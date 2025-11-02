Fakten Kreisliga 2 Donau/Isar

Das vergangene Spielwochenende bot spannende Begegnungen, knappe Entscheidungen und beeindruckende Einzelleistungen.
Starke Individualleistungen:
Besonders hervorgetan haben sich Lukas Rieder (TSV Nandlstadt), der mit einem Doppelpack den 2:1-Sieg gegen den FC Lengdorf sicherte, sowie Maximilian Bauer (SC Moosen/Vils) und Mihai-Razvan Ráducanu (FC Moosburg), die jeweils mit drei Treffern maßgeblich zu den klaren Siegen ihrer Teams beitrugen.
Kampfgeist und Ausgeglichenheit:
Das torlose Remis zwischen dem SV Kranzberg und FC Ampertal Unterbruck zeigt, dass auch defensiv starke Vorstellungen das Bild des Spieltags prägten. Ebenso spannend verlief das 2:2-Unentschieden zwischen FC Moosinning II und FC Finsing, welches von intensiven Zweikämpfen und einer Gelb-Roten Karte für Patrick Forchhammer (FC Finsing) geprägt war.
Überzeugende Heimsiege:
Der TSV Allershausen und der FC Moosburg überzeugten mit souveränen Heimauftritten und deutlichen Siegen (3:1 bzw. 3:0), wobei sie frühzeitig die Weichen auf Sieg stellten.
Fazit:
Der Spieltag war geprägt von torreichen Begegnungen, spannenden Wendungen und herausragenden Einzelleistungen. Die Fans kamen mit insgesamt 20 Toren in sechs Spielen voll auf ihre Kosten.
Ausführlicher Bericht zur Tabellenkonstellation mit Platzierung und Torverhältnis
Aktuelle Tabelle nach 11 Spieltagen:
⸻
Analyse der Tabellenkonstellation
Der SV Kranzberg führt die Tabelle mit einer beeindruckenden Bilanz von 24:5 Toren und 26 Punkten an. Besonders die starke Defensive mit nur 5 Gegentoren ist hervorzuheben. Dicht dahinter folgt der FC Finsing, der mit 29 Treffern die torgefährlichste Mannschaft stellt, jedoch defensiv anfälliger ist (14 Gegentore).
Die Plätze drei und vier sind hart umkämpft. FC Ampertal Unterbruck und TSV Allershausen sind punktgleich (je 24), wobei das bessere Torverhältnis von Unterbruck den Ausschlag gibt. Beide Teams haben lediglich eine Niederlage kassiert und zeigen eine konstante Form.
Im Mittelfeld der Tabelle zeichnet sich ein ausgeglichenes Bild ab. FC Lengdorf und SC Moosen/Vils haben solide Leistungen gezeigt, während die Aufsteiger FC Moosburg und SC Moosen/Vils sich wacker schlagen.
Am Tabellenende kämpfen der TSV Wartenberg, SV Eintracht 60 Berglern und FC SF Eitting um den Klassenerhalt. Vor allem Eitting hat mit nur einem Sieg und einer Tordifferenz von 6:23 große Defizite in der Offensive.
Statistiken
Fazit
Der Kampf um die Tabellenspitze bleibt spannend, da die Top 4 nur durch zwei Punkte getrennt sind. Im Abstiegskampf müssen sich vor allem die Teams ab Platz 11 steigern, um den Klassenerhalt zu sichern. Die Saison verspricht weiterhin packende Spiele und interessante Wendungen.
Kurzbericht zur aktuellen Torschützenliste
Die neue Torschützenliste zeigt einen klaren Spitzenreiter: Maximilian Bauer vom SC Moosen/Vils dominiert mit beeindruckenden 16 Treffern. Damit führt er das Feld deutlich an und unterstreicht seine Torjägerqualitäten.
Auf dem zweiten Platz folgt Georg Reiter vom FC Lengdorf mit 8 Toren, gefolgt von einem Trio auf Rang drei: Christoph Kollmannsberger (FC Moosinning II), Christian Rickhoff (FC Finsing) und Maurice Steck (SV Eintracht 60 Berglern), die jeweils 7 Tore erzielt haben.
Das Mittelfeld der Liste ist dicht besetzt. Spieler wie Matthis Hayer (FC Ampertal Unterbruck), Florian Hölzl (FC Finsing) und Thomas Kopp (SV Kranzberg) konnten jeweils 6 Treffer verbuchen. Auffällig ist die starke Präsenz des FC Finsing und des FC Ampertal Unterbruck, die mehrere Torschützen unter den Top 20 stellen.
Insgesamt zeigt die Liste eine große Breite an talentierten Torjägern aus verschiedenen Vereinen. Während Bauer aktuell unangefochten an der Spitze steht, bleibt es spannend, ob die Verfolger in den kommenden Spielen aufholen können.