Falke Bergrath verliert Bezirksliga-Premiere

Fußball-Bezirksliga 4: 1:2-Heimniederlage gegen Kohlscheider BC. Denkwürdiges 5:5 bei Richterich gegen Mariadorf.
Der erste Auftritt in der 101-jährigen Vereinsgeschichte im Fußballneuland Bezirksliga endete für Falke Bergrath mit einer 1:2 (0:2)-Niederlage gegen den Kohlscheider BC. Ein verwandelter Foulelfmeter durch Jeremy Labas in der 18. Minute hatte den KBC in Führung gebracht. Noch vor der Pause baute Sebastian Gösgens (37.) diese aus. In der 78. Minute erzielte Sascha Schönen für Bergrath den Anschlusstreffer. Zum Ausgleich reichte es für Bergrath aber nicht mehr.
In Richterich ging am ersten Spieltag der Staffel 4 ein denkwürdiges Spiel über die Bühne. Nach einem 1:5-Rückstand gegen Alemannia Mariadorf schaffte die Rhenania tatsächlich noch ein 5:5. Die beiden letzten Tore fielen sogar in der 89. und 90. Minute. Alemannia-Trainer Mirko Braun zeigt sich am Tag danach immer noch „megaenttäuscht“. Sein Team hatte eine fantastische erste Halbzeit hingelegt. „Die ersten 45 Minuten waren fußballerisch und kämpferisch das Beste, was ich als Trainer von Mariadorf bisher gesehen habe“, sagte der Coach. „Wenn mir in der Pause jemand gesagt hätte, dass wir noch unentschieden spielen, den hätte ich für bekloppt erklärt“, so Braun.
„Ich habe in der Halbzeitpause angesprochen, was nicht passieren darf, aber leider haben individuelle Fehler dann für die Wende gesorgt“, sagte Braun, der vor allem die Entstehung des 3:5 durch Richterich als Schlüsselereignis ausmachte. In der 56. Minute hatte der Schiedsrichter ein grobes Foul von Nassim Bensfia gesehen und auf Strafstoß entschieden. Außerdem stellte er den Mariadorfer Abwehrspieler vom Platz, für Braun eine klare Fehlentscheidung. Den fälligen Elfmeter von Timo Peters konnte Marc Kirschall parieren, gegen den Nachschuss von Timo Scheeren war er machtlos.
Braun musste in der zweiten Halbzeit verletzungsbedingt Wechsel vornehmen. „Dadurch haben wir unsere Struktur verloren“, haderte der Trainer mit dem Spielverlauf. Letztlich seien es aber die eigenen Fehler gewesen und die Moral der Richtericher, die dazu geführt hätten, dass die Alemannia am Ende nur einen Punkt mitnehmen konnte.
Die Ergebnisse im Überblick:
Germ. Hilfarth - Niersquelle Kuckum 2:1: 1:0 Schostock (45.+2.), 1:1 Bischof (77.), 2:1 Richter (78.)
Eicherscheid - Roetgen 6:1: 1:0, 2:0 Stollenwerk (9., 13.), 2:1 Weishaupt (14./Eigentor), 3:1 Vossen (16.), 4:1, 5:1 Krings (24., 32.), 6:1 Jansen (69.)
Richterich - Mariadorf 5:5: 0:1 Heitzer (10.), 0:2 Gojak (18.), 0:3 Dautzenberg (19./Foulelfmeter), 1:3 Passenheim (43.), 1:4 Niessen (45.+1.), 1:5 van Helden (48.), 2:5 Njikam Mouliom (52.), 3:5 Scheeren (55.), 4:5 Peters (89./Handelfmeter), 5:5 Njikam Mouliom (90.) Rot: Bensfia (55./Mariadorf)
Bergrath - Kohlscheider BC 1:2: 0:1 Labas (19./Foulelfmeter), 0:2 Gösgens (37.), 1:2 Schönen (77.)
VfR Würselen - Haaren 2:1: 1:0 Ramadan (66.), 1:1 Szczyrba (69.), 2:1 Thometzki (78.) Rot: Cepni (39./Haaren), Schmitz (90.+5./Haaren)
Erkelenz - Ay-Yildizspor 1:2: 0:1, 0:2 Yilmaz (53., 65.), 1:2 Nickels (75./Foulelfmeter)
SG Stolberg - Oidtweiler 2:3: 0:1 Lubishtani (10.), 0:2 Hochmuth (18.), 1:2 Behr (31.), 1:3 Lubishtani (55.), 2:3 Marin (74.)
