Fakten Kreisliga 2 München

Gesamtfazit der Spielrunde

Die aktuelle Spielrunde brachte spannende Begegnungen, überraschende Wendungen und herausragende Torschützen.

Im Duell zwischen TSG Pasing und DJK Pasing dominierte DJK Pasing klar mit einem 4:0-Sieg. Die Tore erzielten Ingo Evertz (14., Foulelfmeter), Nic Dragon (40.), Marino Kruzevic (47.) und John Derrick Edebiri (49.).

Das Spiel zwischen TSV Neuried und TSV Gräfelfing endete torlos 0:0. Trotz der fehlenden Tore sorgten zwei Gelb-Rote Karten für Spannung: Quirin Hofer (89.) für Gräfelfing und Dragan Radojevic (93.) für Neuried mussten vorzeitig das Feld verlassen.

FC Alte Haide - DSC München besiegte den FC Neuhadern München mit 2:1. Malte Ahrens (6.) und Leonard Kubitza (19.) brachten Alte Haide früh in Führung, bevor Dennis Peterssen (39.) den Anschlusstreffer für Neuhadern erzielte.

Der TSV 1860 München III setzte sich mit 2:0 gegen FT München Gern durch. Die Torschützen waren Kenyan Price (77., Foulelfmeter) und Christoph Gass (90.).

Beim 2:0-Sieg des TSV Großhadern gegen den FC Teutonia München trafen Maximilian Müller (20.) und Jeremy Stubhan (86.).

In einer ausgeglichenen Partie trennten sich FC Kosova München und FC Fürstenried mit 1:1. Shqipdon Ademi (43.) erzielte die Führung für Kosova, ehe Emre Tunc (44.) direkt ausglich.

Zum Abschluss gewann der SV München West auswärts beim TSV München-Solln knapp mit 1:0. Matchwinner war Lorenz Weber (73.).

Diese Spielrunde zeigte erneut, wie eng es in den Partien zugeht – mit starken Defensivleistungen, treffsicheren Offensivspielern und packenden Momenten.