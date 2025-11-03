 2025-10-30T14:25:35.653Z

Ligabericht

Fakten Kreisliga 2 München

11. Spieltag

Kreisliga 2
TSV 1860 III
Großhadern
DJK Pasing
MUC-Solln

Gesamtfazit des Spieltags

Der aktuelle Spieltag bot jede Menge Spannung, Tore und beeindruckende individuelle Leistungen. Besonders hervorzuheben sind die zahlreichen Torschützen, die den Spieltag geprägt haben.

FT München Gern – TSV Neuried 0:2

Der TSV Neuried sicherte sich den Sieg dank eines späten Treffers von Abdou Jarmaine (90.).

FC Fürstenried – TSG Pasing 5:0

Ein überragendes Spiel von Emre Tunc, der mit einem Hattrick (9., 64., 74. Foulelfmeter) glänzte. Ergänzt wurden die Treffer durch ein Eigentor von Jan Singer (60.) und ein Tor von Bujar Emini (80.).

SV München West – FC Teutonia München 9:0

Ein echtes Torfestival mit drei Treffern von August Auspurg (13., 64., 74.) und einem Hattrick von Lorenz Weber (45. Foulelfmeter, 53., 61.). Außerdem trafen Ferdinand Hansel (1., 34.) und Luka Radulovic (71.).

TSV Gräfelfing – TSV München-Solln 3:2

Nikola Matovic (22., 63.) und Marvin Brehm (8.) sorgten für die Führung, während Moritz Elsässer (82., 86.) mit einem späten Doppelpack für Spannung sorgte.

FC Neuhadern München – TSV 1860 München III 2:5

Ein torreiches Duell, bei dem Josef Tohmaz (30., 48.) doppelt traf. Weitere Tore erzielten Mario Krischel (13.), Nicolas Barth (17.), Kenyan Price (45.) sowie Quirin Jürgens (21., 26.) für den FC Neuhadern.

TSV Großhadern – FC Kosova München 0:2

Shqipdon Ademi (69.) und Besar Gjocaj (89.) sorgten für den souveränen Auswärtssieg.

DJK Pasing – FC Alte Haide - DSC München 3:2

Ein packendes Duell, in dem Ingo Evertz mit einem Hattrick vom Elfmeterpunkt (69., 81., 88.) das Spiel für DJK Pasing drehte. Zuvor trafen Alexandros Ketikidis (27.) und Marko Colic (63.) für die Gäste.

Fazit:

Der Spieltag war geprägt von spektakulären Toren, spannenden Wendungen und herausragenden Einzelleistungen. Besonders Emre Tunc, Lorenz Weber, August Auspurg und Ingo Evertz stachen mit ihren Mehrfachtoren hervor.

Ausführlicher Bericht zur Tabellenkonstellation

Nach 11 gespielten Partien zeigt sich eine spannende Tabellenkonstellation, bei der der Kampf um die Tabellenspitze ebenso intensiv ist wie der Abstiegskampf. Im Folgenden werden die Platzierungen, das Torverhältnis und einige interessante Statistiken beleuchtet.

Tabellenübersicht

  1. FC Kosova München (11 Spiele, 10 Siege, 1 Unentschieden, 0 Niederlagen) – 36:9 Tore, 31 Punkte
  2. SV München West (11 Spiele, 9-1-1) – 45:12 Tore, 28 Punkte
  3. FC Fürstenried (11 Spiele, 9-1-1) – 34:15 Tore, 28 Punkte
  4. TSV 1860 München III (11 Spiele, 5-4-2) – 32:22 Tore, 19 Punkte
  5. DJK Pasing (11 Spiele, 5-2-4) – 24:26 Tore, 17 Punkte
  6. FC Neuhadern München (11 Spiele, 5-1-5) – 27:19 Tore, 16 Punkte
  7. TSV Neuried (11 Spiele, 4-1-6) – 23:27 Tore, 13 Punkte
  8. FC Alte Haide - DSC München (11 Spiele, 4-1-6) – 22:31 Tore, 13 Punkte
  9. TSV Großhadern (11 Spiele, 3-1-7) – 24:28 Tore, 10 Punkte
  10. TSV München-Solln (11 Spiele, 3-1-7) – 22:32 Tore, 10 Punkte
  11. TSV Gräfelfing (11 Spiele, 3-1-7) – 15:32 Tore, 10 Punkte
  12. FC Teutonia München (11 Spiele, 2-3-6) – 25:37 Tore, 9 Punkte
  13. TSG Pasing (11 Spiele, 3-0-8) – 14:44 Tore, 9 Punkte
  14. FT München Gern (11 Spiele, 2-2-7) – 13:22 Tore, 8 Punkte

Analyse der Tabellenkonstellation

  • Kampf um die Tabellenspitze:
  • Der FC Kosova München führt souverän die Tabelle an, ungeschlagen mit 31 Punkten. Dahinter liefern sich SV München West und FC Fürstenried ein spannendes Rennen um Platz 2, beide mit 28 Punkten, jedoch mit einem leichten Vorteil für SV München West aufgrund des besseren Torverhältnisses.
  • Mittelfeld:
  • Plätze 4 bis 8 sind stark umkämpft, wobei der TSV 1860 München III die Nase vorn hat. Hier zeigt sich, dass Unentschieden eine wichtige Rolle spielen können, da Teams wie DJK Pasing und FC Neuhadern München trotz ähnlicher Siege-Punkte-Bilanzen unterschiedliche Punktzahlen haben.
  • Abstiegskampf:
  • Im Tabellenkeller kämpfen mehrere Teams um den Klassenerhalt. FT München Gern, TSG Pasing und FC Teutonia München befinden sich derzeit in der Abstiegszone. Das knappe Punktpolster von nur 1-2 Punkten deutet auf einen spannenden Abstiegskampf hin.

Statistiken

  • Torgefährlichstes Team:
  • Der SV München West mit 45 erzielten Toren zeigt die stärkste Offensive.
  • Beste Defensive:
  • Der FC Kosova München kassierte nur 9 Gegentore und stellt damit die stabilste Abwehr.
  • Schwächste Offensive:
  • Mit nur 13 Toren ist FT München Gern das offensiv schwächste Team.
  • Meiste Gegentore:
  • TSG Pasing musste bereits 44 Gegentreffer hinnehmen und stellt damit die anfälligste Defensive.
  • Formstärkste Teams:
  • Der FC Kosova München bleibt ungeschlagen, während sowohl der SV München West als auch der FC Fürstenried mit nur einer Niederlage eine beeindruckende Konstanz zeigen.

Fazit

Der aktuelle Tabellenstand verspricht eine spannende restliche Saison. Während der FC Kosova München den Aufstieg fest im Blick hat, bleibt das Rennen um die weiteren Aufstiegs- und Abstiegsplätze offen. Die Performance der kommenden Spieltage wird entscheidend sein, insbesondere im Kampf um den Klassenerhalt und die Top-3 Platzierungen.

Aktueller Bericht zur Torschützenliste

In der neuesten Torschützenliste gibt es spannende Entwicklungen:

An der Spitze teilen sich Shqipdon Ademi (FC Kosova München) und Lorenz Weber (SV München West) mit jeweils 14 Treffern den ersten Platz. Sie zeigen beeindruckende Konstanz vor dem Tor.

Auf Platz drei folgt Emre Tunc vom FC Fürstenried mit 11 Toren, der damit den Anschluss zur Spitze hält.

Der vierte Platz gehört Moritz Elsässer (TSV München-Solln) mit 9 Treffern. Dahinter platziert sich Quirin Jürgens vom FC Neuhadern München mit 7 Toren.

Ein starkes Mittelfeld bilden Spieler wie Ferdinand Hansel (SV München West), Amar Lovic (FC Teutonia München), Timo Ludwig und Josef Tohmaz (beide TSV 1860 München III), die jeweils 6 Tore erzielt haben.

Bemerkenswert ist auch die Breite an Torschützen mit jeweils 5 Treffern, darunter Yakup Dora (FC Fürstenried), Ingo Evertz (DJK Pasing), Besar Gjocaj (FC Kosova München) sowie Lordan Handanovic (FC Alte Haide - DSC München).

Die Liste zeigt, dass viele Mannschaften über torgefährliche Akteure verfügen, was für eine spannende Fortsetzung der Saison spricht.

