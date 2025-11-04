Fakten Kreisliga 3 München

Gesamtfazit der Spielrunde
In einer torreichen Spielrunde sorgten die Teams für spannende Partien und beeindruckende Leistungen.
TSV Steinhöring dominierte das Spiel gegen SK Srbija München mit einem beeindruckenden 9:0-Sieg. Besonders hervorzuheben ist Nick Gibson, der mit drei Treffern (24., 32.) zum klaren Erfolg beitrug. Auch Sebastian Lang (5.), Kilian Asböck (21., 53.), Maximilian Mader (75., 81.) und Johannes Redl (78.) trugen sich in die Torschützenliste ein.
Im Spiel TSV Ottobrunn gegen SV Helios-Daglfing sorgte Anton Hofer (21.) mit seinem Treffer für den knappen 1:0-Sieg der Gastgeber.
Der TSV Trudering setzte sich mit 4:1 gegen SV Zamdorf 1974 durch. Patrick Koller (19., 68.) war mit zwei Toren entscheidend. Weitere Treffer erzielten Manuel Modrian (85.) und Florian Lengauer (90.+2). Für die Gäste traf Lukas Zinkl (21.).
Im Duell zwischen FC Anzing Parsdorf und TSV Waldtrudering gewann der TSV mit 4:2. Die Tore erzielten Filippo Bieringer (26.), Lukas Garbrecht (50.), Philipp Buttermann (72.) und Florian Sterner (88.). Für den FC trafen Peter Rauch (32.) und Marco Helmich (75., Handelfmeter).
Einen klaren 6:0-Sieg feierte die SpVgg 1906 Haidhausen gegen TSV Oberpframmern. Die Torschützen waren Jan Schumacher (36.), Alexander Tolikin (45.), Ervin Kurta (60.), sowie ein Doppelpack von Matej Adzaip (79., 80.) und Mateo Vidmar (85.).
Ein spannendes Spiel lieferten sich SC Baldham-Vaterstetten und TSV Grasbrunn-Neukeferloh, das 3:4 endete. Für den TSV trafen Dennis Grom (11.), Simon Kappelmayr (25., Foulelfmeter), Janis Holländer (53.) und Fabian Listl (80.). Für den SC erzielten Fabian Knauf (41.), Niklas Stepanek (58.) und Henri Sarfert (70.) die Tore.
Im ausgeglichenen Match zwischen FC Phönix München und FC Rot-Weiss Oberföhring endete die Partie 1:1. Yannick Luck (18.) brachte Phönix in Führung, bevor Armin Sljoka (45.) den Ausgleich erzielte.
Insgesamt sorgten die zahlreichen Torschützen für ein abwechslungsreiches und spannendes Fußballwochenende.
Ausführlicher Bericht zur Tabellenkonstellation
Die aktuelle Tabelle der zeigt ein spannendes Bild mit deutlichen Favoriten und einem eng umkämpften Mittelfeld. Nach 11 Spieltagen führt die SpVgg 1906 Haidhausen die Tabelle souverän an, dicht gefolgt vom FC Phönix München und dem TSV Trudering.
Tabellenübersicht:
Analyse der Spitzenteams:
Enges Mittelfeld:
Das Mittelfeld ist besonders umkämpft, da die Teams auf den Plätzen 6 bis 10 jeweils zwischen 15 und 16 Punkten liegen. Hier entscheiden oft Kleinigkeiten wie das Torverhältnis oder direkte Duelle über den Tabellenstand.
Abstiegskampf:
Statistische Highlights:
Fazit:
Der Kampf um die Tabellenspitze bleibt spannend, während sich im Mittelfeld viele Teams Hoffnungen auf eine bessere Platzierung machen. Im Abstiegskampf sind jedoch dringend Punkte nötig, um den Klassenerhalt zu sichern.
Aktuelle Torschützenliste im Überblick
An der Spitze der Torschützenliste stehen aktuell Salim Hussein vom FC Phönix München und Ervin Kurta von der SpVgg 1906 Haidhausen, beide mit beeindruckenden 12 Treffern. Sie liefern sich ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen um die Torjägerkrone.
Dicht dahinter folgen mit jeweils 10 Toren Nick Gibson vom TSV Steinhöring und Stefan Lechner vom TSV Oberpframmern. Auch sie haben noch alle Chancen, zur Spitze aufzuschließen.
Auf Platz fünf teilen sich mit jeweils 9 Treffern gleich drei Spieler: Mathis Hecht-Zirpel (FC Rot-Weiss Oberföhring), Roman Sieger-Krumpholz (SC Baldham-Vaterstetten) und Alexander Tolikin (SpVgg 1906 Haidhausen).
Besonders hervorzuheben ist die Teamleistung der SpVgg 1906 Haidhausen, die nicht nur mit Ervin Kurta, sondern auch mit Alexander Tolikin, Marwane Gobitaka (8 Tore) und Mateo Vidmar (5 Tore) mehrere Toptorschützen stellt.
Insgesamt zeigt sich die Torschützenliste breit gefächert, was für eine spannende und torreiche Saison spricht.