 2025-10-15T11:43:40.576Z

Ligabericht

Fakten Kreisliga 2 Donau/Isar

10. Spieltag

Verlinkte Inhalte

Kreisliga 2
Allershausen
Eitting
Moosinning II
Wartenberg

Torreiche Begegnungen und klare Favoritensiege:

Besonders torreich zeigte sich das Duell zwischen dem FC Ampertal Unterbruck und dem FC Lengdorf, das mit 4:2 endete. Unterbruck legte einen starken Start hin, musste jedoch zwischenzeitlich zittern, bevor der letzte Treffer für die Entscheidung sorgte. Auch der SC Moosen/Vils überzeugte mit einem deutlichen 4:1-Auswärtssieg gegen den SC Kirchdorf 1971, wobei Maximilian Bauer mit einem Hattrick (einschließlich eines Elfmeters) herausragte.

Enge Spiele mit späten Entscheidungen:

Der FC Finsing sicherte sich einen knappen 1:0-Sieg gegen den FC Moosburg, wobei das entscheidende Tor erst in der 75. Minute fiel. Ähnlich spannend verlief das Spiel des TSV Allershausen gegen den SV Kranzberg, das erst kurz vor Schluss durch das 2:0 entschieden wurde.

Unentschieden und kämpferische Leistungen:

Ein gerechtes 2:2-Unentschieden erkämpften sich der BC Attaching und der SV Eintracht 60 Berglern in einem ausgeglichenen Match mit wechselnden Führungen.

Bemerkenswerte Einzel- und Teamleistungen:

Hervorzuheben ist Alfred Neudecker vom FC SF Eitting, der beide Tore beim 2:0-Sieg gegen den TSV Wartenberg erzielte. Disziplinarisch auffällig war der Platzverweis von Martin Rott (FC Lengdorf), der in der 76. Minute mit Rot vom Platz musste.

Fazit:

Der Spieltag zeigte sowohl offensive Highlights als auch taktisch geprägte enge Spiele. Besonders auffällig waren die starken Einzelleistungen sowie die späten Tore, die in mehreren Partien entscheidend waren. Die Zuschauer kamen mit spannenden Momenten und dramatischen Wendungen voll auf ihre Kosten.

Gestern, 15:00 Uhr
TSV Allershausen
TSV AllershausenAllershausen
SV Kranzberg
SV KranzbergSV Kranzberg
2
0

Heute, 14:00 Uhr
BC Attaching
BC AttachingAttaching
SV Eintracht 60 Berglern
SV Eintracht 60 BerglernSV Berglern
2
2
Abpfiff

Heute, 14:30 Uhr
SC Kirchdorf 1971
SC Kirchdorf 1971SC Kirchdorf
SC Moosen/Vils
SC Moosen/VilsSC Moosen/Vi
1
4
Abpfiff

Gestern, 15:00 Uhr
FC SF Eitting
FC SF EittingEitting
TSV Wartenberg
TSV WartenbergWartenberg
2
0
Abpfiff

Gestern, 16:00 Uhr
FC Finsing
FC FinsingFC Finsing
FC Moosburg
FC MoosburgFC Moosburg
1
0
Abpfiff

Heute, 14:30 Uhr
TSV Nandlstadt
TSV NandlstadtNandlstadt
FC Moosinning
FC Moosinning Moosinning II
0
2
Abpfiff

Gestern, 14:30 Uhr
FC Ampertal Unterbruck
FC Ampertal UnterbruckUnterbruck
FC Lengdorf
FC LengdorfFC Lengdorf
4
2
Abpfiff

Ausführlicher Bericht zur Tabellenkonstellation

Nach dem 10. Spieltag präsentiert sich die Tabelle mit spannenden Entwicklungen sowohl an der Spitze als auch im unteren Bereich. Hier ist ein detaillierter Überblick über die Platzierungen und das Torverhältnis der Teams:

Spitzengruppe (Platz 1–4)

  1. SV Kranzberg (25 Punkte | 24:5 Tore)
  2. Der SV Kranzberg führt die Tabelle souverän an. Mit 8 Siegen und nur einer Niederlage zeigt das Team eine beeindruckende Konstanz. Besonders auffällig ist die starke Defensive mit nur 5 Gegentoren – Bestwert in der Liga.
  3. FC Finsing (24 Punkte | 27:12 Tore)
  4. Dicht gefolgt vom FC Finsing mit nur einem Punkt Rückstand. Die Offensive ist mit 27 Treffern besonders treffsicher, jedoch zeigt sich die Defensive etwas anfälliger im Vergleich zu Kranzberg.
  5. FC Ampertal Unterbruck (23 Punkte | 28:9 Tore)
  6. Unterbruck bleibt ebenfalls im Rennen um die Tabellenspitze. Mit 28 Toren stellt man die stärkste Offensive der Liga. Lediglich die zwei Unentschieden und eine Niederlage verhindern eine bessere Platzierung.
  7. TSV Allershausen (21 Punkte | 20:10 Tore)
  8. Allershausen überzeugt mit einer soliden Bilanz von 6 Siegen, 3 Unentschieden und nur einer Niederlage. Die Balance zwischen Offensive und Defensive ist bemerkenswert stabil.

Verfolgerfeld (Platz 5–8)

  1. FC Lengdorf (17 Punkte | 28:18 Tore)
  2. Lengdorf zeigt sich torhungrig, jedoch mit einer anfälligen Defensive. 28 erzielte Tore bei 18 Gegentreffern verdeutlichen ein offensiv ausgerichtetes Spiel.
  3. SC Moosen/Vils (Aufsteiger) (13 Punkte | 23:26 Tore)
  4. Als Aufsteiger schlägt sich Moosen respektabel. Die Offensive ist stark, jedoch zeigt die Defensive mit 26 Gegentoren Schwächen.
  5. FC Moosinning II (11 Punkte | 12:19 Tore)
  6. Die Reserve des FC Moosinning kämpft um Konstanz. Mit 19 Gegentoren ist die Defensive ein Problemfeld.
  7. BC Attaching (Absteiger) (11 Punkte | 11:19 Tore)
  8. Der Absteiger BC Attaching tut sich schwer, an alte Erfolge anzuknüpfen. Die Defensive ist wackelig, die Offensive harmlos.

Abstiegskampf (Platz 9–14)

  1. FC Moosburg (Aufsteiger) (10 Punkte | 17:21 Tore)
  2. Moosburg hat Anpassungsprobleme an das höhere Niveau. Die Defensive ist durchlässig, jedoch zeigt die Offensive Potenzial.
  3. SC Kirchdorf 1971 (10 Punkte | 15:25 Tore)
  4. Kirchdorf kämpft um den Anschluss ans Mittelfeld. 25 Gegentore sind dabei ein klarer Schwachpunkt.
  5. SV Eintracht 60 Berglern (9 Punkte | 15:25 Tore, 1 Spiel weniger)
  6. Berglern hat noch ein Spiel in der Hinterhand. Mit einem Sieg könnten sie sich im Abstiegskampf etwas Luft verschaffen.
  7. TSV Wartenberg (8 Punkte | 11:18 Tore)
  8. Wartenberg kämpft um Stabilität. Offensiv zu harmlos, defensiv nicht sattelfest.
  9. TSV Nandlstadt (8 Punkte | 8:18 Tore)
  10. Nandlstadt ist offensiv das schwächste Team der Liga. Nur 8 Tore in 10 Spielen sind ein Alarmsignal.
  11. FC SF Eitting (5 Punkte | 6:20 Tore, 1 Spiel weniger)
  12. Eitting bildet das Schlusslicht. Nur ein Sieg und 6 erzielte Tore zeigen große Probleme im Angriff.

Fazit:

Das Rennen um die Spitze ist extrem spannend mit drei Teams innerhalb von zwei Punkten. Im Tabellenkeller kämpfen mehrere Teams um den Klassenerhalt. Besonders interessant wird der weitere Verlauf der Saison, da sowohl im Titelkampf als auch im Abstiegskampf noch alles offen ist.

Kurzbericht zur aktuellen Torschützenliste

Die neue Torschützenliste zeigt spannende Entwicklungen im Kampf um die Torjägerkrone. An der Spitze steht Maximilian Bauer vom SC Moosen/Vils mit beeindruckenden 13 Treffern und einem deutlichen Vorsprung vor der Konkurrenz. Mit fünf Toren Abstand folgt Georg Reiter vom FC Lengdorf, der bislang 8 Tore erzielen konnte.

Den dritten Platz teilen sich Christian Rickhoff (FC Finsing) und Maurice Steck (SV Eintracht 60 Berglern), die jeweils 7 Treffer verbuchen. Dicht dahinter rangieren Matthis Hayer (FC Ampertal Unterbruck) und Thomas Kopp (SV Kranzberg) mit jeweils 6 Toren.

Auffällig ist die starke Präsenz des FC Ampertal Unterbruck in den oberen Rängen, was auf eine sehr torgefährliche Mannschaft hindeutet. Auch der FC Lengdorf und der SV Kranzberg sind mit mehreren Spielern in den Top 20 vertreten, was ihre Offensivstärke untermauert.

Insgesamt zeigt die Liste eine große Breite an Torschützen aus verschiedenen Vereinen, was für eine ausgeglichene Liga und spannende weitere Spieltage spricht.

Aufrufe: 026.10.2025, 16:51 Uhr
Helmut KampaAutor