Ligabericht

Fakten Kreisliga 3 München

12. Spieltag

Kreisliga 3
SC Baldham
Phönix MUC
Ottobrunn
Grasbrunn-Ne

Gesamtfazit der Spielrunde

In einer torreichen Runde konnten die Teams mit spannenden Partien und zahlreichen Highlights überzeugen. Besonders herausragend war Patrick Koller, der beim 8:1-Sieg des TSV Trudering gegen SK Srbija München gleich vier Tore erzielte und damit maßgeblich zum Kantersieg beitrug. Unterstützt wurde er von Dominik Boss, Michael Kapeller, sowie Bastian Bornkessel, der ebenfalls zwei Treffer beisteuerte.

Der TSV Oberpframmern musste sich dem TSV Steinhöring mit 1:4 geschlagen geben. Hier war Nick Gibson der überragende Akteur mit drei Treffern, darunter ein verwandelter Foulelfmeter.

Auch der SC Baldham-Vaterstetten überzeugte mit einem späten Sieg gegen den SV Zamdorf 1974. Die Treffer erzielten Manuel Rook und Simon Lämmermeier, der einen Handelfmeter zum Sieg verwandelte.

Spannend blieb es zwischen dem TSV Waldtrudering und der SpVgg 1906 Haidhausen, wo Sebastian Bracher den entscheidenden Treffer zum 3:2-Auswärtssieg erzielte.

Der TSV Grasbrunn-Neukeferloh sicherte sich mit einem souveränen 3:0 gegen FC Phönix München drei Punkte. Die Torschützen waren Janis Holländer, Simon Kappelmayr und Dennis Grom.

Im Duell FC Rot-Weiss Oberföhring gegen TSV Ottobrunn setzte sich letzterer mit 3:1 durch. Jetmir Murati glänzte dabei mit zwei Treffern, darunter ein verwandelter Foulelfmeter.

Schließlich triumphierte SV Helios-Daglfing mit einem 2:0-Sieg über FC Anzing Parsdorf. Die Tore erzielten Ediz Olfi und Xaver Mayer.

Insgesamt bot die Spielrunde packende Duelle, viele Tore und herausragende individuelle Leistungen, die die Fans begeisterten.

So., 09.11.2025, 12:15 Uhr
SV Helios-Daglfing
SV Helios-DaglfingHelios Daglf
FC Anzing Parsdorf
FC Anzing ParsdorfFC Anzing Pa
2
0
Abpfiff

So., 09.11.2025, 14:00 Uhr
SC Baldham-Vaterstetten
SC Baldham-VaterstettenSC Baldham
SV Zamdorf 1974
SV Zamdorf 1974SV Zamdorf
2
1
Abpfiff

So., 09.11.2025, 15:00 Uhr
SK Srbija München
SK Srbija MünchenSK Srbija
TSV Trudering
TSV TruderingTrudering
1
8
Abpfiff

So., 09.11.2025, 13:30 Uhr
TSV Oberpframmern
TSV OberpframmernOberpframmer
TSV Steinhöring
TSV Steinhöring Steinhöring
1
4
Abpfiff

So., 09.11.2025, 14:00 Uhr
TSV Waldtrudering
TSV WaldtruderingWaldtruder.
SpVgg 1906 Haidhausen
SpVgg 1906 HaidhausenHaidhausen
2
3
Abpfiff

So., 09.11.2025, 15:00 Uhr
FC Rot-Weiss Oberföhring
FC Rot-Weiss OberföhringOberföhring
TSV Ottobrunn
TSV OttobrunnOttobrunn
1
3
Abpfiff

So., 09.11.2025, 14:30 Uhr
TSV Grasbrunn-Neukeferloh
TSV Grasbrunn-NeukeferlohGrasbrunn-Ne
FC Phönix München
FC Phönix MünchenPhönix MUC
3
0
Abpfiff

Ausführlicher Bericht zur Tabellenkonstellation

Nach zwölf Spieltagen zeigt sich die Tabelle in einer spannenden und teils ausgeglichenen Konstellation. Hierbei lassen sich sowohl klare Favoriten als auch Mannschaften mit Nachholbedarf identifizieren.

Spitzengruppe

  • 1. SpVgg 1906 Haidhausen (30 Punkte, 47:20 Tore)
  • Die SpVgg 1906 Haidhausen dominiert die Liga mit beeindruckenden 10 Siegen aus 12 Spielen. Das Torverhältnis von 47:20 unterstreicht die offensive Stärke des Teams. Besonders auffällig ist die geringe Anzahl von Niederlagen (2) und das Fehlen von Unentschieden.
  • 2. TSV Trudering (27 Punkte, 35:18 Tore)
  • Dicht dahinter folgt der TSV Trudering mit 9 Siegen. Ihre solide Defensive (nur 18 Gegentore) ist ein Schlüsselfaktor für den Erfolg. Trotz drei Niederlagen bleibt das Team im Titelrennen.
  • 3. FC Phönix München (26 Punkte, 30:18 Tore)
  • Der FC Phönix München überzeugt durch Ausgeglichenheit. Mit 8 Siegen und nur 2 Niederlagen zeigt das Team Konstanz. Das Torverhältnis weist auf eine stabile Abwehr hin.

Mittelfeldkampf

Von Platz 4 bis 10 ist ein enges Rennen um die oberen Tabellenhälften zu erkennen:

  • TSV Grasbrunn-Neukeferloh (21 Punkte, 35:24 Tore) und SV Helios-Daglfing (19 Punkte, 22:16 Tore) zeigen starke Defensivleistungen, wobei Grasbrunn offensiv effektiver agiert.
  • TSV Oberpframmern (19 Punkte, 24:26 Tore) und TSV Steinhöring (18 Punkte, 29:23 Tore) liegen punktmäßig nah beieinander. Oberpframmern muss jedoch an der Abwehrstabilität arbeiten.
  • SC Baldham-Vaterstetten (18 Punkte, 30:28 Tore) zeigt ein ausgeglichenes Torverhältnis, was auf enge Spielverläufe hindeutet.
  • TSV Waldtrudering (16 Punkte, 26:24 Tore) und TSV Ottobrunn (16 Punkte, 27:28 Tore) kämpfen um den Anschluss an die oberen Plätze. Beide Teams weisen eine ähnliche Punkte- und Tordifferenz auf.

Abstiegskampf

Die hinteren Tabellenplätze zeichnen sich durch weniger Punkte und negative Tordifferenzen aus:

  • SV Zamdorf 1974 (15 Punkte, 26:31 Tore) hält sich knapp vor der Abstiegszone.
  • FC Anzing Parsdorf (9 Punkte, 17:33 Tore) und FC Rot-Weiss Oberföhring (7 Punkte, 18:30 Tore) befinden sich tief im Abstiegskampf.
  • SK Srbija München (2 Punkte, 15:62 Tore) ist abgeschlagen Letzter. Mit nur 2 Unentschieden und 10 Niederlagen sowie der schlechtesten Defensive der Liga (62 Gegentore) ist der Abstieg kaum zu vermeiden.

Fazit

Der Kampf um den Meistertitel ist spannend, insbesondere zwischen Haidhausen, Trudering und Phönix München. Das Mittelfeld bleibt hart umkämpft, während im Tabellenkeller einige Teams dringend Punkte sammeln müssen, um den Abstieg zu verhindern.

Aktueller Überblick über die Torschützenliste

An der Spitze der Torschützenliste steht derzeit Nick Gibson vom TSV Steinhöring mit beeindruckenden 13 Treffern. Dicht gefolgt wird er von Salim Hussein (FC Phönix München) und Ervin Kurta (SpVgg 1906 Haidhausen), die jeweils 12 Tore erzielt haben.

Auf dem vierten Platz befinden sich Patrick Koller (TSV Trudering) und Stefan Lechner (TSV Oberpframmern), beide mit 11 Toren. Auch stark vertreten sind Spieler wie Marwane Gobitaka, Mathis Hecht-Zirpel, Roman Sieger-Krumpholz und Alexander Tolikin, die jeweils 9 Mal trafen.

Besonders bemerkenswert ist die starke Präsenz von Spielern der SpVgg 1906 Haidhausen in den oberen Rängen, was die Offensivstärke des Teams unterstreicht.

Wir dürfen gespannt sein, wie sich die Liste in den kommenden Spieltagen entwickelt und ob Nick Gibson seine Führung behaupten kann.

