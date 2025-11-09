Fakten Kreisliga 1 München

Gesamtfazit der Spielrunde

In einer spannenden Spielrunde fielen zahlreiche Tore, wobei einige Spieler besonders hervorstachen.

Der TSV Allach München setzte sich mit 3:1 gegen den TSV Eintracht Karlsfeld II durch. Die Tore erzielten Samir Beric (45.+2), Michael Scheurer (57.) und Uli Fries (89.). Den Ehrentreffer für Karlsfeld markierte Tim Duchale per Handelfmeter (90.+2).

Das Duell zwischen TSV 1865 Dachau II und TSV Arnbach endete mit einem 1:1-Unentschieden. Leonardo Kristic (83.) brachte Dachau in Führung, ehe Michael Breitenberger (90.+3) in der Nachspielzeit ausglich.

Ein Torfestival bot der SV Olympiadorf München, der die SpVgg Feldmoching mit 5:0 besiegte. Überragender Mann war Emre Altunay mit einem Hattrick (33., 61., 89.). Unterstützt wurde er von Benjamin Ouattara (50.) und Onur Akca (79., Foulelfmeter).

Der SV Sulzemoos gewann souverän mit 4:1 gegen den VfR Garching II. Die Tore erzielten Fabian Ziller (30.), Mehmet Ayvaz (38., 65.) und Christopher Heilig (58.). Ein Eigentor von Niklas Keller (59.) bescherte Garching den einzigen Treffer.

Ein knappes 0:1 musste der TSV Moosach-Hartmannshofen gegen den SC Grüne Heide Ismaning hinnehmen. Den entscheidenden Treffer erzielte Thomas Niggl per Foulelfmeter (70.).

Der FSV Harthof München gewann ein spannendes Spiel mit 3:2 gegen den SV Lohhof. Für Harthof trafen Batuhan Pesenoglu (17.), Iso Music (47.) und Güven Dhaouadi (73.). Lohhofs Tore erzielten Bilall Misini (58.) und Tarik Babic (82.).

Im Match zwischen FC Türk S. Garching und SV Weichs war Koray Altinay der Mann des Spiels. Mit drei Treffern (62., 84., 87. Foulelfmeter) führte er sein Team zu einem 3:2-Sieg. Für Weichs trafen Edouard Amissi (70.) und Philip Heiß (81.).

Diese Spielrunde war geprägt von spannenden Begegnungen, spektakulären Toren und beeindruckenden Einzelleistungen, insbesondere von Emre Altunay und Koray Altinay, die mit jeweils drei Treffern glänzten.