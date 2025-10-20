Fakten Kreisliga 2 Donau/Isar

In einer spannenden Spielrunde boten die Teams ein abwechslungsreiches Fußballwochenende mit engen Ergebnissen, späten Toren und dramatischen Szenen.

Knappe Spiele und Punkteteilungen:

Gleich mehrere Begegnungen endeten unentschieden. Der BC Attaching und der TSV Allershausen trennten sich 1:1, wobei ein später Platzverweis für Allershausen die Partie zusätzlich aufheizte. Auch das torlose Remis zwischen dem FC Moosinning II und dem FC Ampertal Unterbruck zeigte eine ausgeglichene Partie ohne zwingende Torchancen. Ebenfalls 1:1 endete das Match zwischen SC Moosen/Vils und FC SF Eitting, in dem beide Teams je eine Halbzeit dominierten.

Enge Siege:

Der FC Moosburg setzte sich knapp mit 1:0 gegen den TSV Nandlstadt durch, wobei das entscheidende Tor kurz vor der Halbzeit fiel. Der SV Kranzberg sicherte sich ebenfalls einen knappen 1:0-Auswärtssieg gegen den FC Lengdorf, mit einem späten Siegtor in der 70. Minute.

Torreiche Begegnungen:

Besonders torreich war das Spiel zwischen SV Eintracht 60 Berglern und SC Kirchdorf 1971, das mit 2:3 endete. Hier wechselte die Führung mehrmals, bevor Kirchdorf in den letzten Minuten das Spiel für sich entschied. Der FC Finsing feierte einen überzeugenden 4:1-Auswärtssieg beim TSV Wartenberg, trotz eines Platzverweises in der Schlussphase.

Disziplin und Emotionen:

Die Runde war von hoher Intensität geprägt, was sich auch in den Platzverweisen zeigte. Neben zwei Gelb-Roten Karten gab es auch einen direkten Platzverweis, was die Emotionen auf und neben dem Platz widerspiegelte.

Fazit:

Die Spielrunde bot eine Mischung aus taktisch geprägten, torarmen Spielen und spannenden, torreichen Begegnungen. Während einige Teams ihre knappen Führungen verteidigen konnten, gab es auch späte Ausgleichs- und Siegtreffer, die die Spannung bis zur letzten Minute hochhielten.