Falke Bergrath will nachlegen: „Den nächsten Schritt machen“ Trainer Faton Popova setzt auf Kontinuität und Entwicklung statt Tabellenrechnen. von Jessica-Arantxa Offermann Revès · Heute, 16:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Julia Sahr

Nach Platz vier als Aufsteiger geht Falke Bergrath mit Selbstvertrauen in die neue Bezirksliga-Saison. Trainer Faton Popova sieht seine Mannschaft personell gut aufgestellt und möchte den positiven Trend der vergangenen Spielzeit nachhaltig fortsetzen.

Mit einer intensiven Vorbereitung hat Falke Bergrath die Weichen für die Saison 2026/27 gestellt. Seit dem 12. Juli arbeitet die Mannschaft unter Trainer Faton Popova an den Grundlagen. „Bisher bin ich mit dem Verlauf sehr zufrieden. Die Trainingsbeteiligung ist hoch, die Intensität stimmt und die Mannschaft arbeitet sehr konzentriert. In den ersten Wochen lag der Schwerpunkt auf den athletischen Grundlagen, der Spielfitness sowie der Weiterentwicklung unserer Abläufe mit und gegen den Ball. Gleichzeitig nutzen wir die Vorbereitung, um unsere Neuzugänge schnell zu integrieren und als Mannschaft weiter zusammenzuwachsen.“ Die starke Premierensaison nach dem Aufstieg mit Rang vier soll dabei kein Ausreißer bleiben. Popova sieht die Grundlage vor allem in den Tugenden, die sein Team bereits ausgezeichnet haben. „Die letzte Saison hat gezeigt, dass wir als Mannschaft mit Geschlossenheit, Disziplin und einer klaren Spielidee sehr viel erreichen können. Darauf wollen wir aufbauen. Gleichzeitig müssen wir noch konstanter werden und in engen Spielen noch reifer auftreten. Unser Ziel ist es, uns Woche für Woche weiterzuentwickeln.“

Auch personell sieht sich Bergrath gut gerüstet. „Wir sind mit unserer Transferperiode sehr zufrieden. Wir konnten die Positionen verstärken, auf denen wir Bedarf gesehen haben, und haben Spieler verpflichtet, die sportlich und menschlich hervorragend zu uns passen. Die Neuzugänge sollen den Konkurrenzkampf erhöhen und uns mehr Qualität sowie mehr Optionen im Kader geben. Aktuell sehen wir keinen zwingenden Handlungsbedarf mehr.“ Einen klaren Favoriten auf Meisterschaft und Aufstieg benennt der Trainer dennoch. „Für mich gehört Hilfarth zum engsten Favoritenkreis. Sie verfügen über einen starken und eingespielten Kader und bringen viel Qualität mit. Grundsätzlich gibt es in unserer Liga aber einige Mannschaften, die um die Spitzenplätze mitspielen können.“