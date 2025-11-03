Fakten Kreisliga 2 München

Gesamtfazit des Spieltags
Der aktuelle Spieltag bot jede Menge Spannung, Tore und beeindruckende individuelle Leistungen. Besonders hervorzuheben sind die zahlreichen Torschützen, die den Spieltag geprägt haben.
FT München Gern – TSV Neuried 0:2
Der TSV Neuried sicherte sich den Sieg dank eines späten Treffers von Abdou Jarmaine (90.).
FC Fürstenried – TSG Pasing 5:0
Ein überragendes Spiel von Emre Tunc, der mit einem Hattrick (9., 64., 74. Foulelfmeter) glänzte. Ergänzt wurden die Treffer durch ein Eigentor von Jan Singer (60.) und ein Tor von Bujar Emini (80.).
SV München West – FC Teutonia München 9:0
Ein echtes Torfestival mit drei Treffern von August Auspurg (13., 64., 74.) und einem Hattrick von Lorenz Weber (45. Foulelfmeter, 53., 61.). Außerdem trafen Ferdinand Hansel (1., 34.) und Luka Radulovic (71.).
TSV Gräfelfing – TSV München-Solln 3:2
Nikola Matovic (22., 63.) und Marvin Brehm (8.) sorgten für die Führung, während Moritz Elsässer (82., 86.) mit einem späten Doppelpack für Spannung sorgte.
FC Neuhadern München – TSV 1860 München III 2:5
Ein torreiches Duell, bei dem Josef Tohmaz (30., 48.) doppelt traf. Weitere Tore erzielten Mario Krischel (13.), Nicolas Barth (17.), Kenyan Price (45.) sowie Quirin Jürgens (21., 26.) für den FC Neuhadern.
TSV Großhadern – FC Kosova München 0:2
Shqipdon Ademi (69.) und Besar Gjocaj (89.) sorgten für den souveränen Auswärtssieg.
DJK Pasing – FC Alte Haide - DSC München 3:2
Ein packendes Duell, in dem Ingo Evertz mit einem Hattrick vom Elfmeterpunkt (69., 81., 88.) das Spiel für DJK Pasing drehte. Zuvor trafen Alexandros Ketikidis (27.) und Marko Colic (63.) für die Gäste.
Fazit:
Der Spieltag war geprägt von spektakulären Toren, spannenden Wendungen und herausragenden Einzelleistungen. Besonders Emre Tunc, Lorenz Weber, August Auspurg und Ingo Evertz stachen mit ihren Mehrfachtoren hervor.
Ausführlicher Bericht zur Tabellenkonstellation
Nach 11 gespielten Partien zeigt sich eine spannende Tabellenkonstellation, bei der der Kampf um die Tabellenspitze ebenso intensiv ist wie der Abstiegskampf. Im Folgenden werden die Platzierungen, das Torverhältnis und einige interessante Statistiken beleuchtet.
Tabellenübersicht
Analyse der Tabellenkonstellation
Statistiken
Fazit
Der aktuelle Tabellenstand verspricht eine spannende restliche Saison. Während der FC Kosova München den Aufstieg fest im Blick hat, bleibt das Rennen um die weiteren Aufstiegs- und Abstiegsplätze offen. Die Performance der kommenden Spieltage wird entscheidend sein, insbesondere im Kampf um den Klassenerhalt und die Top-3 Platzierungen.
Aktueller Bericht zur Torschützenliste
In der neuesten Torschützenliste gibt es spannende Entwicklungen:
An der Spitze teilen sich Shqipdon Ademi (FC Kosova München) und Lorenz Weber (SV München West) mit jeweils 14 Treffern den ersten Platz. Sie zeigen beeindruckende Konstanz vor dem Tor.
Auf Platz drei folgt Emre Tunc vom FC Fürstenried mit 11 Toren, der damit den Anschluss zur Spitze hält.
Der vierte Platz gehört Moritz Elsässer (TSV München-Solln) mit 9 Treffern. Dahinter platziert sich Quirin Jürgens vom FC Neuhadern München mit 7 Toren.
Ein starkes Mittelfeld bilden Spieler wie Ferdinand Hansel (SV München West), Amar Lovic (FC Teutonia München), Timo Ludwig und Josef Tohmaz (beide TSV 1860 München III), die jeweils 6 Tore erzielt haben.
Bemerkenswert ist auch die Breite an Torschützen mit jeweils 5 Treffern, darunter Yakup Dora (FC Fürstenried), Ingo Evertz (DJK Pasing), Besar Gjocaj (FC Kosova München) sowie Lordan Handanovic (FC Alte Haide - DSC München).
Die Liste zeigt, dass viele Mannschaften über torgefährliche Akteure verfügen, was für eine spannende Fortsetzung der Saison spricht.