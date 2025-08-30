Falkenberg holt sich Rottal-Krone - Langquaid setzt Mega-Serie fort

Gleich drei Aufsteiger-Teams sind an diesem Bezirksliga-Samstag im Einsatz gewesen: Neben Plattling und Geisenhausen schnürten auch die Kicker vom SC Falkenberg die Fußballstiefel. Die bis dato seit drei Partien sieglose Kagerer-Elf reiste zum Rottal-Derby nach Pfarrkirchen ins Stadion an der Rennbahn, wo man die heimische Elf klar und deutlich durch Tore von Leon und Dominik Maierhofer sowie Ahmadc Almustafa und Alexander Diem mit 4:0 in die Schranken weisen konnte. Für Falkenberg geht's dadurch in der Tabelle um einen Platz nach vorne von acht auf sieben. Die Pfarrkirchener hingegen warten nunmehr seit drei Begegnungen auf etwas Zählbares - und verharren weiter auf Rang dreizehn.
In Straubinger Stadion am Peterswöhrd kam es zum Gäuboden-Duell zweier Mannschaften, die bis dato jeweils seit drei Bezirksliga-Partien in Folge ungeschlagen waren. Der heimische FSV VfB konnte am Ende die Siegerlanze emporstrecken und die SpVgg Plattling mit 3:1 (per Doppelschlag durch Schaffrath und Treffer von Arifaj) eines Besseren belehren. Die Parafidin-Elf bleibt nach diesem zweiten Saisonsieg auf Rang zwölf, die Plattlinger nach der vierten Saisonniederlage auf Rang zehn.
Im dritten Spiel dieses Bezirksligasamstags schnappte sich der TSV Langquaid den nächsten Dreier im Heimspiel gegen den TV Geisenhausen - und kann damit bereits im siebten Spiel in Serie ohne Niederlage aufwarten. Die Aufsteiger-Elf von Trainer Gerhard Bogner muss einmal mehr Federn lassen - und lässt seit sieben Begegnungen das Siegerglück missen. Zumindest konnte sie aber nach drei torlosen Partien wieder mal einnetzen. Die Eisenschenk-Mannen rücken vor auf Rang fünf, der TVG hält an Rang vierzehn fest.
Das Spiel aus Sicht von Christian Kagerer (Trainer SC Falkenberg): "Die Begegnung war in der ersten Hälfte davon geprägt, dass keine Mannschaft in Rückstand geraten und in der Defensive einen Fehler machen wollte. Dementsprechend sind die ersten 45 Minuten relativ chancenarm und behäbig verlaufen, wobei wir uns gegen Ende von Halbzeit eins ein paarmal durchtanken konnten - und per Elfmeter zur Führung gelangten.
Pfarrkirchen kam dann besser aus der Kabine und erzeugte die ein oder andere gefährliche Situation in unserem 16er. Mit dem größeren Risiko, das der Gegner in der Folge gegangen ist, haben sich für uns mehr Räume aufgetan, die wir dann auch gut genutzt haben. Der Sieg fällt insgesamt etwas zu hoch aus, aber: Sieg ist Sieg - und das ist am Ende entscheidend. Somit können wir heute glücklich und zufrieden aufs Karpfhamer Volksfest gehen."
Das Spiel aus Sicht von Thomas Gabler (Sportlicher Leiter FSV VfB Straubing): "Endlich unser zweiter Saisonsieg, der aufgrund der zweiten Halbzeit definitiv verdient ist. Eigentlich hätten wir bereits in der zweiten Minute in Führung gehen können, haben in der Folge zwanzig Minuten lang die Partie beherrscht. Im Anschluss ist Plattling besser ins Spiel gekommen.
Nach dem Seitenwechsel sind wir durch Schaffraths Doppelschlag mit 2:0 in Führung gegangen, haben zehn Minuten vor Schluss mit einem Fehler jedoch den Anschlusstreffer zugelassen, konnten dann mit dem Schlusspfiff aber noch das 3:1 erzielen. Ein wichtiger Schritt Richtung Tabellenmittelfeld!"
Das Spiel aus Sicht von Matthias Eisenschenk (Trainer TSV Langquaid): "Ein Arbeitssieg unserer Mannschaft gegen den TV Geisenhausen, der sehr kampfstark aufgetreten ist. Trotz der Niederlagen-Serie haben die Gäste alles in die Waagschale geworfen. Dementsprechend haben wir uns schwer getan und fußballerisch unsere Leistung nicht abrufen können. Wir hatten sehr viele kleine Fehler gemacht, in der Ballan- und mitnahme, im Spiel ohne Ball - daher haben wir uns heute schwer getan.
Wir sind dennoch froh, dass wir die drei Punkte bei uns behalten haben, haken die Partie ab und freuen uns über nun 14 Punkte auf der Habenseite. Zudem blicken wir auf das bevorstehende Derby in Schierling, bei dem wir ohne Druck aufspielen können."