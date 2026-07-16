Falkenberg präsentiert fünf Neuzugänge Mit einem deutlich größeren Kader wollen sich die Rottaler erneut in der Bezirksliga West behaupten von PM / ts · Heute, 12:40 Uhr · 0 Leser

Hinten von links nach rechts: Sportvorstand Andreas Holzner, Abteilungsleiter Martin Aich, Cheftrainer Christian Kagerer und Co-Spielertrainer Maximilian Ginghuber. Die Neuzugänge, sitzend von links nach rechts: Alex Spinngruber, Julian Maierhofer, Jamal Salaho, Danny Haderlein und Nikola Jurakic – Foto: Verein

Nach dem erfolgreichen Klassenerhalt in der Premierensaison in der Bezirksliga West blickt der SC Falkenberg mit Zuversicht auf die neue Spielzeit. Dabei setzt der Verein auf Kontinuität – und auf frischen Wind durch fünf Neuzugänge. Danny Haderlein (SV Hebertsfelden), Alex Spinngruber, Julian Maierhofer (beide SG Mertsee), Jamal Salaho, Nikola Jurakic (beide U19 SSV Eggenfelden) sorgen für deutlich mehr personelle Optionen.

Cheftrainer Christian Kagerer freut sich über die personelle Verstärkung: "Wir sind sehr froh, dass wir fünf neue Spieler für uns gewinnen konnten. In den vergangenen Jahren mussten wir häufig mit einem sehr kleinen Kader auskommen. Das haben wir zwar gemeinsam hervorragend gemeistert, aber jetzt sind wir deutlich breiter aufgestellt.“ Bereits in der Vorbereitung haben die Neuen angedeutet, welches Potenzial in ihnen steckt. "Alle haben gezeigt, dass sie die Qualität besitzen, um in der Bezirksliga zu bestehen. Jetzt geht es darum, sich möglichst schnell an das höhere Niveau zu gewöhnen. Dafür ist es wichtig, dass jeder weiter fleißig arbeitet und sich im Training kontinuierlich verbessert“, betont Kagerer.





Trotz des doch etwas überraschenden (Direkt-)Klassenerhalts in der vergangenen Saison bleibt der Anspruch derselbe. Der Trainer macht deutlich, worauf es ankommen wird: "Wir wollen uns sowohl taktisch als auch technisch weiterentwickeln und unseren Gegnern das Leben so schwer wie möglich machen. Entscheidend wird aber wieder sein, dass wir als Mannschaft geschlossen auftreten. Einsatz, Wille und Zusammenhalt müssen in jedem Spiel stimmen. Wenn jemand glaubt, nach dem Klassenerhalt einen Gang zurückschalten zu können, wird das in dieser Liga nicht funktionieren.“



