkensee setzt Zeichen – Klarer Sieg eröffnet den 14. Spieltag

Beim heutigen Start des 14. Spieltags der Landesliga Nord hat der SV Falkensee-Finkenkrug eindrucksvoll unterstrichen, warum er in dieser Saison zum Spitzenfeld gehört. Gegen den BSC Fortuna Glienicke gelang ein 4:1-Erfolg.

In einer ersten Halbzeit war es Adrian Ostach, der in der 35. Minute den Bann brach und Falkensee in Führung brachte. Kurz vor dem Pausenpfiff erhöhte Linus Eick in der 45. Minute. Nach dem Seitenwechsel wirkte Glienicke zunächst gefestigter, und es gelang Justin Hippe in der 70. Minute der Anschlusstreffer. Für einen Moment schien die Partie zu kippen – doch Falkensee fand schnell die passende Antwort. Robin Schultze krönte die starke Teamleistung mit einem Doppelpack in der Schlussphase: Erst traf er in der 84. Minute zum 3:1, nur vier Minuten später erhöhte er zum 4:1-Endstand. ---

Concordia feierte beim 3:1 in Schwedt einen überraschenden Erfolg. Mit Treffern von Justin Wieher, Kevin Stenger und Christos Koka zeigte die Mannschaft eine Effizienz und kämpfte sich zurück ins Rennen um den Klassenerhalt. Ein Sieg in Hennigsdorf wäre ein weiterer Schritt aus der Gefahrenzone. Hennigsdorf dagegen musste sich zuletzt 1:4 in Falkensee geschlagen geben. Trotz des zwischenzeitlichen Ausgleichs durch Marc Brosius fehlte die defensive Kompaktheit, um gegen starken Druck standzuhalten. Der FC 98 steht jetzt wieder näher am Tabellenkeller, als ihm lieb ist – und braucht dringend Stabilität. Zwei Teams mit unterschiedlichen Stimmungen, aber ähnlichem Druck: Hier entscheidet, wer die Fehlerquote stärker minimieren kann. ---

Beide Mannschaften gehen mit schmerzhaften Erfahrungen in dieses Duell. Alt Ruppin verlor in Glienicke mit 0:2. Die Hinrundenbilanz zeigt zu viele Formschwankungen – das Team steht unter Zugzwang, nicht weiter abzurutschen. Fortuna Babelsberg hingegen feierte mit dem 3:2 gegen Angermünde einen emotionalen Befreiungsschlag. Georg Müller und Ben Enderlein stellten früh die Weichen, doch die Führung schmolz nach Treffern von Tony Oppelt und Artem Filonenko dahin. Erst Cedric Cawi brachte Babelsberg spät wieder in Front und rettete wichtige Punkte. Alt Ruppin trifft also auf einen Gegner, der neues Selbstvertrauen mitbringt – und genau deshalb gefährlich wird. Beide brauchen das Ergebnis dringend, doch nur einer kann sich wirklich entspannen. ---

Für den Angermünder FC wird die Lage prekärer. Das knappe 2:3 in Babelsberg offenbarte zwar Offensivqualitäten – Tony Oppelt und Artem Filonenko (per Foulelfmeter) erzielten die Treffer –, doch erneut stand die Defensive zu offen. Der Aufsteiger steckt tief im Abstiegskampf. Neustadt dagegen zeigte beim 3:1 gegen Zehdenick eine starke Leistung. Pascal Daube traf doppelt, Abdel Mamadou legte nach, und die Mannschaft widerstand auch dem Druck nach dem Anschlusstreffer von Marcin Krystek. Neustadt steht nun im oberen Mittelfeld und könnte sich mit einem weiteren Sieg oben festbeißen. Die Rollenverteilung ist klar – doch Angermünde hat schon mehrfach gezeigt, dass es Spiele wild machen kann. Neustadt muss konzentriert bleiben. ---

Morgen, 13:00 Uhr SV 1920 Zehdenick Zehdenick FSV Bernau FSV Bernau 13:00 PUSH

Zehdenick verlor in Neustadt 1:3 und steckt tief im Tabellenkeller fest. Der Anschlusstreffer von Marcin Krystek brachte nur kurz Hoffnung, die Defensive konnte den Neustädter Druck nicht standhalten. Bernau hingegen verteidigte beim 2:2 gegen Schönow mit viel Leidenschaft seinen Platz im Verfolgerfeld. Mattis Raschke traf doppelt und zeigte erneut seine Bedeutung im Bernauer Angriffsspiel. Die Mannschaft bleibt oben dran – doch auswärts in Zehdenick wartet ein unbequemer Gegner. Für Zehdenick geht es um jeden Punkt, für Bernau um Platz zwei. Die Konstellation verheißt ein intensives Duell. ---

Morgen, 13:00 Uhr Schönower SV 1928 Schönower SV SG Bornim SG Bornim 13:00 PUSH

Schönow kam aus Bernau mit einem 2:2 zurück und bewies einmal mehr seine offensive Qualität. Bartosz Barandowski traf doppelt, Lukas Drews und Hein-Peter Splett sorgten für zusätzliche Akzente. Schönow ist als Tabellenvierter mitten im Kampf ums Spitzenfeld. Bornim dagegen verlor 1:2 gegen Eberswalde – trotz eines späten Treffers von Max Schmidt und einer ansprechenden kämpferischen Leistung. Doch Bornim bleibt mit nur zwei Punkten tief im Tabellenkeller stecken. Die Rollen sind klar verteilt: Schönow als Favorit, Bornim als Außenseiter. Doch der Druck liegt eindeutig beim Gastgeber – alles andere als ein Sieg wäre ein Rückschlag im engen Tabellenrennen. ---

Morgen, 15:00 Uhr SV Viktoria Potsdam SV Viktoria FC Schwedt 02 FC Schwedt 15:00 PUSH

Ein Topspiel: Tabellenführer Viktoria Potsdam empfängt den Sechsten aus Schwedt. Beide Teams kommen aus völlig unterschiedlichen emotionalen Welten. Viktoria gewann in Zepernick mit 5:3 und zeigte dabei in einer spektakulären Partie eindrucksvoll seine Offensivgewalt. Dennis Rothenstein glänzte mit drei Treffern, Nils Gottschick und Tobias Francisco trafen ebenfalls. Trotz kleinerer Defensivwackler bleibt Viktoria das Maß aller Dinge. Schwedt dagegen erlebte mit dem 1:3 gegen Concordia einen herben Rückschlag. Die Gastgeber fanden offensiv kaum Lösungen und lagen nach Toren von Justin Wieher, Kevin Stenger und Christos Koka schnell zurück. Erst spät gelang Jason-Leon Würfel per Strafstoß der Ehrentreffer. Der Druck liegt klar bei Schwedt – doch Viktoria scheint momentan kaum zu stoppen. ---

So., 07.12.2025, 14:00 Uhr SG Einheit Zepernick 1925 SG Zepernick FV Preussen Eberswalde Eberswalde 14:00 live PUSH