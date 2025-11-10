Fakten Kreisliga 2 München

Gesamtfazit der Spielrunde
Die aktuelle Spielrunde brachte spannende Begegnungen, überraschende Wendungen und herausragende Torschützen.
Im Duell zwischen TSG Pasing und DJK Pasing dominierte DJK Pasing klar mit einem 4:0-Sieg. Die Tore erzielten Ingo Evertz (14., Foulelfmeter), Nic Dragon (40.), Marino Kruzevic (47.) und John Derrick Edebiri (49.).
Das Spiel zwischen TSV Neuried und TSV Gräfelfing endete torlos 0:0. Trotz der fehlenden Tore sorgten zwei Gelb-Rote Karten für Spannung: Quirin Hofer (89.) für Gräfelfing und Dragan Radojevic (93.) für Neuried mussten vorzeitig das Feld verlassen.
FC Alte Haide - DSC München besiegte den FC Neuhadern München mit 2:1. Malte Ahrens (6.) und Leonard Kubitza (19.) brachten Alte Haide früh in Führung, bevor Dennis Peterssen (39.) den Anschlusstreffer für Neuhadern erzielte.
Der TSV 1860 München III setzte sich mit 2:0 gegen FT München Gern durch. Die Torschützen waren Kenyan Price (77., Foulelfmeter) und Christoph Gass (90.).
Beim 2:0-Sieg des TSV Großhadern gegen den FC Teutonia München trafen Maximilian Müller (20.) und Jeremy Stubhan (86.).
In einer ausgeglichenen Partie trennten sich FC Kosova München und FC Fürstenried mit 1:1. Shqipdon Ademi (43.) erzielte die Führung für Kosova, ehe Emre Tunc (44.) direkt ausglich.
Zum Abschluss gewann der SV München West auswärts beim TSV München-Solln knapp mit 1:0. Matchwinner war Lorenz Weber (73.).
Diese Spielrunde zeigte erneut, wie eng es in den Partien zugeht – mit starken Defensivleistungen, treffsicheren Offensivspielern und packenden Momenten.
Ausführlicher Bericht zur Tabellenkonstellation
Nach zwölf gespielten Spieltagen zeigt sich ein spannendes Bild in der Tabelle, insbesondere an der Tabellenspitze, wo der Kampf um den ersten Platz besonders intensiv ist.
1. FC Kosova München (1. Platz)
Mit 32 Punkten aus 12 Spielen (10 Siege, 2 Unentschieden, 0 Niederlagen) führt der FC Kosova München die Tabelle an. Sie überzeugen mit einer beeindruckenden Tordifferenz von +27 (37:10) und bleiben bislang ungeschlagen. Besonders auffällig ist ihre stabile Defensive mit nur 10 Gegentoren.
2. SV München West (2. Platz)
Dicht dahinter folgt SV München West mit 31 Punkten (10 Siege, 1 Unentschieden, 1 Niederlage). Ihr Torverhältnis von 46:12 zeigt eine extrem starke Offensive, die bislang die meisten Tore der Liga erzielt hat. Der knappe Rückstand von nur einem Punkt macht das Rennen um die Spitze spannend.
3. FC Fürstenried (3. Platz)
Mit 29 Punkten (9 Siege, 2 Unentschieden, 1 Niederlage) bleibt der FC Fürstenried ebenfalls im Titelrennen. Das Torverhältnis von 35:16 unterstreicht eine ausgewogene Mannschaftsleistung mit starker Offensive und solider Defensive.
Mittelfeld der Tabelle (Platz 4–9)
Abstiegskampf (Platz 10–14)
Im unteren Drittel der Tabelle herrscht ein enger Kampf gegen den Abstieg:
Fazit
Die Spitzengruppe ist sehr eng beieinander, was spannende Spiele für den Rest der Saison verspricht. Der Kampf um den Klassenerhalt bleibt ebenfalls offen, da nur wenige Punkte die Teams im Tabellenkeller trennen. Besonders das direkte Duell zwischen den Abstiegskandidaten könnte hier entscheidend sein.
Analyse der Torschützenliste
Fazit
Die Torschützenliste zeigt ein spannendes Rennen um die Torjägerkrone. Mit mehreren Spielern, die regelmäßig treffen, bleibt es interessant zu beobachten, wer sich am Ende durchsetzen wird.