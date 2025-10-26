Fakten Kreisliga 2 Donau/Isar

Torreiche Begegnungen und klare Favoritensiege:

Besonders torreich zeigte sich das Duell zwischen dem FC Ampertal Unterbruck und dem FC Lengdorf, das mit 4:2 endete. Unterbruck legte einen starken Start hin, musste jedoch zwischenzeitlich zittern, bevor der letzte Treffer für die Entscheidung sorgte. Auch der SC Moosen/Vils überzeugte mit einem deutlichen 4:1-Auswärtssieg gegen den SC Kirchdorf 1971, wobei Maximilian Bauer mit einem Hattrick (einschließlich eines Elfmeters) herausragte.

Enge Spiele mit späten Entscheidungen:

Der FC Finsing sicherte sich einen knappen 1:0-Sieg gegen den FC Moosburg, wobei das entscheidende Tor erst in der 75. Minute fiel. Ähnlich spannend verlief das Spiel des TSV Allershausen gegen den SV Kranzberg, das erst kurz vor Schluss durch das 2:0 entschieden wurde.

Unentschieden und kämpferische Leistungen:

Ein gerechtes 2:2-Unentschieden erkämpften sich der BC Attaching und der SV Eintracht 60 Berglern in einem ausgeglichenen Match mit wechselnden Führungen.

Bemerkenswerte Einzel- und Teamleistungen:

Hervorzuheben ist Alfred Neudecker vom FC SF Eitting, der beide Tore beim 2:0-Sieg gegen den TSV Wartenberg erzielte. Disziplinarisch auffällig war der Platzverweis von Martin Rott (FC Lengdorf), der in der 76. Minute mit Rot vom Platz musste.

Fazit:

Der Spieltag zeigte sowohl offensive Highlights als auch taktisch geprägte enge Spiele. Besonders auffällig waren die starken Einzelleistungen sowie die späten Tore, die in mehreren Partien entscheidend waren. Die Zuschauer kamen mit spannenden Momenten und dramatischen Wendungen voll auf ihre Kosten.