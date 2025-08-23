Falke Bergrath: „Klassenerhalt ist das klare Ziel“

– Foto: Julia Sahr

Nach dem Aufstieg in die Bezirksliga startet Falke Bergrath mit neuem Trainerteam und bewährtem Kern. Coach Faton Popova und Spieler Resit Yilmaz geben sich kämpferisch – das Ziel ist eindeutig.

Für Falke Bergrath beginnt eine neue Ära: Erstmals in der Vereinsgeschichte tritt der Klub in der Bezirksliga an. Popova, der nach dem Rücktritt des bisherigen Trainerteams seit Mitte August neu übernommen hat, spricht von einer ordentlichen Vorbereitung, auch wenn sie nicht immer reibungslos verlief. „Die Vorbereitung läuft ganz okay. Es fehlen zwar immer wieder welche wegen Urlaub, aber ich glaube, das ist bei vielen so.“ Rückblickend auf die vergangene Spielzeit fällt das Fazit eindeutig positiv aus. „Die letzte Saison lief für uns natürlich sehr zufriedenstellend. Beginnend mit dem Titel beim Blausteinseecup und der Titelverteidigung bei der Stadtmeisterschaft im Feld. Darüber hinaus wurde das Ziel mit dem Aufstieg in die Bezirksliga mehr als deutlich erreicht“, erklärt Spieler Resit Yilmaz. Der breite Kader sei ein entscheidender Faktor für den Erfolg gewesen. Trotz einiger Abgänge konnte der Kern der Mannschaft zusammengehalten und punktuell verstärkt werden.

Besonders schmerzlich war der Abschied von Justin Müller, einem der Topscorer der Vorsaison. „Mit Justin Müller haben wir natürlich einen Spieler abgegeben, der für uns sehr viele Scorerpunkte gesammelt hat. Aber die Entscheidung kann und sollte man verstehen können, da er noch jung ist und die Möglichkeit bekommen hat, in einer guten Landesliga-Mannschaft sich zu beweisen. Aber die Lücke glauben wir gut ersetzt zu haben.“ In der Sommerpause gelang es der sportlichen Leitung, gezielt nachzulegen. „Die Kaderplanung lief zufriedenstellend, sodass wir uns auf einigen Positionen gezielt qualitativ verstärken konnten. Wir erhoffen uns, dass die neuen Jungs sich schnell innerhalb der Mannschaft einleben und sportlich ihren Beitrag zur ersten Bezirksliga-Saison des Vereins beitragen werden.“