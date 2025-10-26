Fakten Kreisliga 2 München

Spannende Krimis bis zur letzten Minute:

Mehrere Partien entschieden sich erst in der Nachspielzeit, wie der dramatische 3:3-Ausgleich von Josef Tohmaz (TSV 1860 München III) gegen den TSV Neuried und der späte Siegtreffer von Edonis Krasniqi (FC Kosova München) in der 90.+2 Minute gegen den FC Neuhadern München. Besonders hervorzuheben sind hier der Kampfgeist und die Moral der Teams, die bis zum Schluss alles gaben.

Torreiche Begegnungen und klare Dominanz:

Der SV München West setzte mit einem deutlichen 6:2 gegen den FC Fürstenried ein Ausrufezeichen. Lorenz Weber brillierte mit drei Treffern. Ähnlich dominant präsentierte sich der TSV Großhadern mit einem überlegenen 6:0-Erfolg gegen den TSV München-Solln, wobei Christopher Kazadi Mulamba mit einem Hattrick glänzte.

Eng umkämpfte Duelle:

Knappe Resultate wie das 2:1 von TSG Pasing gegen FT München Gern und das 3:0 von FC Alte Haide - DSC München gegen TSV Gräfelfing zeigen, dass auch kontrollierte Defensivleistungen und effiziente Chancenverwertung den Unterschied ausmachen können.

Fazit:

Die Spielrunde war geprägt von überraschenden Wendungen, beeindruckenden Einzelleistungen und emotionalen Momenten. Sie unterstreicht die Ausgeglichenheit der Liga, in der jedes Spiel bis zum Schlusspfiff offen bleibt. Die Zuschauer kamen voll auf ihre Kosten, sowohl in torreichen Spielen als auch in packenden Endphasen.