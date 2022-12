Faktencheck der LL SO: Bruckmühler Defensivbollwerk – Offensivfeuerwerk des KSC Überraschungen in der ersten Saisonhälfe

München – Winterpause in Bayern und die Tabelle der Landesliga Südost hält so einige Überraschungen bereit. Der Vorjahreszweite aus Unterföhring tut sich in diesem Jahr ebenso schwer wie die beiden Bayernliga-Absteiger aus Wasserburg und Pullach. Die Raben stehen nach 20 Spieltagen auf einem direkten Abstiegsplatz. Der SV Bruckmühl hingegen ist die Offenbarung der Herbstrunde: Völlig überraschend sitzt Bruckmühl mit acht Punkten Vorsprung an der Spitze der Landesliga.

Die beste Offensive der Liga stellt aber keines der drei Teams (TSV Ampfing 41 Treffer – SB Chiemgau: 43 Treffer – TuS Holzkirchen: 42 Treffer), sondern der Kirchheimer SC mit 45 Buden. Top-Scorer beim KSC ist Sommer-Neuzugang Alessandro Cazorla mit zwölf Toren. Ordentlich Probleme mit dem Tore schießen, hat hingegen eine der Überraschungsmannschaften der Hinrunde. Der VfB Forstinning steht nach dem Aufstieg auf Platz sechs, hat aber nach 20 Spielen erst 23 Mal getroffen. Dieser Wert wird einzig und allein vom Tabellenschlusslicht unterboten. Die Brunnthaler trafen erst 18 Tore erzielt.

Die Brunnthaler sind zugleich die schwächste Heimelf der Liga mit nur 0,88 Punkten/Spiel vor Pullach (1,0 Pkt./Sp.) und Wasserburg (1,2 Pkt./Sp.). Der SV Bruckmühl (2,0 Pkt./Sp.) und der TuS Holzkirchen (2,1 Pkt./Sp.) haben ihre Stadien in den ersten elf Heimspielen regelrecht zu Festungen aufgebaut. Diese Werte werden lediglich vom SSV Eggenfelden übertroffen (2,3 Pkt./Sp.), der allerdings erst siebenmal zu Hause antrat.

Die einzige Mannschaft, die bisher in Eggenfelden dreifach punkten konnte, ist mit dem Kirchheimer SC eine der besten Auswärtsmannschaften der Liga. Zusammen mit der SpVgg Landshut und dem TSV Ampfing (alle 1,8 Pkt./Sp.) müssen sie sich lediglich dem Spitzenreiter in dieser Kategorie geschlagen geben. (2,3 Pkt./Sp.) Die schwächsten Mannschaften auswärts sind bislang der TSV Brunnthal (0,6 Pkt./Sp.), der TuS Geretsried (0,8 Pkt./Sp.) und die Sportfreunde Schwaig (0,8 Pkt./Sp.).

Fast 30.000 Zuschauer in der Hinrunde: SB Chiemgau Traunstein lockt die meisten Fans

Insgesamt sahen über 29.000 Menschen die ersten zwanzig Spiele der Landesliga Südost live. Der Jakob Schaumaier Sportpark in Traunstein sorgte mit 408 Zuschauern durchschnittlich für den höchsten Andrang vor den Wasserburger Löwen. Die Partie zwischen den beiden Teams war auch das meistbesuchte Spiel der diesjährigen Landesliga Südost Saison. Am 20. Spieltag lockte die Paarung 576 Zuschauer in den Chiemgau. Am wenigsten Zuschauer lockten die Mannschaften aus dem Kreis München in ihre Stadien. In Pullach sahen durchschnittlich 74 in Grünwald 88 und beim ASV Dachau 90 Zuschauer die Partien ihrer Mannschaften.

Am 04. März kehrt die Landesliga Südost zurück mit dem 21. Spieltag. Kann Bruckmühl den Höhenflug halten? Schafft Brunnthal doch noch die Wende? Und wer holt die 15 Kästen im Torjäger-Rennen?