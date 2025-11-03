Fakten Kreisliga 2 München

Gesamtfazit des Spieltags

Der aktuelle Spieltag bot jede Menge Spannung, Tore und beeindruckende individuelle Leistungen. Besonders hervorzuheben sind die zahlreichen Torschützen, die den Spieltag geprägt haben.

FT München Gern – TSV Neuried 0:2

Der TSV Neuried sicherte sich den Sieg dank eines späten Treffers von Abdou Jarmaine (90.).

FC Fürstenried – TSG Pasing 5:0

Ein überragendes Spiel von Emre Tunc, der mit einem Hattrick (9., 64., 74. Foulelfmeter) glänzte. Ergänzt wurden die Treffer durch ein Eigentor von Jan Singer (60.) und ein Tor von Bujar Emini (80.).

SV München West – FC Teutonia München 9:0

Ein echtes Torfestival mit drei Treffern von August Auspurg (13., 64., 74.) und einem Hattrick von Lorenz Weber (45. Foulelfmeter, 53., 61.). Außerdem trafen Ferdinand Hansel (1., 34.) und Luka Radulovic (71.).

TSV Gräfelfing – TSV München-Solln 3:2

Nikola Matovic (22., 63.) und Marvin Brehm (8.) sorgten für die Führung, während Moritz Elsässer (82., 86.) mit einem späten Doppelpack für Spannung sorgte.

FC Neuhadern München – TSV 1860 München III 2:5

Ein torreiches Duell, bei dem Josef Tohmaz (30., 48.) doppelt traf. Weitere Tore erzielten Mario Krischel (13.), Nicolas Barth (17.), Kenyan Price (45.) sowie Quirin Jürgens (21., 26.) für den FC Neuhadern.

TSV Großhadern – FC Kosova München 0:2

Shqipdon Ademi (69.) und Besar Gjocaj (89.) sorgten für den souveränen Auswärtssieg.

DJK Pasing – FC Alte Haide - DSC München 3:2

Ein packendes Duell, in dem Ingo Evertz mit einem Hattrick vom Elfmeterpunkt (69., 81., 88.) das Spiel für DJK Pasing drehte. Zuvor trafen Alexandros Ketikidis (27.) und Marko Colic (63.) für die Gäste.

Fazit:

Der Spieltag war geprägt von spektakulären Toren, spannenden Wendungen und herausragenden Einzelleistungen. Besonders Emre Tunc, Lorenz Weber, August Auspurg und Ingo Evertz stachen mit ihren Mehrfachtoren hervor.