Falke Bergrath marschiert, Verfolger liefern sich packende Duelle

Mit einer beeindruckenden Vorstellung überrollte Rhenania Würselen den FC Eschweiler und verschaffte sich Luft im Tabellenmittelfeld. Jonas Loevenich eröffnete den Torreigen, ehe sechs weitere Treffer die Überlegenheit der Gastgeber untermauerten. Eschweilers Ehrentreffer durch Filster kam zu spät und änderte nichts an der deutlichen Niederlage. Rhenania zieht mit 29 Punkten an Eschweiler vorbei auf Rang acht.

In einer ausgeglichenen Partie trennten sich Stolberg und Kellersberg leistungsgerecht mit 2:2. Nach Rückstand glich Marc Barrientos zunächst aus, ehe Kellersberg per Elfmeter erneut in Führung ging. Konstantinos Michou rettete seinem Team mit dem Ausgleich in der 78. Minute zumindest einen Punkt. Stolberg bleibt Fünfter, Kellersberg klettert mit nun 23 Punkten auf Rang elf.