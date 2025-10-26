Fakten Kreisliga 2 Donau/Isar

Torreiche Begegnungen und klare Favoritensiege:
Besonders torreich zeigte sich das Duell zwischen dem FC Ampertal Unterbruck und dem FC Lengdorf, das mit 4:2 endete. Unterbruck legte einen starken Start hin, musste jedoch zwischenzeitlich zittern, bevor der letzte Treffer für die Entscheidung sorgte. Auch der SC Moosen/Vils überzeugte mit einem deutlichen 4:1-Auswärtssieg gegen den SC Kirchdorf 1971, wobei Maximilian Bauer mit einem Hattrick (einschließlich eines Elfmeters) herausragte.
Enge Spiele mit späten Entscheidungen:
Der FC Finsing sicherte sich einen knappen 1:0-Sieg gegen den FC Moosburg, wobei das entscheidende Tor erst in der 75. Minute fiel. Ähnlich spannend verlief das Spiel des TSV Allershausen gegen den SV Kranzberg, das erst kurz vor Schluss durch das 2:0 entschieden wurde.
Unentschieden und kämpferische Leistungen:
Ein gerechtes 2:2-Unentschieden erkämpften sich der BC Attaching und der SV Eintracht 60 Berglern in einem ausgeglichenen Match mit wechselnden Führungen.
Bemerkenswerte Einzel- und Teamleistungen:
Hervorzuheben ist Alfred Neudecker vom FC SF Eitting, der beide Tore beim 2:0-Sieg gegen den TSV Wartenberg erzielte. Disziplinarisch auffällig war der Platzverweis von Martin Rott (FC Lengdorf), der in der 76. Minute mit Rot vom Platz musste.
Fazit:
Der Spieltag zeigte sowohl offensive Highlights als auch taktisch geprägte enge Spiele. Besonders auffällig waren die starken Einzelleistungen sowie die späten Tore, die in mehreren Partien entscheidend waren. Die Zuschauer kamen mit spannenden Momenten und dramatischen Wendungen voll auf ihre Kosten.
Nach dem 10. Spieltag präsentiert sich die Tabelle mit spannenden Entwicklungen sowohl an der Spitze als auch im unteren Bereich. Hier ist ein detaillierter Überblick über die Platzierungen und das Torverhältnis der Teams:
Spitzengruppe (Platz 1–4)
Verfolgerfeld (Platz 5–8)
Abstiegskampf (Platz 9–14)
Fazit:
Das Rennen um die Spitze ist extrem spannend mit drei Teams innerhalb von zwei Punkten. Im Tabellenkeller kämpfen mehrere Teams um den Klassenerhalt. Besonders interessant wird der weitere Verlauf der Saison, da sowohl im Titelkampf als auch im Abstiegskampf noch alles offen ist.
Die neue Torschützenliste zeigt spannende Entwicklungen im Kampf um die Torjägerkrone. An der Spitze steht Maximilian Bauer vom SC Moosen/Vils mit beeindruckenden 13 Treffern und einem deutlichen Vorsprung vor der Konkurrenz. Mit fünf Toren Abstand folgt Georg Reiter vom FC Lengdorf, der bislang 8 Tore erzielen konnte.
Den dritten Platz teilen sich Christian Rickhoff (FC Finsing) und Maurice Steck (SV Eintracht 60 Berglern), die jeweils 7 Treffer verbuchen. Dicht dahinter rangieren Matthis Hayer (FC Ampertal Unterbruck) und Thomas Kopp (SV Kranzberg) mit jeweils 6 Toren.
Auffällig ist die starke Präsenz des FC Ampertal Unterbruck in den oberen Rängen, was auf eine sehr torgefährliche Mannschaft hindeutet. Auch der FC Lengdorf und der SV Kranzberg sind mit mehreren Spielern in den Top 20 vertreten, was ihre Offensivstärke untermauert.
Insgesamt zeigt die Liste eine große Breite an Torschützen aus verschiedenen Vereinen, was für eine ausgeglichene Liga und spannende weitere Spieltage spricht.