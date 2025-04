Falinski´s 100. Tor beschert Bovenden den Heimsieg

Northeim konzentrierte sich darauf, defensiv gut zu stehen und das eigene Tor sauber zu halten. "Da war Geduld gefragt." sah Yannick Broscheit, Trainer vom Bovender SV. Bis auf die ersten zehn Minuten ließ sein Team so defensiv auch nichts zu, konnte gegen die tiefstehende Abwehrreihe aber auch kein Kapital schlagen, sodass es mit dem 0:0 in die Halbzeitpause ging.

Nach dem Seitenwechsel sorgte dann ein Foulelfmeter für das 1:0. In einem Laufduell wurde Peter Egbert zu Fall gebracht und Dennis Falinski verwandelte. "Den kann man geben, muss man aber nicht." fand Broscheit. Es war das 100. Tor im Dress des BSV für Falinski, der sein 101. sogar noch folgen ließ. Nach einer schönen Hereingabe von Wiedenmeier schob Falinski zu seinem 15. Saisontor ein. "Wir hatten gefühlt 90% Ballbesitz und über die Dominanz die Tore erzwungen." so ein zufriedener Broscheit.

Und so wurde das Ergebnis dann auch noch relativ deutlich. Einen Steckpass von Andi Morina verwandelte der eingewechselte Hebun Kaplan zum 3:0-Endstand. Für Broscheit war es ein "verdienter Sieg", der auch nicht von ungefähr kommt. "Unser Vorteil in den vergangenen Wochen ist es, dass wir einen sehr großen Kader haben. Dadurch können wir richtig Qualität von der Bank bringen und das Tempo durchgehend hoch halten."

Während Bovenden also wieder auf Rang fünf springt und seit drei Spielen ungeschlagen ist, bleibt Northeim auf dem neunten Platz und mitten im Abstiegskampf. Am kommenden Wochenende geht es für Northeim bereits am Samstag zu den Freien Turnern. Der Bovender SV empfängt am Sonntag Petershütte. "Das wird kein leichtes Spiel." weiß Broscheit.