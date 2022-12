Faktencheck BZL Nord: Dreikampf an der Spitze – Palzing vor Herkulesaufgabe Pfaffenhofen und Feldmoching dominieren

18 Spieltage sind in der Bezirksliga Nord absolviert. Welche Teams überragten in welchen Statistiken? Der Fakten-Check zur Winterpause.

München – Die Bezirksliga Nord befindet sich in der Winterpause. Im Laufe der Saison entfacht sich ein Dreikampf an der Tabellenspitze. Der FSV Pfaffenhofen thront mit 41 Zählern ganz oben, zwei Punkte dahinter stehen die SpVgg Feldmoching und der SV Nord Lerchenau. Es ist also alles offen. Wer setzt sich am Ende durch und packt den Aufstieg?

Tormaschinen Andrade Ceballos und Guadci stehen für Offensivpower von Pfaffenhofen und Felmoching

Für die Feldmochinger spricht vor allem ihre schier nicht zu bändigende Offensive. 49 Tore erzielte die SpVgg in 18 Partien – so viele wie keine andere Mannschaft. Großen Anteil daran hat Topstürmer Triumf Gudaci. 16 Saisontreffer markierte er bisher, steht damit aber knapp nur auf Rang zwei der Torschützenliste. Denn Jose Maximiliano Andrade Ceballos von Tabellenführer FSV Pfaffenhofen war noch besser. Mit 17 Toren hat er im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER Weißbier, die am Ende für den besten Torschützen ausgeschrieben sind, aktuell die Nase vorn. Und auch insgesamt stehen die Pfaffenhofener in Sachen Offensive in fast nichts nach. Mit 48 Toren, waren sie nur einmal weniger erfolgreich als die Feldmochinger.

Zuschauermagnet Pfaffenhofen besticht als Heimmacht

Vor heimischer Kulisse am erfolgreichsten war wieder Tabellenführer FSV Pfaffenhofen. 25 von möglichen 27 Punkten sammelte das Team von Erfolgscoach Gerry Lösch. Nur die SpVgg Feldmoching verhagelte mit ihrem Punktgewinn im Spitzenspiel die makellose Heimbilanz. Verwunderlich ist diese Bilanz auch aufgrund der Zuschauerzahlen nicht. Der FSV lockt mit durchschnittlich 242 Zuschauern pro Heimspiel die meisten Fans ins Stadion. Das sind mehr als doppelt viele wie im ligaweiten Durchschnitt. Als besonders auswärtsstark bewies sich dagegen der SV Nord Lerchenau, der sieben von neun Partien in der Fremde gewinnen konnte.

Eichstätts Reserve ist das Defensivbollwerk der Bezirksliga Nord

Die beste Defensive der Liga stellt überraschenderweise der VfB Eichstätt II, der auf Tabellenplatz sieben steht. Nur 22-mal durften die Gegner der VfB-Reserve jubeln. Genauso stark ist Pfaffenhofens Defensivabteilung, die ebenfalls nur 22 Gegentore schlucken musste. Auch Felmoching besticht ebenfalls wieder durch seine starke Defensive und kassierte wiederum nur einen Gegentreffer mehr als die beiden Teams. Damit liegen die beiden Spitzenteams Pfaffenhofen und Feldmoching bei der Tordifferenz gleich auf und treten statistisch ähnlich dominant auf. Der FSV konnte einen Sieg mehr ziehen, wodurch sich der zwei-Punkte-Vorsprung ergibt.

Der SV Nord Lerchenau hinkt den anderen beiden als drittes Topteam statistisch hinterher, verstand es aber häufig, die engen Partien für sich zu entscheiden. Sechsmal gewannen die Lerchenauer mit einem Tor Unterschied.

Bezirksliga Nord: Schießbude Palzing – Ladehemmung bei Rohrbach und Attaching