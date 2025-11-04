Fakten Kreisliga 3 München

Gesamtfazit der Spielrunde

In einer torreichen Spielrunde sorgten die Teams für spannende Partien und beeindruckende Leistungen.

TSV Steinhöring dominierte das Spiel gegen SK Srbija München mit einem beeindruckenden 9:0-Sieg. Besonders hervorzuheben ist Nick Gibson, der mit drei Treffern (24., 32.) zum klaren Erfolg beitrug. Auch Sebastian Lang (5.), Kilian Asböck (21., 53.), Maximilian Mader (75., 81.) und Johannes Redl (78.) trugen sich in die Torschützenliste ein.

Im Spiel TSV Ottobrunn gegen SV Helios-Daglfing sorgte Anton Hofer (21.) mit seinem Treffer für den knappen 1:0-Sieg der Gastgeber.

Der TSV Trudering setzte sich mit 4:1 gegen SV Zamdorf 1974 durch. Patrick Koller (19., 68.) war mit zwei Toren entscheidend. Weitere Treffer erzielten Manuel Modrian (85.) und Florian Lengauer (90.+2). Für die Gäste traf Lukas Zinkl (21.).

Im Duell zwischen FC Anzing Parsdorf und TSV Waldtrudering gewann der TSV mit 4:2. Die Tore erzielten Filippo Bieringer (26.), Lukas Garbrecht (50.), Philipp Buttermann (72.) und Florian Sterner (88.). Für den FC trafen Peter Rauch (32.) und Marco Helmich (75., Handelfmeter).

Einen klaren 6:0-Sieg feierte die SpVgg 1906 Haidhausen gegen TSV Oberpframmern. Die Torschützen waren Jan Schumacher (36.), Alexander Tolikin (45.), Ervin Kurta (60.), sowie ein Doppelpack von Matej Adzaip (79., 80.) und Mateo Vidmar (85.).

Ein spannendes Spiel lieferten sich SC Baldham-Vaterstetten und TSV Grasbrunn-Neukeferloh, das 3:4 endete. Für den TSV trafen Dennis Grom (11.), Simon Kappelmayr (25., Foulelfmeter), Janis Holländer (53.) und Fabian Listl (80.). Für den SC erzielten Fabian Knauf (41.), Niklas Stepanek (58.) und Henri Sarfert (70.) die Tore.

Im ausgeglichenen Match zwischen FC Phönix München und FC Rot-Weiss Oberföhring endete die Partie 1:1. Yannick Luck (18.) brachte Phönix in Führung, bevor Armin Sljoka (45.) den Ausgleich erzielte.

Insgesamt sorgten die zahlreichen Torschützen für ein abwechslungsreiches und spannendes Fußballwochenende.