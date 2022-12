Faktencheck der LL SW: Olchings Offensivpower hilft nicht weiter – Gilching fehlen derweil Tore Christoph Hollinger ist Top-Torjäger

München – Seit dem 20. November ist erstmal Schluss mit Fußball in der Landesliga Südwest. Zum Abschluss kam es noch einmal zum absoluten Showdown zwischen dem FC Ehekirchen und dem 1. FC Sonthofen. Die Allgäuer entführten am letzten Spieltag drei Punkte aus Ehekirchen und eroberten so die Tabellenspitze. In der Rückserie blüht der Landesliga Südwest ein spannendes Aufstiegsrennen und in der unteren Tabellenhälfte ist auch die Abstiegszone eng umkämpft. Am Ende sendete der Aufsteiger aus Hollenbach nach einem 1:0-Auswärtserfolg noch ein Lebenszeichen und rückt an die Relegationsränge heran.

In seiner Debütsaison in der Landesliga hat der TSV Hollenbach aber mit großen Problemen zu kämpfen. Die Tordifferenz der Hollenbacher ist die schlechteste der Liga. Der Dorfklub aus Schwaben stellt mit nur 20 Treffern und 49 Gegentreffern den harmlosesten Angriff, sowie die schwächste Defensive der Liga.

Die beste Offensive der Liga hat hingegen der FC Ehekirchen. 2,6 Tore pro Spiel erzielten die schwarz-weißen und stellen auch mit Christoph Hollinger (16 Tore) den besten Torjäger der Liga. Die beste Abwehr hat die Reserve des FV Illertissen, derzeit reicht es trotzdem nur für Platz vier der Tabelle.

FC Kempten ist zuhause ungeschlagen

Im heimischen Stadion ist der FC Kempten unbezwingbar. Zehn Spiele absolvierten die schwarz-weißen zu Hause, kein einziges Mal gingen sie als Verlierer vom Platz. Auch der FC Ehekirchen ist im heimischen Stadion eine Macht, 24 Punkte holte die Mannschaft aus elf Spielen.

Auswärts überragt der 1. FC Sonthofen die anderen Teams der Landesliga deutlich. Während der Tabellenführer zu Hause nur fünf von zehn möglichen Spielen gewinnen konnte, ist die Punkteausbeute in fremden Stadien mit 24 von 30 Punkten sehenswert. Zu nennen ist hier noch der SV Mering, der auswärts deutlich stärker ist als „dahoam“. Von den 24 erkämpften Punkten holte der Klub 17 auswärts – da müssen die heimischen Fans in puncto anfeuern zu Hause eine Schippe drauflegen.

Landesliga Südwest: 1. FC Sonthofen und TV Erkheim die einzigen Mannschaften ohne Platzverweis

In der Landesliga Südwest gilt das Konzept „Fairness siegt“. Mit dem VfL Kaufering, dem 1. FC Sonthofen, dem FV Illertissen II und dem FC Ehekirchen belegen vier der Top-Fünf auch einen der fünf vorderen Ränge in der Fairnesstabelle. Einzig der FC Kempten hat eine etwas ruppigere Spielweise und steht auf Platz 15. Insgesamt gab es in der Liga 784 Gelbe Karten, 14 Mal die Ampelkarte, 17 direkte Platzverweise und 43 Zeitstrafen.