Fakten Kreisliga 2 München

Kreisliga 2
TSV 1860 III
Großhadern
DJK Pasing
MUC-Solln

Spannende Krimis bis zur letzten Minute:

Mehrere Partien entschieden sich erst in der Nachspielzeit, wie der dramatische 3:3-Ausgleich von Josef Tohmaz (TSV 1860 München III) gegen den TSV Neuried und der späte Siegtreffer von Edonis Krasniqi (FC Kosova München) in der 90.+2 Minute gegen den FC Neuhadern München. Besonders hervorzuheben sind hier der Kampfgeist und die Moral der Teams, die bis zum Schluss alles gaben.

Torreiche Begegnungen und klare Dominanz:

Der SV München West setzte mit einem deutlichen 6:2 gegen den FC Fürstenried ein Ausrufezeichen. Lorenz Weber brillierte mit drei Treffern. Ähnlich dominant präsentierte sich der TSV Großhadern mit einem überlegenen 6:0-Erfolg gegen den TSV München-Solln, wobei Christopher Kazadi Mulamba mit einem Hattrick glänzte.

Eng umkämpfte Duelle:

Knappe Resultate wie das 2:1 von TSG Pasing gegen FT München Gern und das 3:0 von FC Alte Haide - DSC München gegen TSV Gräfelfing zeigen, dass auch kontrollierte Defensivleistungen und effiziente Chancenverwertung den Unterschied ausmachen können.

Fazit:

Die Spielrunde war geprägt von überraschenden Wendungen, beeindruckenden Einzelleistungen und emotionalen Momenten. Sie unterstreicht die Ausgeglichenheit der Liga, in der jedes Spiel bis zum Schlusspfiff offen bleibt. Die Zuschauer kamen voll auf ihre Kosten, sowohl in torreichen Spielen als auch in packenden Endphasen.

Heute, 15:00 Uhr
TSV München-Solln
TSV München-SollnMUC-Solln
TSV Großhadern
TSV GroßhadernGroßhadern
0
6
Abpfiff

Gestern, 14:30 Uhr
FC Alte Haide - DSC München
FC Alte Haide - DSC MünchenAlte Haide
TSV Gräfelfing
TSV GräfelfingGräfelfing
3
0
Abpfiff

Gestern, 11:30 Uhr
TSG Pasing
TSG PasingTSG Pasing
FT München Gern
FT München GernFT Gern
2
1
Abpfiff

Heute, 14:30 Uhr
FC Kosova München
FC Kosova MünchenFC Kosova
FC Neuhadern München
FC Neuhadern MünchenFC Neuhadern
2
1
Abpfiff

Heute, 11:30 Uhr
FC Teutonia München
FC Teutonia MünchenTeutonia M.
DJK Pasing
DJK PasingDJK Pasing
3
3
Abpfiff

Heute, 13:00 Uhr
SV München West
SV München WestSV München West
FC Fürstenried
FC FürstenriedFC Fürstenried
6
2
Abpfiff

Gestern, 17:30 Uhr
TSV 1860 München
TSV 1860 MünchenTSV 1860 III
TSV Neuried
TSV NeuriedTSV Neuried
3
3
Abpfiff

Ausführlicher Bericht zur Tabellenkonstellation

Nach zehn Spieltagen ergibt sich eine spannende Tabellenkonstellation, die sowohl an der Spitze als auch im Abstiegskampf für viel Spannung sorgt.

Spitzengruppe:

  1. FC Kosova München (28 Punkte, 34:9 Tore)
  2. Der FC Kosova München dominiert die Liga derzeit mit beeindruckenden 9 Siegen und nur einem Unentschieden. Mit einem Torverhältnis von 34:9 zeigt die Mannschaft sowohl offensive Stärke als auch defensive Stabilität. Der Vorsprung von drei Punkten zeigt aber, dass der Titelkampf noch offen ist.
  3. SV München West (25 Punkte, 36:12 Tore)
  4. Mit 8 Siegen, einem Unentschieden und einer Niederlage befindet sich der SV München West in direkter Lauerstellung. Das Torverhältnis von 36:12 ist das beste der Liga, was ihre offensive Durchschlagskraft unterstreicht.
  5. FC Fürstenried (25 Punkte, 29:15 Tore)
  6. Ebenfalls 25 Punkte, aber ein leicht schlechteres Torverhältnis, sorgt dafür, dass der FC Fürstenried den dritten Platz belegt. Mit einer starken Defensive und effektiven Offensive bleiben sie ein ernstzunehmender Konkurrent im Titelrennen.

Verfolgerfeld:

  1. FC Neuhadern München (16 Punkte, 25:14 Tore)
  2. Mit 5 Siegen und einem Unentschieden liegt der FC Neuhadern solide im Mittelfeld, zeigt aber mit nur 14 Gegentoren eine disziplinierte Abwehrleistung.
  3. TSV 1860 München III (16 Punkte, 27:20 Tore)
  4. Dank vier Siegen und vier Unentschieden kann der TSV 1860 III trotz nur zwei Niederlagen nicht ganz mit der Spitzengruppe mithalten. Das ausgewogene Torverhältnis deutet auf stabile Leistungen hin.
  5. DJK Pasing (14 Punkte, 21:24 Tore)
  6. Mit einer ausgeglichenen Bilanz zeigt DJK Pasing Schwächen in der Defensive, was sich an den 24 Gegentoren erkennen lässt.

Mittelfeld:

  1. FC Alte Haide - DSC München (13 Punkte, 20:28 Tore)
  2. Eine negative Tordifferenz und fünf Niederlagen zeigen, dass Konstanz fehlt. Dennoch ist der Abstand nach oben nicht unüberwindbar.

8.-10. TSV Großhadern, TSV Neuried, TSV München-Solln (je 10 Punkte)

Alle drei Teams teilen sich mit ähnlichen Bilanzen und Tordifferenzen den Mittelfeldbereich. Der Kampf um wichtige Punkte ist hier besonders eng.

Abstiegskampf:

  1. FC Teutonia München (9 Punkte, 25:28 Tore)
  2. Trotz einer ordentlichen Offensive leidet das Team unter einer wackligen Abwehr, was sich in den knappen Niederlagen widerspiegelt.
  3. TSG Pasing (9 Punkte, 14:39 Tore)
  4. Das schwächste Torverhältnis der Liga offenbart große Probleme in der Defensive. Mit nur 14 erzielten Treffern ist auch die Offensive ausbaufähig.
  5. FT München Gern (8 Punkte, 13:20 Tore)
  6. Eine schwache Offensive mit nur 13 Toren besorgt den Fans Sorgenfalten. Die Defensive hält sich jedoch im Rahmen.
  7. TSV Gräfelfing (7 Punkte, 12:30 Tore)
  8. Letzter in der Tabelle und mit der zweitschlechtesten Defensive muss der TSV Gräfelfing dringend Punkte sammeln, um den Abstieg abzuwenden.

Fazit:

Während der FC Kosova München aktuell die Liga dominiert, bleibt der Titelkampf mit dem SV München West und dem FC Fürstenried spannend. Im Mittelfeld kämpfen mehrere Teams um den Anschluss, während die unteren Plätze ein hartes Ringen um den Klassenerhalt versprechen.

Torschützenliste (Top-Performer der Saison)

  1. Shqipdon Ademi (FC Kosova München) - 13 Tore
  2. Lorenz Weber (SV München West) - 11 Tore
  3. Emre Tunc (FC Fürstenried) - 8 Tore
  4. Moritz Elsässer (TSV München-Solln) - 7 Tore
  5. Quirin Jürgens (FC Neuhadern München), Amar Lovic (FC Teutonia München), Timo Ludwig (TSV 1860 München III) - je 6 Tore

Diese Spieler dominieren die Saison mit ihrer beeindruckenden Torausbeute. Besonders hervorzuheben ist Shqipdon Ademi, der mit 13 Treffern die Torschützenliste klar anführt.

Analyse der Mannschaften

  • FC Kosova München profitiert stark von Ademi, was ihre offensive Stärke unterstreicht.
  • SV München West zeigt mit mehreren Torschützen in den oberen Rängen (Weber, Vogel, Ahrens) eine vielseitige Angriffsreihe.
  • FC Fürstenried hat mit Emre Tunc und weiteren Spielern wie Yakup Dora und Benan Sadovic eine starke Offensivpräsenz.

Schlüsselspieler und Trends

  • Breite Torschützenverteilung: Mannschaften wie DJK Pasing und TSV Neuried setzen nicht nur auf einen Starstürmer, sondern verteilen die Torausbeute auf mehrere Spieler.
  • Überraschungsspieler: Lorenz Weber (SV München West) hat sich mit seinen 11 Toren als einer der Top-Performer etabliert.

Fazit

Der Kampf um die Torjägerkrone bleibt spannend, insbesondere zwischen Ademi (FC Kosova München) und Weber (SV München West). Mannschaften mit einer ausgeglichenen Torschützenverteilung könnten im Saisonverlauf stabiler auftreten.

Helmut KampaAutor