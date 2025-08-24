– Foto: Mathias Leschek

Falke Bergraths U19 will „oben mitspielen" in neuer Saison Betreuerin Michaela Aderhold über Ziele, Neuzugänge und Teamgeist.

Die A-Junioren von Falke Bergrath starten mit breiter Brust in die Saison 2025/26. Betreuerin Michaela Aderhold spricht über eine erfolgreiche Vorbereitung, personelle Veränderungen und den klaren Anspruch, in der Liga vorne mitzuspielen.

Die U19 von Falke Bergrath blickt optimistisch auf die Saison 2025/26. Betreuerin Michaela Aderhold zieht eine positive Bilanz der vergangenen Spielzeit und gibt einen Einblick in die laufende Vorbereitung. „Sehr zufrieden. Trotz vieler Neuanmeldungen sind die Jungs zu einer coolen Mannschaft zusammengewachsen“, sagt Aderhold rückblickend. Die Vorbereitungen auf die neue Runde laufen bereits seit August 2024. „Die bisherigen Vorbereitungen klappen gut. Wieder einige Neuanmeldungen. Vorbereitung startet nächste Woche.“

Besonders hebt die Betreuerin die Entwicklung des Teams hervor: „Die Entwicklung der neuformierten A-Jugend 2024 klappte sehr gut. Einige haben sich mehr weiterentwickelt, einige sind auf ihrem Stand geblieben. Ich lobe alle unsere Jungs!“ Das Saisonziel ist klar formuliert: „Oben mitspielen. Die Spielzeit wird an der Trainingsleistung gemessen.“ Konkrete Favoriten für die Meisterschaft sieht man bei Falke Bergrath derzeit noch nicht. „Das wissen wir noch nicht. Wir nehmen jeden Gegner ernst.“