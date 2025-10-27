Fakten Kreisliga 3 München

 2025-10-27T08:53:35.915Z

Ligabericht

Kreisliga 3 München

10. Spieltag

Kreisliga 3
SC Baldham
Phönix MUC
Ottobrunn
Grasbrunn-Ne

Ein spannender Spieltag mit vielen Toren und dramatischen Wendungen liegt hinter uns:

  • SpVgg 1906 Haidhausen drehte ein frühes 0:1 gegen SV Helios-Daglfing und sicherte sich durch ein Last-Minute-Tor von Ervin Kurta den 2:1-Sieg.
  • TSV Ottobrunn zeigte eine beeindruckende Offensivleistung gegen SV Zamdorf 1974. Nach einem zwischenzeitlichen 2:2-Gleichstand setzte Ottobrunn mit drei weiteren Treffern ein klares Zeichen und gewann verdient 5:2.
  • Im Duell zwischen TSV Oberpframmern und SC Baldham-Vaterstetten führte Baldham komfortabel 3:0, musste jedoch in der Nachspielzeit noch zwei Gegentreffer hinnehmen. Am Ende reichte es knapp für einen 3:2-Erfolg.
  • Das Derby zwischen TSV Waldtrudering und TSV Trudering war hart umkämpft. Trudering legte früh vor und verteidigte den Vorsprung trotz eines späten Anschlusstreffers zum 2:1-Endstand.
  • In einer torarmen Partie setzte sich TSV Steinhöring mit einem frühen Treffer von Ivan Bacak gegen FC Anzing Parsdorf mit 1:0 durch.
  • Einen Kantersieg feierte FC Phönix München beim 6:1 gegen SK Srbija München. Trotz eines unglücklichen Eigentors zu Beginn drehte Phönix die Partie beeindruckend und dominierte das Spielgeschehen.

Fazit: Der Spieltag bot alles: knappe Entscheidungen, viele Tore und dramatische Schlussphasen. Besonders hervorzuheben sind die Comeback-Qualitäten von Haidhausen und Ottobrunns Offensivpower.

Aktuelle Tabellenübersicht:

  1. FC Phönix München – 10 Spiele | 8 Siege, 1 Unentschieden, 1 Niederlage | 29:14 Tore | 25 Punkte
  2. SpVgg 1906 Haidhausen – 10 Spiele | 8-0-2 | 38:18 Tore | 24 Punkte
  3. TSV Trudering – 10 Spiele | 7-0-3 | 23:16 Tore | 21 Punkte
  4. TSV Oberpframmern – 10 Spiele | 6-1-3 | 23:16 Tore | 19 Punkte
  5. SV Helios-Daglfing – 10 Spiele | 5-1-4 | 20:15 Tore | 16 Punkte
  6. SC Baldham-Vaterstetten – 10 Spiele | 5-0-5 | 25:23 Tore | 15 Punkte
  7. SV Zamdorf 1974 – 10 Spiele | 5-0-5 | 24:25 Tore | 15 Punkte
  8. TSV Grasbrunn-Neukeferloh – 9 Spiele | 4-2-3 | 27:20 Tore | 14 Punkte
  9. TSV Waldtrudering – 10 Spiele | 4-1-5 | 20:19 Tore | 13 Punkte
  10. TSV Steinhöring – 10 Spiele | 4-0-6 | 16:22 Tore | 12 Punkte
  11. TSV Ottobrunn – 10 Spiele | 3-1-6 | 23:27 Tore | 10 Punkte
  12. FC Anzing Parsdorf – 10 Spiele | 2-3-5 | 15:27 Tore | 9 Punkte
  13. FC Rot-Weiss Oberföhring – 9 Spiele | 1-2-6 | 15:25 Tore | 5 Punkte
  14. SK Srbija München – 10 Spiele | 0-2-8 | 14:45 Tore | 2 Punkte

Analyse:

Der FC Phönix München führt die Tabelle mit einem Punkt Vorsprung vor der SpVgg 1906 Haidhausen an. Besonders beeindruckend ist Haidhausens Offensivstärke mit 38 Treffern in 10 Spielen, was einem Schnitt von 3,8 Toren pro Spiel entspricht. Am Tabellenende kämpft SK Srbija München weiterhin um den ersten Saisonsieg.

Statistik der besten Heim- und Auswärtsmannschaften:

Beste Heimteams:

  1. SpVgg 1906 Haidhausen – Herausragende Heimstärke mit konsequenter Offensivleistung und wenigen Verlustpunkten.
  2. FC Phönix München – Solide Heimbilanz mit starker Defensive und stabilen Siegen.
  3. TSV Trudering – Zeigt zu Hause eine gute Balance zwischen Angriff und Verteidigung.

Beste Auswärtsteams:

  1. FC Phönix München – Beeindruckende Auswärtsbilanz, was den Tabellenplatz 1 zusätzlich untermauert.
  2. TSV Oberpframmern – Starke Leistungen in der Fremde, besonders defensiv gut organisiert.
  3. SV Helios-Daglfing – Erfolgreiche Auswärtsspiele dank effizienter Chancenverwertung.

Fazit:

Während der FC Phönix München sowohl zu Hause als auch auswärts konstant stark auftritt, zeigt die SpVgg 1906 Haidhausen insbesondere ihre Heimstärke. Teams im Mittelfeld wie der SV Zamdorf 1974 und der SC Baldham-Vaterstetten könnten durch mehr Konstanz in Auswärtsspielen noch einige Tabellenplätze gutmachen.

Kurzbericht zur aktuellen Torschützenliste

Die aktuelle Torschützenliste zeigt spannende Entwicklungen im Kampf um den Titel des besten Torjägers. An der Spitze steht Salim Hussein vom FC Phönix München mit beeindruckenden 12 Treffern. Dicht auf den Fersen ist ihm Ervin Kurta von der SpVgg 1906 Haidhausen mit 11 Toren. Stefan Lechner vom TSV Oberpframmern komplettiert die Top Drei mit 10 Treffern.

Bemerkenswert ist die starke Präsenz der SpVgg 1906 Haidhausen in der oberen Tabellenhälfte: Neben Kurta sind auch Marwane Gobitaka und Alexander Tolikin mit jeweils 8 Toren vertreten. Ebenso überzeugt der SC Baldham-Vaterstetten mit gleich mehreren Spielern in der Liste, darunter Roman Sieger-Krumpholz mit 9 Toren.

Der FC Phönix München zeigt sich nicht nur durch den Führenden Hussein stark, sondern auch durch weitere Torschützen wie Maximilian Augustin (4 Tore) und Yannick Luck (2 Tore), was auf eine ausgewogene Offensivkraft hinweist.

Insgesamt verdeutlicht die Torschützenliste die hohe Leistungsdichte in der Liga, mit vielen Spielern, die dicht beieinander liegen. Dies verspricht weiterhin spannende Spieltage im Kampf um die Torjägerkrone.

