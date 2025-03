Falkenburg-Cup in kleiner aber feiner Runde

Am Samstag veranstaltete der VfB Oberweimar ein Ü35-Turnier in der Sporthalle Nordstraße. Angereist sind Teams vom FSV Grün Weiß Blankenhain und vom SV Am Ettersberg. Der VfB Oberweimar stellte zwei Mannschaften. Es war etwas Improvisation gefragt, da es mit der Schiedsrichter-Bereitstellung Probleme gab. Bis auf das letzte Spiel mussten somit unsere Edlen Herren selber pfeifen, was aber sehr gut gelang. Das Turnier fand in einer entspannten Atmosphäre statt. Nachdem im Modus Jeder gegen Jeden jeweils 12 Minuten gespielt wurde, stand der VfB Oberweimar 1 als Sieger vor SV Am Ettersberg und dem FSV Grün Weiß Blankenhain fest. Nach dem Einsatz auf dem Parkett wurde noch in kleiner Runde mit dem einen oder anderen Erfrischungsgetränk das Turnier ausgewertet. Wir bedanken uns bei unseren Gästen für die Teilnahme.

Spezieller Dank geht an Hannes Träger für seinen Einsatz als Organisator, Schiedsrichter, Trainer und Spieler sowie an das Catering-Team um Sven. Wichtig für die Statistikabteilung: Für Hannes Träger war es ein Turnier ohne Zeitstrafe! Nächstes Jahr folgt sicherlich die 3. Auflage des Falkenburg-Cups