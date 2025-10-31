Falkenberg fordert Ergolding - Kelheim in der Pflicht

Geteiltes Wochenende in der Bezirksliga West: nachdem der 17. Spieltag bereits heute Abend mit zwei Spielen eröffnet wird , gehen am Sonntag die restlichen sechs Partien über die Bühne. Die Topteams bekommen es dabei ausnahmslos mit Mannschaften aus der unteren Tabellenhälfte zu tun. Spitzenreiter FC Ergolding (gegen Falkenberg), der Rangzweite ATSV Kelheim (gegen Plattling) und Türk Gücü Straubing (gegen Pfarrkirchen) dürfen dabei zuhause ran, der TV Schierling hat die weite Reise nach Simbach am Inn zu absolvieren.

Thomas Ertl (Abteilungsleiter TV Geisenhausen): "Die völlig unnötige Niederlage gegen den ASCK Simbach tut sehr, sehr weh. Abschlussschwäche, fehlende Körperlichkeit, ungestüme Defensiv-Aktionen und natürlich die Verunsicherung im Kopf hinterlassen viele Fragezeichen bei den TVG-Verantwortlichen. Nichtsdestotrotz geht es weiter und der Kopf wird nicht in den Sand gesteckt. Die junge Mannschaft trainiert unter der Woche fleißig und ist ein eingeschworenes Team. Ziel muss es sein, bis zur Winterpause den Anschluss an die Relegationsplätze nicht aus den Augen zu verlieren. Simbach spielt eine tolle Saison und wir müssen uns auf viel Laufbereitschaft, Zweikampfstärke und Körperlichkeit der Gastgeber einstellen. Dazu müssen wir versuchen die Kreise des Toptorjägers Lieb einzuengen."

Matthias Reichl (Trainer FC-DJK Simbach): "Die Niederlage in Plattling war unnötig, aber verdient, weil der Gegner letztlich den größeren Siegeswillen an den Tag gelegt hat. Das darf uns am Sonntag nicht nochmal passieren. Geisenhausen braucht die Punkte unbedingt und deshalb müssen wir uns auf ein intensives Spiel einstellen. Selbstverständlich wollen wir aber zuhause in die Erfolgsspur zurückfinden."







So., 02.11.2025, 14:00 Uhr FC Ergolding Ergolding SC Falkenberg Falkenberg 14:00 PUSH

Michael Heckner (Trainer FC Ergolding): "Es war klar, dass wir nach so langer Zeit irgendwann mal wieder ein Spiel verlieren werden. Glücklicherweise ist es uns im Pokal passiert, sodass wir keine Punkte verschenkt haben. Jetzt können wir uns voll auf die Liga fokussieren. In Falkenberg haben wir im Hinspiel unser blaues Wunder erlebt. Sie haben letzte Woche auch Kelheim geschlagen. Christian Kagerer leistet dort seit fast einem Jahrzehnt hervorragende Arbeit. Davor kann ich nur den Hut ziehen." Personal: Leon Fröhler und Jakob Fruth können sicher nicht mitwirken. Einige Stammspieler könnten dagegen in den Kader zurückkehren.

Christian Kagerer (Trainer SC Falkenberg): "Über den Sieg gegen Kelheim waren wir natürlich überglücklich. Dennoch wartet jetzt mit Ergolding nochmal eine schwierigere Mammutaufgabe. Uns ist natürlich bewusst, dass wir auswärts beim Tabellenführer nur Außenseiterchancen haben. Wenn wir irgendwie einen Punkt mitnehmen könnten, dann wären wir hochzufrieden." Personal: Zu den bekannten Ausfällen gesellen sich nun auch noch Sandro Notz und Martin Nagl.







So., 02.11.2025, 14:00 Uhr ATSV 1871 Kelheim ATSV Kelheim SpVgg Plattling Plattling 14:00 PUSH

Christian Gottschalk (Sportlicher Leiter ATSV Kelheim): "Nach der erneuten Niederlage gegen Falkenberg hat sich Ergolding in der Tabelle nun abgesetzt. Unsere Mannschaft muss im Heimspiel gegen Plattling verstehen, dass wir die Grundtugenden wie Laufbereitschaft und die kämpferische Einstellung wieder zu 110 Prozent erfüllen müssen, um wieder zu punkten. Derzeit kassieren wir zu einfache Gegentore, da die gesamte Rückwärtsbewegung zu behäbig ist. Das ist eine reine Kopfsache und muss dringend verbessert werden. Gleiches gilt für das Offensivspiel, hier müssen wir aus dem hohen Spielanteil mehr Torabschlüsse produzieren, um den gegnerischen Keeper und die Abwehr unter Druck zu setzen und das Tor förmlich zu erzwingen. Im Hinspiel gegen Plattling haben wir knapp und glücklich in Unterzahl mit 2:1 gewonnen. In unserer aktuellen Verfassung müssen wir unser Herz auf dem Spielfeld lassen, um endlich den Bock umzustoßen und die Negativserie zu durchbrechen." Personal: Hinter dem Einsatz von Dominik Schandri (krank) steht noch ein Fragezeichen. Ansonsten sollten alle Spieler fit sein.

Johannes Wittenzellner (Spielertrainer SpVgg Plattling): "Der Sieg gegen Simbach war sehr wichtig für unsere Tabellensituation und unser Selbstvertrauen. Durch eine sehr engagierte Mannschaftsleistung, bei der sich jeder in den Dienst des Teams gestellt hat, konnten wir diesen wichtigen Erfolg einfahren. Gegen Kelheim wird eine ähnlich starke Leistung nötig sein, um als Außenseiter punkten zu können. Wir wollen dafür aber alles geben." Personal: Der Kader bleibt wohl unverändert.









Der SV Sallach will nach dem Coup über Schierling auch den TSV Langquaid ärgern. – Foto: Werner Kroiß









So., 02.11.2025, 14:00 Uhr SV Sallach Sallach TSV Langquaid Langquaid 14:00 PUSH

Markus Biersack (Spielertrainer SV Sallach): "Nach dem verdienten Derbysieg gegen Schierling gehen wir natürlich mit breiter Brust in die nächsten Aufgaben. Wir wissen, dass es gegen Langquaid nicht weniger schwer werden wird, aber wir wollen zuhause auch wieder punkten. Wichtig wird es sein, körperlich wieder voll auf der Höhe zu sein, um gegen diese robuste Mannschaft bestehen zu können." Personal: Der Kader bleibt gegenüber der Vorwoche unverändert.

Matthias Eisenschenk (Trainer TSV Langquaid): "Durch den Heimsieg gegen Walkertshofen konnten wir unsere Position im vorderen Bereich des Mittelfelds der Tabelle stabilisieren. Meine Mannschaft konnte hierbei durch Lauf- und Kampfbereitschaft überzeugen und zeigte einen mannschaftlich geschlossenen Auftritt. Spielerisch war einige Luft nach oben vorhanden, diese Komponente ist in den Partien vor der Winterpause jedoch oft sekundär. Folglich erwarten wir auch in Sallach analog zur Hinrunde ein kampfbetontes Spiel. Beide Mannschaften können ohne Druck agieren und es wird wie oft in dieser Liga ein Spiel auf Augenhöhe." Personal: Neben den Langzeitverletzten David Meissner, Florian Brunner, Korbinian Köppel, Michael Schwank und Thomas Blabl fallen zudem auch Benedikt Köppel (Knie) und Christian Ludwig (Urlaub) aus.





So., 02.11.2025, 14:30 Uhr SV Türk Gücü Straubing TG Straubing TuS 1860 Pfarrkirchen Pfarrkirchen 14:30 PUSH

Asllan Shalaj (Spielertrainer Türk Gücü Straubing): "Die Reaktion auf die letzten Ergebnisse am Sonntag ist wichtig. Wir haben genug geredet und spielen gegen Pfarrkirchen voll auf Sieg." Personal: Der Einsatz von Spielercoach Asllan Shalaj ist noch fraglich.

Josef Burmberger (Sportlicher Leiter TuS Pfarrkirchen): "In Straubing können wir befreit aufspielen, da hier keiner damit rechnet, dass wir hier was einfahren können. Was am Ende rausspringt, werden wir dann sehen." Personal: Bei der TuS bleibt der Kader unverändert.





Seit fünf Partien ist der ASCK Simbach nun schon ungeschlagen. – Foto: Alfred Brumbauer





