Ligabericht

Fakten Kreisliga 2 München

12. Spieltag

Kreisliga 2
TSV 1860 III
Großhadern
DJK Pasing
MUC-Solln

Gesamtfazit der Spielrunde

Die aktuelle Spielrunde brachte spannende Begegnungen, überraschende Wendungen und herausragende Torschützen.

Im Duell zwischen TSG Pasing und DJK Pasing dominierte DJK Pasing klar mit einem 4:0-Sieg. Die Tore erzielten Ingo Evertz (14., Foulelfmeter), Nic Dragon (40.), Marino Kruzevic (47.) und John Derrick Edebiri (49.).

Das Spiel zwischen TSV Neuried und TSV Gräfelfing endete torlos 0:0. Trotz der fehlenden Tore sorgten zwei Gelb-Rote Karten für Spannung: Quirin Hofer (89.) für Gräfelfing und Dragan Radojevic (93.) für Neuried mussten vorzeitig das Feld verlassen.

FC Alte Haide - DSC München besiegte den FC Neuhadern München mit 2:1. Malte Ahrens (6.) und Leonard Kubitza (19.) brachten Alte Haide früh in Führung, bevor Dennis Peterssen (39.) den Anschlusstreffer für Neuhadern erzielte.

Der TSV 1860 München III setzte sich mit 2:0 gegen FT München Gern durch. Die Torschützen waren Kenyan Price (77., Foulelfmeter) und Christoph Gass (90.).

Beim 2:0-Sieg des TSV Großhadern gegen den FC Teutonia München trafen Maximilian Müller (20.) und Jeremy Stubhan (86.).

In einer ausgeglichenen Partie trennten sich FC Kosova München und FC Fürstenried mit 1:1. Shqipdon Ademi (43.) erzielte die Führung für Kosova, ehe Emre Tunc (44.) direkt ausglich.

Zum Abschluss gewann der SV München West auswärts beim TSV München-Solln knapp mit 1:0. Matchwinner war Lorenz Weber (73.).

Diese Spielrunde zeigte erneut, wie eng es in den Partien zugeht – mit starken Defensivleistungen, treffsicheren Offensivspielern und packenden Momenten.

Gestern, 15:00 Uhr
TSV München-Solln
TSV München-SollnMUC-Solln
SV München West
SV München WestSV München West
0
1
Abpfiff

Sa., 08.11.2025, 14:30 Uhr
FC Alte Haide - DSC München
FC Alte Haide - DSC MünchenAlte Haide
FC Neuhadern München
FC Neuhadern MünchenFC Neuhadern
2
1
Abpfiff

Sa., 08.11.2025, 11:30 Uhr
TSG Pasing
TSG PasingTSG Pasing
DJK Pasing
DJK PasingDJK Pasing
0
4
Abpfiff

Gestern, 14:30 Uhr
FC Kosova München
FC Kosova MünchenFC Kosova
FC Fürstenried
FC FürstenriedFC Fürstenried
1
1
Abpfiff

Gestern, 11:30 Uhr
FC Teutonia München
FC Teutonia MünchenTeutonia M.
TSV Großhadern
TSV GroßhadernGroßhadern
0
2
Abpfiff

Sa., 08.11.2025, 14:00 Uhr
TSV Neuried
TSV NeuriedTSV Neuried
TSV Gräfelfing
TSV GräfelfingGräfelfing
0
0
Abpfiff

Sa., 08.11.2025, 17:30 Uhr
TSV 1860 München
TSV 1860 MünchenTSV 1860 III
FT München Gern
FT München GernFT Gern
2
0
Abpfiff

Ausführlicher Bericht zur Tabellenkonstellation

Nach zwölf gespielten Spieltagen zeigt sich ein spannendes Bild in der Tabelle, insbesondere an der Tabellenspitze, wo der Kampf um den ersten Platz besonders intensiv ist.

1. FC Kosova München (1. Platz)

Mit 32 Punkten aus 12 Spielen (10 Siege, 2 Unentschieden, 0 Niederlagen) führt der FC Kosova München die Tabelle an. Sie überzeugen mit einer beeindruckenden Tordifferenz von +27 (37:10) und bleiben bislang ungeschlagen. Besonders auffällig ist ihre stabile Defensive mit nur 10 Gegentoren.

2. SV München West (2. Platz)

Dicht dahinter folgt SV München West mit 31 Punkten (10 Siege, 1 Unentschieden, 1 Niederlage). Ihr Torverhältnis von 46:12 zeigt eine extrem starke Offensive, die bislang die meisten Tore der Liga erzielt hat. Der knappe Rückstand von nur einem Punkt macht das Rennen um die Spitze spannend.

3. FC Fürstenried (3. Platz)

Mit 29 Punkten (9 Siege, 2 Unentschieden, 1 Niederlage) bleibt der FC Fürstenried ebenfalls im Titelrennen. Das Torverhältnis von 35:16 unterstreicht eine ausgewogene Mannschaftsleistung mit starker Offensive und solider Defensive.

Mittelfeld der Tabelle (Platz 4–9)

  • TSV 1860 München III (22 Punkte) und DJK Pasing (20 Punkte) bilden das obere Mittelfeld mit stabilen Leistungen.
  • FC Neuhadern München und FC Alte Haide - DSC München teilen sich den sechsten Platz mit jeweils 16 Punkten, jedoch hat Neuhadern das bessere Torverhältnis (+7 im Vergleich zu -8).
  • TSV Neuried (14 Punkte) und TSV Großhadern (13 Punkte) kämpfen um den Anschluss nach oben, jedoch mit etwas schwankenden Leistungen.

Abstiegskampf (Platz 10–14)

Im unteren Drittel der Tabelle herrscht ein enger Kampf gegen den Abstieg:

  • TSV Gräfelfing (11 Punkte) und TSV München-Solln (10 Punkte) liegen knapp über den kritischen Rängen.
  • FC Teutonia München und TSG Pasing haben jeweils 9 Punkte, wobei Teutonia das bessere Torverhältnis aufweist.
  • FT München Gern (8 Punkte) bildet das Schlusslicht der Tabelle. Ihre schwache Offensive (nur 13 Tore) und die geringe Punkteausbeute setzen sie stark unter Druck.

Fazit

Die Spitzengruppe ist sehr eng beieinander, was spannende Spiele für den Rest der Saison verspricht. Der Kampf um den Klassenerhalt bleibt ebenfalls offen, da nur wenige Punkte die Teams im Tabellenkeller trennen. Besonders das direkte Duell zwischen den Abstiegskandidaten könnte hier entscheidend sein.

Analyse der Torschützenliste

  1. Spitzenduo:
    • Shqipdon Ademi (FC Kosova München) und Lorenz Weber (SV München West) führen die Torschützenliste mit jeweils 15 Treffern an. Beide Spieler zeigen außergewöhnliche Abschlussqualitäten und sind entscheidend für den Erfolg ihrer Teams.
  2. Verfolger:
    • Emre Tunc (FC Fürstenried) mit 12 Toren ist dicht auf den Fersen des Spitzenduos. Seine Treffsicherheit macht ihn zu einem wichtigen Akteur im Angriff von Fürstenried.
  3. Starke Mittelfeldakteure:
    • Spieler wie Moritz Elsässer (TSV München-Solln) mit 9 Toren sowie Quirin Jürgens (FC Neuhadern München) mit 7 Treffern tragen ebenfalls erheblich zur Torgefahr ihrer Teams bei.
  4. Breite Torschützenverteilung:
    • Auffällig ist die breite Verteilung von Torschützen mit 2-5 Treffern. Dies deutet auf eine ausgeglichene Offensive in vielen Mannschaften hin, was den Wettbewerb spannend macht.
  5. Mannschaftliche Leistung:
    • Teams wie SV München West und FC Kosova München stellen mehrere Torschützen in den oberen Rängen, was auf eine starke Offensive und Teamdynamik hindeutet.

Fazit

Die Torschützenliste zeigt ein spannendes Rennen um die Torjägerkrone. Mit mehreren Spielern, die regelmäßig treffen, bleibt es interessant zu beobachten, wer sich am Ende durchsetzen wird.

Helmut KampaAutor