Fakten Kreisliga 2 Donau/Isar

Ausführlicher Bericht zur Tabellenkonstellation mit Platzierung und Torverhältnis

Aktuelle Tabelle nach 11 Spieltagen:

SV Kranzberg – 11 Spiele, 8 Siege, 2 Unentschieden, 1 Niederlage, 24:5 Tore, 26 Punkte FC Finsing – 11 Spiele, 8 Siege, 1 Unentschieden, 2 Niederlagen, 29:14 Tore, 25 Punkte FC Ampertal Unterbruck – 11 Spiele, 7 Siege, 3 Unentschieden, 1 Niederlage, 28:9 Tore, 24 Punkte TSV Allershausen – 11 Spiele, 7 Siege, 3 Unentschieden, 1 Niederlage, 23:11 Tore, 24 Punkte FC Lengdorf – 11 Spiele, 5 Siege, 2 Unentschieden, 4 Niederlagen, 29:20 Tore, 17 Punkte SC Moosen/Vils (Aufsteiger) – 11 Spiele, 5 Siege, 1 Unentschieden, 5 Niederlagen, 26:26 Tore, 16 Punkte FC Moosburg (Aufsteiger) – 11 Spiele, 4 Siege, 1 Unentschieden, 6 Niederlagen, 20:21 Tore, 13 Punkte FC Moosinning II – 11 Spiele, 3 Siege, 3 Unentschieden, 5 Niederlagen, 14:21 Tore, 12 Punkte TSV Nandlstadt – 11 Spiele, 3 Siege, 2 Unentschieden, 6 Niederlagen, 10:19 Tore, 11 Punkte BC Attaching (Absteiger) – 11 Spiele, 3 Siege, 2 Unentschieden, 6 Niederlagen, 11:22 Tore, 11 Punkte SC Kirchdorf 1971 – 10 Spiele, 3 Siege, 1 Unentschieden, 6 Niederlagen, 15:25 Tore, 10 Punkte SV Eintracht 60 Berglern – 10 Spiele, 2 Siege, 3 Unentschieden, 5 Niederlagen, 16:28 Tore, 9 Punkte TSV Wartenberg – 10 Spiele, 2 Siege, 2 Unentschieden, 6 Niederlagen, 11:18 Tore, 8 Punkte FC SF Eitting – 10 Spiele, 1 Sieg, 2 Unentschieden, 7 Niederlagen, 6:23 Tore, 5 Punkte

Analyse der Tabellenkonstellation

Der SV Kranzberg führt die Tabelle mit einer beeindruckenden Bilanz von 24:5 Toren und 26 Punkten an. Besonders die starke Defensive mit nur 5 Gegentoren ist hervorzuheben. Dicht dahinter folgt der FC Finsing, der mit 29 Treffern die torgefährlichste Mannschaft stellt, jedoch defensiv anfälliger ist (14 Gegentore).

Die Plätze drei und vier sind hart umkämpft. FC Ampertal Unterbruck und TSV Allershausen sind punktgleich (je 24), wobei das bessere Torverhältnis von Unterbruck den Ausschlag gibt. Beide Teams haben lediglich eine Niederlage kassiert und zeigen eine konstante Form.

Im Mittelfeld der Tabelle zeichnet sich ein ausgeglichenes Bild ab. FC Lengdorf und SC Moosen/Vils haben solide Leistungen gezeigt, während die Aufsteiger FC Moosburg und SC Moosen/Vils sich wacker schlagen.

Am Tabellenende kämpfen der TSV Wartenberg, SV Eintracht 60 Berglern und FC SF Eitting um den Klassenerhalt. Vor allem Eitting hat mit nur einem Sieg und einer Tordifferenz von 6:23 große Defizite in der Offensive.

Statistiken

Torgefährlichstes Team: FC Finsing (29 Tore)

Beste Defensive: SV Kranzberg (nur 5 Gegentore)

Schwächste Offensive: FC SF Eitting (6 Tore)

Meiste Gegentore: SV Eintracht 60 Berglern (28 Gegentore)

Längste Siegesserie: SV Kranzberg (aktuell 8 Siege)

Unentschieden-Könige: FC Ampertal Unterbruck & TSV Allershausen (je 3 Remis)

Fazit

Der Kampf um die Tabellenspitze bleibt spannend, da die Top 4 nur durch zwei Punkte getrennt sind. Im Abstiegskampf müssen sich vor allem die Teams ab Platz 11 steigern, um den Klassenerhalt zu sichern. Die Saison verspricht weiterhin packende Spiele und interessante Wendungen.

Kurzbericht zur aktuellen Torschützenliste

Die neue Torschützenliste zeigt einen klaren Spitzenreiter: Maximilian Bauer vom SC Moosen/Vils dominiert mit beeindruckenden 16 Treffern. Damit führt er das Feld deutlich an und unterstreicht seine Torjägerqualitäten.

Auf dem zweiten Platz folgt Georg Reiter vom FC Lengdorf mit 8 Toren, gefolgt von einem Trio auf Rang drei: Christoph Kollmannsberger (FC Moosinning II), Christian Rickhoff (FC Finsing) und Maurice Steck (SV Eintracht 60 Berglern), die jeweils 7 Tore erzielt haben.

Das Mittelfeld der Liste ist dicht besetzt. Spieler wie Matthis Hayer (FC Ampertal Unterbruck), Florian Hölzl (FC Finsing) und Thomas Kopp (SV Kranzberg) konnten jeweils 6 Treffer verbuchen. Auffällig ist die starke Präsenz des FC Finsing und des FC Ampertal Unterbruck, die mehrere Torschützen unter den Top 20 stellen.

Insgesamt zeigt die Liste eine große Breite an talentierten Torjägern aus verschiedenen Vereinen. Während Bauer aktuell unangefochten an der Spitze steht, bleibt es spannend, ob die Verfolger in den kommenden Spielen aufholen können.