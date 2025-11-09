Fakten Kreisliga 2 Donau/Isar

Gesamtfazit der Spielzusammenfassungen
Ein spannendes Fußballwochenende liegt hinter uns, geprägt von torreichen Begegnungen, dramatischen Last-Minute-Treffern und entscheidenden Elfmetern.
Der FC Finsing drehte das Spiel gegen den FC Lengdorf nach einem Rückstand und gewann am Ende mit 2:1. Dabei trafen Maximilian Mayer, Florian Hölzl und Leonhard Hölzl, wobei Letzterer den Siegtreffer kurz vor Abpfiff erzielte.
Der BC Attaching zeigte eine beeindruckende Offensivleistung gegen den TSV Wartenberg und siegte souverän mit 4:0. Die Torschützen waren Nico Franke, Franz Gamperl, Lukas Maximilian Hübner und Erkin Özege.
Ein abgeklärter Auftritt des FC Moosinning II sicherte den 2:0-Erfolg gegen den FC SF Eitting. Die Tore erzielten Tamino Luidinant und Stefan Erl.
Der SC Moosen/Vils sorgte für ein furioses Finish gegen den SV Eintracht 60 Berglern, indem sie in der Nachspielzeit gleich dreimal trafen. Matchwinner war Maximilian Bauer mit einem Doppelpack, unterstützt von Tobias Graf. Trotz eines vergebenen Elfmeters blieb der Sieg ungefährdet.
Ein wahres Torfestival bot das Spiel zwischen dem SC Kirchdorf 1971 und dem FC Moosburg mit einem Endstand von 6:2. Die Torschützen für Kirchdorf waren Dennis Lederer, Thomas Hadler, Adem Tiryaki, Samuel Nierhaus, Emircan Tiryaki und Nertil Hoxhaj, während Julian Schreiner und Karlo Rimac für Moosburg trafen.
Das Duell zwischen dem TSV Nandlstadt und dem SV Kranzberg endete 1:1. Niklas Tafelmaier brachte Nandlstadt früh in Führung, ehe Julian Gebhard per Elfmeter in der Nachspielzeit ausglich. Ein weiterer Strafstoß von Kranzberg blieb ungenutzt.
Spannung pur herrschte auch beim Match des FC Ampertal Unterbruck gegen den TSV Allershausen. Nach Treffern von Thomas Ostermaier, Florian Sirtl (per Elfmeter) und dem späten Siegtor durch Jasko Hamzagic endete das Spiel 2:1 für Allershausen.
Fazit: Die Partien dieser Runde boten alles, was das Fußballherz begehrt – knappe Entscheidungen, spektakuläre Tore und dramatische Wendungen.
Ausführlicher Bericht zur aktuellen Tabellenkonstellation
Tabellenübersicht:
Nach zwölf Spieltagen präsentiert sich die Tabelle spannend und zeigt deutliche Abstände zwischen der Spitzengruppe und dem Tabellenkeller. Der FC Finsing führt souverän mit 28 Punkten dank einer beeindruckenden Bilanz von 9 Siegen, 1 Unentschieden und 2 Niederlagen. Das Torverhältnis von 31:15 unterstreicht ihre Offensivstärke und solide Defensive.
Dicht auf den Fersen sind der SV Kranzberg und der TSV Allershausen, beide mit 27 Punkten. Kranzberg überzeugt mit der stärksten Defensive der Liga (nur 6 Gegentore), während Allershausen ein ausgeglichenes Torverhältnis von 25:12 vorweist.
Der FC Ampertal Unterbruck bleibt mit 24 Punkten in Schlagdistanz zur Spitze. Ihre Offensive glänzt mit 29 Treffern, was sie zu einem der torgefährlichsten Teams der Liga macht.
Im Mittelfeld der Tabelle findet man Teams wie den SC Moosen/Vils (19 Punkte) und den FC Lengdorf (17 Punkte), die sich durch konstante Leistungen auszeichnen, aber in der Defensive noch Verbesserungspotenzial haben.
Die untere Tabellenhälfte wird von Teams wie dem FC Moosburg, SC Kirchdorf, und TSV Nandlstadt dominiert, die um den Klassenerhalt kämpfen. Besonders prekär ist die Lage für den FC SF Eitting, der mit nur 5 Punkten das Tabellenende ziert und mit einem Torverhältnis von 6:25 sowohl offensiv als auch defensiv große Probleme hat.
Statistik-Highlights:
Fazit:
Der Kampf um die Tabellenspitze bleibt spannend mit minimalen Punktabständen zwischen den Top-4-Teams. Im Tabellenkeller müssen die abstiegsbedrohten Vereine dringend Punkte sammeln, um den Anschluss nicht zu verlieren. Die kommenden Spieltage versprechen weiterhin Spannung und möglicherweise überraschende Wendungen im Titel- sowie Abstiegskampf.
Aktuelle Torschützenliste
Die neue Torschützenliste zeigt Maximilian Bauer vom SC Moosen/Vils als klaren Spitzenreiter mit beeindruckenden 18 Treffern. Er führt das Ranking mit großem Abstand vor den Verfolgern an.
Auf dem zweiten Platz befindet sich Georg Reiter vom FC Lengdorf mit 8 Toren. Dahinter teilen sich gleich mehrere Spieler den dritten Rang mit jeweils 7 Treffern: Florian Hölzl (FC Finsing), Christoph Kollmannsberger (FC Moosinning II), Christian Rickhoff (FC Finsing) und Maurice Steck (SV Eintracht 60 Berglern).
Die nächsten Plätze sind hart umkämpft. Mit jeweils 6 Toren folgen Julian Gebhard (SV Kranzberg), Matthis Hayer (FC Ampertal Unterbruck), Thomas Kopp (SV Kranzberg), Maximilian Mayer (FC Lengdorf), Mihai-Razvan Ráducanu (FC Moosburg) und Lukas Rieder (TSV Nandlstadt).
Spieler mit 5 Treffern sind unter anderem Michael Faltermaier (SV Eintracht 60 Berglern), Thomas Hadler (SC Kirchdorf 1971) sowie Markus Pöppel (TSV Wartenberg) und Dario Turkman (TSV Allershausen).
Die Liste zeigt damit nicht nur die Torgefährlichsten der Liga, sondern auch die Breite an talentierten Spielern, die das Spiel spannend gestalten.