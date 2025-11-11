Fakten Kreisliga 3 München

Gesamtfazit der Spielrunde

In einer torreichen Runde konnten die Teams mit spannenden Partien und zahlreichen Highlights überzeugen. Besonders herausragend war Patrick Koller, der beim 8:1-Sieg des TSV Trudering gegen SK Srbija München gleich vier Tore erzielte und damit maßgeblich zum Kantersieg beitrug. Unterstützt wurde er von Dominik Boss, Michael Kapeller, sowie Bastian Bornkessel, der ebenfalls zwei Treffer beisteuerte.

Der TSV Oberpframmern musste sich dem TSV Steinhöring mit 1:4 geschlagen geben. Hier war Nick Gibson der überragende Akteur mit drei Treffern, darunter ein verwandelter Foulelfmeter.

Auch der SC Baldham-Vaterstetten überzeugte mit einem späten Sieg gegen den SV Zamdorf 1974. Die Treffer erzielten Manuel Rook und Simon Lämmermeier, der einen Handelfmeter zum Sieg verwandelte.

Spannend blieb es zwischen dem TSV Waldtrudering und der SpVgg 1906 Haidhausen, wo Sebastian Bracher den entscheidenden Treffer zum 3:2-Auswärtssieg erzielte.

Der TSV Grasbrunn-Neukeferloh sicherte sich mit einem souveränen 3:0 gegen FC Phönix München drei Punkte. Die Torschützen waren Janis Holländer, Simon Kappelmayr und Dennis Grom.

Im Duell FC Rot-Weiss Oberföhring gegen TSV Ottobrunn setzte sich letzterer mit 3:1 durch. Jetmir Murati glänzte dabei mit zwei Treffern, darunter ein verwandelter Foulelfmeter.

Schließlich triumphierte SV Helios-Daglfing mit einem 2:0-Sieg über FC Anzing Parsdorf. Die Tore erzielten Ediz Olfi und Xaver Mayer.

Insgesamt bot die Spielrunde packende Duelle, viele Tore und herausragende individuelle Leistungen, die die Fans begeisterten.