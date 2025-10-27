Fakten Kreisliga 3 München

Ausführlicher Bericht zur Tabellenkonstellation mit Platzierung und Torverhältnis

Aktuelle Tabellenübersicht:

FC Phönix München – 10 Spiele | 8 Siege, 1 Unentschieden, 1 Niederlage | 29:14 Tore | 25 Punkte SpVgg 1906 Haidhausen – 10 Spiele | 8-0-2 | 38:18 Tore | 24 Punkte TSV Trudering – 10 Spiele | 7-0-3 | 23:16 Tore | 21 Punkte TSV Oberpframmern – 10 Spiele | 6-1-3 | 23:16 Tore | 19 Punkte SV Helios-Daglfing – 10 Spiele | 5-1-4 | 20:15 Tore | 16 Punkte SC Baldham-Vaterstetten – 10 Spiele | 5-0-5 | 25:23 Tore | 15 Punkte SV Zamdorf 1974 – 10 Spiele | 5-0-5 | 24:25 Tore | 15 Punkte TSV Grasbrunn-Neukeferloh – 9 Spiele | 4-2-3 | 27:20 Tore | 14 Punkte TSV Waldtrudering – 10 Spiele | 4-1-5 | 20:19 Tore | 13 Punkte TSV Steinhöring – 10 Spiele | 4-0-6 | 16:22 Tore | 12 Punkte TSV Ottobrunn – 10 Spiele | 3-1-6 | 23:27 Tore | 10 Punkte FC Anzing Parsdorf – 10 Spiele | 2-3-5 | 15:27 Tore | 9 Punkte FC Rot-Weiss Oberföhring – 9 Spiele | 1-2-6 | 15:25 Tore | 5 Punkte SK Srbija München – 10 Spiele | 0-2-8 | 14:45 Tore | 2 Punkte

Analyse:

Der FC Phönix München führt die Tabelle mit einem Punkt Vorsprung vor der SpVgg 1906 Haidhausen an. Besonders beeindruckend ist Haidhausens Offensivstärke mit 38 Treffern in 10 Spielen, was einem Schnitt von 3,8 Toren pro Spiel entspricht. Am Tabellenende kämpft SK Srbija München weiterhin um den ersten Saisonsieg.

Statistik der besten Heim- und Auswärtsmannschaften:

Beste Heimteams:

SpVgg 1906 Haidhausen – Herausragende Heimstärke mit konsequenter Offensivleistung und wenigen Verlustpunkten. FC Phönix München – Solide Heimbilanz mit starker Defensive und stabilen Siegen. TSV Trudering – Zeigt zu Hause eine gute Balance zwischen Angriff und Verteidigung.

Beste Auswärtsteams:

FC Phönix München – Beeindruckende Auswärtsbilanz, was den Tabellenplatz 1 zusätzlich untermauert. TSV Oberpframmern – Starke Leistungen in der Fremde, besonders defensiv gut organisiert. SV Helios-Daglfing – Erfolgreiche Auswärtsspiele dank effizienter Chancenverwertung.

Fazit:

Während der FC Phönix München sowohl zu Hause als auch auswärts konstant stark auftritt, zeigt die SpVgg 1906 Haidhausen insbesondere ihre Heimstärke. Teams im Mittelfeld wie der SV Zamdorf 1974 und der SC Baldham-Vaterstetten könnten durch mehr Konstanz in Auswärtsspielen noch einige Tabellenplätze gutmachen.

Kurzbericht zur aktuellen Torschützenliste

Die aktuelle Torschützenliste zeigt spannende Entwicklungen im Kampf um den Titel des besten Torjägers. An der Spitze steht Salim Hussein vom FC Phönix München mit beeindruckenden 12 Treffern. Dicht auf den Fersen ist ihm Ervin Kurta von der SpVgg 1906 Haidhausen mit 11 Toren. Stefan Lechner vom TSV Oberpframmern komplettiert die Top Drei mit 10 Treffern.

Bemerkenswert ist die starke Präsenz der SpVgg 1906 Haidhausen in der oberen Tabellenhälfte: Neben Kurta sind auch Marwane Gobitaka und Alexander Tolikin mit jeweils 8 Toren vertreten. Ebenso überzeugt der SC Baldham-Vaterstetten mit gleich mehreren Spielern in der Liste, darunter Roman Sieger-Krumpholz mit 9 Toren.

Der FC Phönix München zeigt sich nicht nur durch den Führenden Hussein stark, sondern auch durch weitere Torschützen wie Maximilian Augustin (4 Tore) und Yannick Luck (2 Tore), was auf eine ausgewogene Offensivkraft hinweist.

Insgesamt verdeutlicht die Torschützenliste die hohe Leistungsdichte in der Liga, mit vielen Spielern, die dicht beieinander liegen. Dies verspricht weiterhin spannende Spieltage im Kampf um die Torjägerkrone.