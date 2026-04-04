Falkensee-Finkenkrug stürmt auf Platz zwei, Nullnummer in Schönow Landesliga Nord: Der AFC bezwingt Neustadt souverän und verlässt mit drei wichtigen Punkten die Abstiegszone. von LS · 04.04.2026, 17:15 Uhr · 0 Leser

– Foto: Anna Zeller

In der Landesliga Nord standen die heutigen Nachholspiele im Fokus, die das Tableau hinter dem Spitzenreiter kräftig durchmischten. Während ein Team mit kühler Effizienz den Sprung auf den Silberrang vollzog, lieferten sich zwei Verfolger im direkten Duell ein taktisch geprägtes Ringen, das am Ende ohne den entscheidenden Jubel blieb.

Einfach auf das jeweilige Spiel klicken, um zu den Spieldaten wie Aufstellungen, Torfolge, Schiedsrichter und Zuschauer zu gelangen sowie für den FuPa-Spieler der Partie abzustimmen, mögliche Bildergalerien und Videos vom Match anzuschauen.

Fehlen Daten? Hier Vereinsverwalter werden und die eigenen Daten verwalten! ---

In einer richtungsweisenden Begegnung für die untere Tabellenhälfte zeigte der Angermünder FC eine konzentrierte Leistung. Den ersten Treffer der Partie erzielte Nico Hanse in der 24. Minute zur 1:0-Führung für die Gastgeber. Die Gäste aus Neustadt bemühten sich um Stabilität, konnten die Angermünder Offensive jedoch nicht entscheidend stoppen.

Im zweiten Durchgang baute der AFC seinen Vorsprung weiter aus. Erneut war es Nico Hanse, der in der 71. Minute zum 2:0 traf. Kurz vor dem Ende der regulären Spielzeit sorgte Fabian Gehrt in der 87. Minute mit dem Tor zum 3:0 für die endgültige Entscheidung. Durch diesen Heimerfolg klettert der Angermünder FC mit nun 18 Punkten auf den elften Tabellenplatz und lässt damit den SV Eintracht Alt Ruppin und den FC Concordia hinter sich. Der SV Schwarz-Rot Neustadt/Dosse verbleibt trotz der Niederlage mit 19 Zählern auf dem zehnten Rang, verpasst es jedoch, sich deutlicher von der Gefahrenzone abzusetzen.

Das Verfolgerduell zwischen dem Schönower SV 1928 und der SG Einheit Zepernick 1925 hielt der tabellarischen Spannung stand, ließ jedoch die sportliche Krönung vermissen. In einer Begegnung, die von gegenseitigem Respekt und defensiver Stabilität geprägt war, neutralisierten sich beide Mannschaften über die gesamte Spielzeit. Es war ein zähes Ringen um jeden Meter Boden. Am Ende stand ein torloses Unentschieden. ---