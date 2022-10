Falkensee punktet nun auch auswärts Nach dem Oranienburger FC Eintracht und vor Preussen Eberswalde – Dickes Lob von Trainer Christian Städing aus Falkensee

Der SV Falkensee-Finkenkrug ist in seiner Spur. So formuliert es Trainer Christian Städing. Zweimal nicht verloren, einen Punkt gegen den Vize-Landesmeister Oranienburger FC Eintracht erkämpft und nun ein 2:0 Sieg beim SV Altlüdersdorf. Der Trainerfuchs weiß aber, „wir haben mit unserer jungen Mannschaft schon Lehrgeld bezahlt und werden das sicherlich auch noch weiterhin“ in dieser langen Saison in der Fußball-Brandenburgliga. Die nächste Aufgabe (Freitag, 20 Uhr) hat es in sich: Heimspiel gegen den FV Preussen Eberswalde, der am Sonnabend nicht über ein 0:0 gegen den SV Zehdenick hinauskam. Warum Christian Städing so sehr auf seine Mannschaft setzt, steht hier.