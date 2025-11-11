Fakten Kreisliga 3 München

Gesamtfazit der Spielrunde
In einer torreichen Runde konnten die Teams mit spannenden Partien und zahlreichen Highlights überzeugen. Besonders herausragend war Patrick Koller, der beim 8:1-Sieg des TSV Trudering gegen SK Srbija München gleich vier Tore erzielte und damit maßgeblich zum Kantersieg beitrug. Unterstützt wurde er von Dominik Boss, Michael Kapeller, sowie Bastian Bornkessel, der ebenfalls zwei Treffer beisteuerte.
Der TSV Oberpframmern musste sich dem TSV Steinhöring mit 1:4 geschlagen geben. Hier war Nick Gibson der überragende Akteur mit drei Treffern, darunter ein verwandelter Foulelfmeter.
Auch der SC Baldham-Vaterstetten überzeugte mit einem späten Sieg gegen den SV Zamdorf 1974. Die Treffer erzielten Manuel Rook und Simon Lämmermeier, der einen Handelfmeter zum Sieg verwandelte.
Spannend blieb es zwischen dem TSV Waldtrudering und der SpVgg 1906 Haidhausen, wo Sebastian Bracher den entscheidenden Treffer zum 3:2-Auswärtssieg erzielte.
Der TSV Grasbrunn-Neukeferloh sicherte sich mit einem souveränen 3:0 gegen FC Phönix München drei Punkte. Die Torschützen waren Janis Holländer, Simon Kappelmayr und Dennis Grom.
Im Duell FC Rot-Weiss Oberföhring gegen TSV Ottobrunn setzte sich letzterer mit 3:1 durch. Jetmir Murati glänzte dabei mit zwei Treffern, darunter ein verwandelter Foulelfmeter.
Schließlich triumphierte SV Helios-Daglfing mit einem 2:0-Sieg über FC Anzing Parsdorf. Die Tore erzielten Ediz Olfi und Xaver Mayer.
Insgesamt bot die Spielrunde packende Duelle, viele Tore und herausragende individuelle Leistungen, die die Fans begeisterten.
Ausführlicher Bericht zur Tabellenkonstellation
Nach zwölf Spieltagen zeigt sich die Tabelle in einer spannenden und teils ausgeglichenen Konstellation. Hierbei lassen sich sowohl klare Favoriten als auch Mannschaften mit Nachholbedarf identifizieren.
Spitzengruppe
Mittelfeldkampf
Von Platz 4 bis 10 ist ein enges Rennen um die oberen Tabellenhälften zu erkennen:
Abstiegskampf
Die hinteren Tabellenplätze zeichnen sich durch weniger Punkte und negative Tordifferenzen aus:
Fazit
Der Kampf um den Meistertitel ist spannend, insbesondere zwischen Haidhausen, Trudering und Phönix München. Das Mittelfeld bleibt hart umkämpft, während im Tabellenkeller einige Teams dringend Punkte sammeln müssen, um den Abstieg zu verhindern.
Aktueller Überblick über die Torschützenliste
An der Spitze der Torschützenliste steht derzeit Nick Gibson vom TSV Steinhöring mit beeindruckenden 13 Treffern. Dicht gefolgt wird er von Salim Hussein (FC Phönix München) und Ervin Kurta (SpVgg 1906 Haidhausen), die jeweils 12 Tore erzielt haben.
Auf dem vierten Platz befinden sich Patrick Koller (TSV Trudering) und Stefan Lechner (TSV Oberpframmern), beide mit 11 Toren. Auch stark vertreten sind Spieler wie Marwane Gobitaka, Mathis Hecht-Zirpel, Roman Sieger-Krumpholz und Alexander Tolikin, die jeweils 9 Mal trafen.
Besonders bemerkenswert ist die starke Präsenz von Spielern der SpVgg 1906 Haidhausen in den oberen Rängen, was die Offensivstärke des Teams unterstreicht.
Wir dürfen gespannt sein, wie sich die Liste in den kommenden Spieltagen entwickelt und ob Nick Gibson seine Führung behaupten kann.