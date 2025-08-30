Falkenberg holt sich Rottal-Krone - Langquaid setzt Mega-Serie fort

Gleich drei Aufsteiger-Teams sind an diesem Bezirksliga-Samstag im Einsatz gewesen: Neben Plattling und Geisenhausen schnürten auch die Kicker vom SC Falkenberg die Fußballstiefel. Die bis dato seit drei Partien sieglose Kagerer-Elf reiste zum Rottal-Derby nach Pfarrkirchen ins Stadion an der Rennbahn, wo man die heimische Elf klar und deutlich durch Tore von Leon und Dominik Maierhofer sowie Ahmadc Almustafa und Alexander Diem mit 4:0 in die Schranken weisen konnte. Für Falkenberg geht's dadurch in der Tabelle um einen Platz nach vorne von acht auf sieben. Die Pfarrkirchener hingegen warten nunmehr seit drei Begegnungen auf etwas Zählbares - und verharren weiter auf Rang dreizehn.

In Straubinger Stadion am Peterswöhrd kam es zum Gäuboden-Duell zweier Mannschaften, die bis dato jeweils seit drei Bezirksliga-Partien in Folge ungeschlagen waren. Der heimische FSV VfB konnte am Ende die Siegerlanze emporstrecken und die SpVgg Plattling mit 3:1 (per Doppelschlag durch Schaffrath und Treffer von Arifaj) eines Besseren belehren. Die Parafidin-Elf bleibt nach diesem zweiten Saisonsieg auf Rang zwölf, die Plattlinger nach der vierten Saisonniederlage auf Rang zehn.

Im dritten Spiel dieses Bezirksligasamstags schnappte sich der TSV Langquaid den nächsten Dreier im Heimspiel gegen den TV Geisenhausen - und kann damit bereits im siebten Spiel in Serie ohne Niederlage aufwarten. Die Aufsteiger-Elf von Trainer Gerhard Bogner muss einmal mehr Federn lassen - und lässt seit sieben Begegnungen das Siegerglück missen. Zumindest konnte sie aber nach drei torlosen Partien wieder mal einnetzen. Die Eisenschenk-Mannen rücken vor auf Rang fünf, der TVG hält an Rang vierzehn fest.