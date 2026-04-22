Falkenberg fordert Primus heraus - Derby in Neufraunhofen

Der SC Falkenberg (in blau) tritt als krasser Außenseiter beim SV Türk Gücü Straubing an – Foto: Charly Becherer

Der SV Türk Gücü Straubing dominiert die Bezirksliga West derzeit eindrucksvoll. Am heutigen Mittwochabend geht der Tabellenführer als klarer Favorit in das Duell mit dem SC Falkenberg. Verfolger FC Ergolding muss beim zuletzt stark verbesserten Vorletzten ASCK Simbach Farbe bekennen. Der außer Tritt geratene Rangdritte ATSV Kelheim muss beim Landkreiskontrahenten FC Walkertshofen ran. Im Tabellenkeller braucht Schlusslicht TV Geisenhausen im Nachbarduell beim SV Neufraunhofen unbedingt Punkte. Auch der nach der Winterpause noch sieglose SV Sallach strebt im Heimspiel gegen den FC-DJK Simbach ein Erfolgserlebnis an.

Heute, 18:15 Uhr SV Türk Gücü Straubing TG Straubing SC Falkenberg Falkenberg 18:15 live PUSH

Asllan Shalaj (Spielertrainer Türk Gücü Straubing): "Nach dem völlig verdienten Sieg in Kelheim wollen wir gegen Falkenberg weiter punkten. Der SC hat ein eingespieltes Team, das defensiv in der Rückrunde richtig gut arbeitet. Es wird kein einfaches Spiel."

Personal: Adrion Rexhepi muss mit einer Knöchelverletzung definitiv passen. Fraglich ist noch der Einsatz von Tobias Richter (Adduktorenprobleme).

Christian Kagerer (Trainer SC Falkenberg): "Nach dem Sieg gegen Aiglsbach waren wir natürlich überglücklich, allerdings haben wir die drei Punkte mit Verletzungen und einer Sperre teuer erkauft. Deshalb fahren wir schwer angeschlagen nach Straubing und rechnen uns dort maximal Außenseiterchancen aus."

Personal: Andreas Niedermeier fehlt nach seiner Notbremse rotgesperrt, Martin Aich und Maxi Ginghuber fallen verletzt aus. Ob Torhüter Jakob Frischhut auflaufen kann, entscheidet sich erst am Spieltag.





Heute, 18:15 Uhr TuS 1860 Pfarrkirchen Pfarrkirchen TV Schierling Schierling 18:15 PUSH

Josef Burmberger (Sportlicher Leiter TuS Pfarrkirchen): "Am Sonntag haben wir neben zwei wichtigen Punkten leider auch mehrere Spieler für den Einsatz gegen Schierling verloren. Die Ausrichtung für diese Partie ist klar: defensiv kompakt stehen und versuchen vorne unsere Chancen zu nutzen. Mit Blick auf die Tabelle ist jedem klar, dass wir punkten sollten. Auch wenn der Tabellenvierte kommt, gilt es dies umzusetzen." Personal: Stefan Linhart, Christian Zauner und Pascal Dirnaichner haben sich gegen Geisenhausen verletzt. Für die beiden Erstgenannten kommt das Schierling-Spiel zu früh. Bei Dirnaichner besteht noch Hoffnung auf einen Einsatz.

Dominik Salzberger (Trainer TV Schierling): "In einem wilden Hinspiel mussten wir uns 3:4 geschlagen geben. Wir wollen es dieses Mal cleverer angehen und auswärts punkten. Wir wissen aber auch, wie schwer es aufgrund unserer zahlreichen Ausfälle und der langen Auswärtsfahrt unter der Woche nach Pfarrkirchen werden wird." Personal: Verletzt ausfallen werden Luca Kuntze, Noa Heininger, Simon Berzl und Nicolas Reichl.





Markus Biersack (Spielertrainer SV Sallach): "Nach der Niederlage gegen Simbach am Inn heißt es jetzt endlich wieder punkten. Jedem muss klar sein, dass wir jetzt richtig im Abstiegskampf angekommen sind und diesen auch annehmen müssen." Personal: Der Kader des Aufsteigers bleibt unverändert.

Daniel Ritzinger (Spielertrainer FC-DJK Simbach): "Das Spiel gegen Walkertshofen war natürlich ernüchternd, ist aber bereits abgehakt. Mit Sallach erwartet uns nun der nächste Gegner auf Augenhöhe, den wir keinesfalls unterschätzen werden. Wir wollen die letzten Schritte Richtung direkten Klassenerhalt gehen und dafür am Mittwochabend punkten." Personal: Christoph Ettengruber fehlt rotgesperrt. Dafür sind Martin Glatzeder und Ludwig Hofer wieder an Bord und auch Simon Husel und Robert Perstorfer konnten bereits ihre Comebacks feiern.





Kevin Grobauer (Spielertrainer ASCK Simbach): "Nach dem Sieg gegen Sallach und dem Unentschieden zwischen Pfarrkirchen gegen Geisenhausen ist es im Tabellenkeller noch enger geworden. Natürlich wollen wir jetzt zuhause gleich nachlegen, um den Abstand weiter zu verkürzen. Auch wenn das gegen Ergolding eine richtig schwere Aufgabe wird: jeder Punkt wäre hier ein gewonnener." Personal: Bei den Innstädtern fehlen Moritz Pointner und Volodymyr Yuzefiv.

Michael Heckner (Trainer FC Ergolding): "Wo hat Türk Gücü nach dem Winter die einzigen Punkte liegen gelassen und wohin dürfen wir unter der Woche nach der Arbeit reisen? Genau, unsere weiteste Fahrt nach Simbach am Inn steht bevor. Wir sind also vorgewarnt und hochmotiviert." Personal: Oliver Steil ist nach wie vor verletzt, dazu können auch Dejan Ignjatic (beruflich) und Ivan Rados (schulisch verhindert) nicht mitwirken.





Der FC Walkertshofen hat den ATSV Kelheim zu Gast – Foto: Erhard Zettl







Christopher Heider (Abteilungsleiter FC Walkertshofen): "Für uns steht wieder eine wichtige Englische Woche gegen zwei sehr gute Gegner an. Am Mittwoch als erstes Highlight das Landkreis-Derby bei Flutlicht gegen eines der stärksten Teams der Bezirksliga. Gegen den ATSV Kelheim müssen wir vor allem gegen den Ball voll auf der Höhe sein, um Lösungen für unser Spiel finden zu können." Personal: Der Kader bleibt gegenüber dem letzen Spiel voraussichtlich unverändert.

Christian Gottschalk (Sportlicher Leiter ATSV Kelheim): "Am Mittwoch reisen wir zum formstarken FC Walkertshofen. Christian Brandl präsentiert sich momentan mit seiner Offensive in Topform und unsere Defensive muss sich daher auf Schwerstarbeit einstellen. Leider machen wir momentan zu einfache individuelle Fehler, die in der Bezirksliga gnadenlos bestraft werden. Wir müssen über eine stabile Defensive versuchen wenig Torschüsse zuzulassen und vorne zielstrebiger und mit mehr Willen zu agieren. Walkertshofen benötigt noch jeden Punkt gegen den Abstieg und wird alles raushauen, was in seiner Macht steht." Personal: Hinter dem Einsatz von Tobias Kellner, der gegen Türk Gücü verletzungsbedingt frühzeitig das Feld verlassen musste, steht noch ein Fragezeichen. Ansonsten bleibt wohl alles beim Alten.







Heute, 19:00 Uhr FSV VfB Straubing Straubing TSV Langquaid Langquaid 19:00 live PUSH

Pavel Panafidin (Spielertrainer FSV VfB Straubing): "Für uns geht es zuhause gegen Langquaid. Wir wollen unseren Lauf bestätigen und direkt wieder nachlegen. Wichtig wird sein, dass wir unser Spiel konsequent durchbringen, die Intensität hochhalten und vor dem Tor genauso eiskalt sind wie in den letzten Spielen." Personal: Bis auf Julian Weber können die Gäubodenstädter aus dem Vollen schöpfen.

Matthias Eisenschenk (Trainer TSV Langquaid): "Am Mittwoch trifft Platz 1 auf Platz 15 - zumindest nach der Formtabelle. Es sind somit die Rollen klar verteilt. Wir werden aber wieder alles in die Waagschale werfen und wie in Ergolding alles versuchen, um zu punkten. Aktuell fehlt uns etwas das nötige Spielglück, trotzdem waren wir trotz aller Widrigkeiten mit unseren letzten Gegnern auf Augenhöhe. Ich bleibe weiter zuversichtlich, es wäre aber mal schön, wenn nicht noch mehr Ausfälle dazu kämen." Personal: Gegenüber dem Wochenende fehlen dieses Mal zusätzlich Benedikt Köppel, Marvin Lang, Markus Weiherer und David Meißner. Liridon Haljimi ist angeschlagen, wird sich aber ebenso wie Kevin Kandsperger, Patrick Slodarz, Jonas Brunner und Leon Schlegel (alle verletzt bzw. zurück aus dem Urlaub) zur Verfügung stellen.







Heute, 19:00 Uhr TV Aiglsbach Aiglsbach SpVgg Plattling Plattling 19:00 PUSH

Dominik Huber (Co-Spielertrainer TV Aiglsbach): "Leider bekommen wir seit der Winterpause keine Konstanz in unsere Leistungen. Ansprechende Auftritte wechseln sich mit teils ungenügenden ab. Sicher geht es bei uns in der Liga um nicht mehr viel, dennoch sollten wir uns unseren Zuschauern am Mittwoch ansprechend präsentieren. Wie schon mit Simbach und Falkenberg erwartet uns ein Gegner, der ums Überleben kämpft. Sollten wir so auftreten wie gegen diese beiden Mannschaften, wird es wieder schwer werden für uns." Personal: Tobias Treitinger und Stefan Kraus sind immer noch rotgesperrt. Für Fabian Rasch ist diese Saison aufgrund eines Muskelfaserrisses beendet. Dafür kann Co-Spielertrainer Dominik Huber wahrscheinlich wieder spielen.

Johannes Wittenzellner (Spielertrainer SpVgg Plattling): "Weniger ist dieses Mal mehr. Wir brauchen Taten und keine Worte." Personal: Keeper Henrik Schuhbaum kehrt zwischen die Pfosten zurück. Ansonsten bleibt der Kader gegenüber dem Neufraunhofen-Match unverändert.







Christian Endler (Trainer SV Neufraunhofen): "Der Sieg in Plattling war eigentlich nie gefährdet. Wir haben uns eine Vielzahl von Chancen erspielt, waren aber nicht konsequent genug. Jetzt kommt es zum Derby gegen Geisenhausen. Alle freuen sich auf das Match, Abendspiel und hoffentlich viele Zuschauer. Wichtig wird sein, dass wir im Kopf bei uns bleiben, unseren Plan durchziehen und uns clever verhalten. Für Geisenhausen geht es um alles, solche Spiele sind das Salz in der Suppe." Personal: Nico Eglhuber hat sich in Plattling verletzt und fällt für das Derby aus. Ansonsten bleibt der Kader unverändert.