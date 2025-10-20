Fakten Kreisliga 2 Donau/Isar

In einer spannenden Spielrunde boten die Teams ein abwechslungsreiches Fußballwochenende mit engen Ergebnissen, späten Toren und dramatischen Szenen.
Knappe Spiele und Punkteteilungen:
Gleich mehrere Begegnungen endeten unentschieden. Der BC Attaching und der TSV Allershausen trennten sich 1:1, wobei ein später Platzverweis für Allershausen die Partie zusätzlich aufheizte. Auch das torlose Remis zwischen dem FC Moosinning II und dem FC Ampertal Unterbruck zeigte eine ausgeglichene Partie ohne zwingende Torchancen. Ebenfalls 1:1 endete das Match zwischen SC Moosen/Vils und FC SF Eitting, in dem beide Teams je eine Halbzeit dominierten.
Enge Siege:
Der FC Moosburg setzte sich knapp mit 1:0 gegen den TSV Nandlstadt durch, wobei das entscheidende Tor kurz vor der Halbzeit fiel. Der SV Kranzberg sicherte sich ebenfalls einen knappen 1:0-Auswärtssieg gegen den FC Lengdorf, mit einem späten Siegtor in der 70. Minute.
Torreiche Begegnungen:
Besonders torreich war das Spiel zwischen SV Eintracht 60 Berglern und SC Kirchdorf 1971, das mit 2:3 endete. Hier wechselte die Führung mehrmals, bevor Kirchdorf in den letzten Minuten das Spiel für sich entschied. Der FC Finsing feierte einen überzeugenden 4:1-Auswärtssieg beim TSV Wartenberg, trotz eines Platzverweises in der Schlussphase.
Disziplin und Emotionen:
Die Runde war von hoher Intensität geprägt, was sich auch in den Platzverweisen zeigte. Neben zwei Gelb-Roten Karten gab es auch einen direkten Platzverweis, was die Emotionen auf und neben dem Platz widerspiegelte.
Fazit:
Die Spielrunde bot eine Mischung aus taktisch geprägten, torarmen Spielen und spannenden, torreichen Begegnungen. Während einige Teams ihre knappen Führungen verteidigen konnten, gab es auch späte Ausgleichs- und Siegtreffer, die die Spannung bis zur letzten Minute hochhielten.
Die aktuelle Tabellenkonstellation zeigt eine spannende Saison mit deutlichen Leistungsunterschieden zwischen der Spitze und dem Tabellenende. Im Folgenden analysieren wir die Platzierungen sowie das Torverhältnis der einzelnen Teams.
1. SV Kranzberg (25 Punkte)
Der SV Kranzberg dominiert die Tabelle eindrucksvoll mit 8 Siegen, 1 Unentschieden und keiner Niederlage. Mit einem Torverhältnis von 24:3 zeigt die Mannschaft sowohl offensive Stärke als auch defensive Stabilität. Die beeindruckende Tordifferenz von +21 ist der Schlüssel zu ihrer Spitzenposition.
2. FC Ampertal Unterbruck (20 Punkte)
Mit 6 Siegen, 2 Unentschieden und nur 1 Niederlage ist der FC Ampertal Unterbruck ein ernstzunehmender Verfolger. Ihr Torverhältnis von 24:7 unterstreicht ebenfalls eine starke Offensive, wenngleich die Defensive nicht ganz so solide wie die des Tabellenführers ist.
3. FC Finsing (18 Punkte)
Der FC Finsing hat bei einem Spiel weniger (8 Spiele) ebenfalls starke Leistungen gezeigt (6 Siege, 0 Unentschieden, 2 Niederlagen). Mit 23:12 Toren liegt die Mannschaft dicht hinter Ampertal Unterbruck und könnte mit einem Sieg im Nachholspiel aufschließen.
4. TSV Allershausen (18 Punkte)
Der TSV Allershausen punktet konstant mit 5 Siegen, 3 Unentschieden und nur einer Niederlage. Das Torverhältnis von 18:10 zeigt eine ausgeglichene Mannschaftsleistung, wobei die Defensive hier ein leichter Pluspunkt ist.
5. FC Lengdorf (17 Punkte)
Mit einem starken Angriff (26 Tore) belegt der FC Lengdorf den fünften Platz. Allerdings deutet das Torverhältnis von 26:14 auf eine etwas anfälligere Defensive hin. Dennoch bleibt die Mannschaft im oberen Tabellenbereich konkurrenzfähig.
Mittelfeld (Plätze 6–9)
Vier Teams teilen sich jeweils 10 Punkte:
Alle vier Teams weisen eine ähnliche Bilanz von 3 Siegen, 1 Unentschieden und 5 Niederlagen auf. Ihre Torverhältnisse variieren, wobei Moosburg (17:20) offensiv etwas erfolgreicher ist, während BC Attaching (9:17) Schwierigkeiten im Angriff zeigt.
Unteres Tabellendrittel (Plätze 10–14)
••Am Tabellenende kämpft FC SF Eitting mit 2 Punkten aus 8 Spielen und einem alarmierenden Torverhältnis von 4:20. Die Mannschaft hat noch keinen Sieg eingefahren und wird um den Klassenerhalt bangen müssen.
Fazit
Der SV Kranzberg dominiert die Liga mit einer beeindruckenden Bilanz, gefolgt von einem engen Verfolgerfeld. Im Mittelfeld ist die Spannung hoch, da mehrere Teams punktgleich sind. Im Abstiegskampf wird es für den FC SF Eitting schwer, aber noch ist nichts entschieden. Die nächsten Spieltage versprechen Spannung sowohl im Titelrennen als auch im Kampf um den Klassenerhalt.
In der neuen Torschützenliste der laufenden Saison führt Maximilian Bauer vom SC Moosen/Vils mit beeindruckenden 10 Treffern das Ranking an. Er hat sich dank seiner konstanten Torgefährlichkeit deutlich von der Konkurrenz abgesetzt.
Auf Platz zwei folgt Georg Reiter vom FC Lengdorf mit 7 Toren. Dicht dahinter teilen sich gleich vier Spieler den dritten Rang mit jeweils 6 Treffern: Matthis Hayer (FC Ampertal Unterbruck), Thomas Kopp (SV Kranzberg), Christian Rickhoff (FC Finsing) und Maurice Steck (SV Eintracht 60 Berglern).
Die weiteren Plätze belegen ebenfalls starke Angreifer, darunter Julian Gebhard (SV Kranzberg), Maximilian Mayer (FC Lengdorf) und Markus Pöppel (TSV Wartenberg) mit jeweils 5 Treffern.
Auffällig ist die hohe Tordichte in der Spitzengruppe, die für Spannung in den kommenden Spieltagen sorgt. Besonders der SC Moosen/Vils und der FC Lengdorf sind mit mehreren Torschützen in den oberen Rängen vertreten, was die Offensivstärke dieser Teams unterstreicht.