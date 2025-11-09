Fakten Kreisliga 2 Donau/Isar

Gesamtfazit der Spielzusammenfassungen

Ein spannendes Fußballwochenende liegt hinter uns, geprägt von torreichen Begegnungen, dramatischen Last-Minute-Treffern und entscheidenden Elfmetern.

Der FC Finsing drehte das Spiel gegen den FC Lengdorf nach einem Rückstand und gewann am Ende mit 2:1. Dabei trafen Maximilian Mayer, Florian Hölzl und Leonhard Hölzl, wobei Letzterer den Siegtreffer kurz vor Abpfiff erzielte.

Der BC Attaching zeigte eine beeindruckende Offensivleistung gegen den TSV Wartenberg und siegte souverän mit 4:0. Die Torschützen waren Nico Franke, Franz Gamperl, Lukas Maximilian Hübner und Erkin Özege.

Ein abgeklärter Auftritt des FC Moosinning II sicherte den 2:0-Erfolg gegen den FC SF Eitting. Die Tore erzielten Tamino Luidinant und Stefan Erl.

Der SC Moosen/Vils sorgte für ein furioses Finish gegen den SV Eintracht 60 Berglern, indem sie in der Nachspielzeit gleich dreimal trafen. Matchwinner war Maximilian Bauer mit einem Doppelpack, unterstützt von Tobias Graf. Trotz eines vergebenen Elfmeters blieb der Sieg ungefährdet.

Ein wahres Torfestival bot das Spiel zwischen dem SC Kirchdorf 1971 und dem FC Moosburg mit einem Endstand von 6:2. Die Torschützen für Kirchdorf waren Dennis Lederer, Thomas Hadler, Adem Tiryaki, Samuel Nierhaus, Emircan Tiryaki und Nertil Hoxhaj, während Julian Schreiner und Karlo Rimac für Moosburg trafen.

Das Duell zwischen dem TSV Nandlstadt und dem SV Kranzberg endete 1:1. Niklas Tafelmaier brachte Nandlstadt früh in Führung, ehe Julian Gebhard per Elfmeter in der Nachspielzeit ausglich. Ein weiterer Strafstoß von Kranzberg blieb ungenutzt.

Spannung pur herrschte auch beim Match des FC Ampertal Unterbruck gegen den TSV Allershausen. Nach Treffern von Thomas Ostermaier, Florian Sirtl (per Elfmeter) und dem späten Siegtor durch Jasko Hamzagic endete das Spiel 2:1 für Allershausen.

Fazit: Die Partien dieser Runde boten alles, was das Fußballherz begehrt – knappe Entscheidungen, spektakuläre Tore und dramatische Wendungen.