Fakten Kreisliga 3 München

Ein spannender Spieltag mit vielen Toren und dramatischen Wendungen liegt hinter uns:
Fazit: Der Spieltag bot alles: knappe Entscheidungen, viele Tore und dramatische Schlussphasen. Besonders hervorzuheben sind die Comeback-Qualitäten von Haidhausen und Ottobrunns Offensivpower.
Ausführlicher Bericht zur Tabellenkonstellation mit Platzierung und Torverhältnis
Aktuelle Tabellenübersicht:
Analyse:
Der FC Phönix München führt die Tabelle mit einem Punkt Vorsprung vor der SpVgg 1906 Haidhausen an. Besonders beeindruckend ist Haidhausens Offensivstärke mit 38 Treffern in 10 Spielen, was einem Schnitt von 3,8 Toren pro Spiel entspricht. Am Tabellenende kämpft SK Srbija München weiterhin um den ersten Saisonsieg.
Statistik der besten Heim- und Auswärtsmannschaften:
Beste Heimteams:
Beste Auswärtsteams:
Fazit:
Während der FC Phönix München sowohl zu Hause als auch auswärts konstant stark auftritt, zeigt die SpVgg 1906 Haidhausen insbesondere ihre Heimstärke. Teams im Mittelfeld wie der SV Zamdorf 1974 und der SC Baldham-Vaterstetten könnten durch mehr Konstanz in Auswärtsspielen noch einige Tabellenplätze gutmachen.
Die aktuelle Torschützenliste zeigt spannende Entwicklungen im Kampf um den Titel des besten Torjägers. An der Spitze steht Salim Hussein vom FC Phönix München mit beeindruckenden 12 Treffern. Dicht auf den Fersen ist ihm Ervin Kurta von der SpVgg 1906 Haidhausen mit 11 Toren. Stefan Lechner vom TSV Oberpframmern komplettiert die Top Drei mit 10 Treffern.
Bemerkenswert ist die starke Präsenz der SpVgg 1906 Haidhausen in der oberen Tabellenhälfte: Neben Kurta sind auch Marwane Gobitaka und Alexander Tolikin mit jeweils 8 Toren vertreten. Ebenso überzeugt der SC Baldham-Vaterstetten mit gleich mehreren Spielern in der Liste, darunter Roman Sieger-Krumpholz mit 9 Toren.
Der FC Phönix München zeigt sich nicht nur durch den Führenden Hussein stark, sondern auch durch weitere Torschützen wie Maximilian Augustin (4 Tore) und Yannick Luck (2 Tore), was auf eine ausgewogene Offensivkraft hinweist.
Insgesamt verdeutlicht die Torschützenliste die hohe Leistungsdichte in der Liga, mit vielen Spielern, die dicht beieinander liegen. Dies verspricht weiterhin spannende Spieltage im Kampf um die Torjägerkrone.