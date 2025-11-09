Fakten Kreisliga 1 München

Gesamtfazit der Spielrunde
In einer spannenden Spielrunde fielen zahlreiche Tore, wobei einige Spieler besonders hervorstachen.
Der TSV Allach München setzte sich mit 3:1 gegen den TSV Eintracht Karlsfeld II durch. Die Tore erzielten Samir Beric (45.+2), Michael Scheurer (57.) und Uli Fries (89.). Den Ehrentreffer für Karlsfeld markierte Tim Duchale per Handelfmeter (90.+2).
Das Duell zwischen TSV 1865 Dachau II und TSV Arnbach endete mit einem 1:1-Unentschieden. Leonardo Kristic (83.) brachte Dachau in Führung, ehe Michael Breitenberger (90.+3) in der Nachspielzeit ausglich.
Ein Torfestival bot der SV Olympiadorf München, der die SpVgg Feldmoching mit 5:0 besiegte. Überragender Mann war Emre Altunay mit einem Hattrick (33., 61., 89.). Unterstützt wurde er von Benjamin Ouattara (50.) und Onur Akca (79., Foulelfmeter).
Der SV Sulzemoos gewann souverän mit 4:1 gegen den VfR Garching II. Die Tore erzielten Fabian Ziller (30.), Mehmet Ayvaz (38., 65.) und Christopher Heilig (58.). Ein Eigentor von Niklas Keller (59.) bescherte Garching den einzigen Treffer.
Ein knappes 0:1 musste der TSV Moosach-Hartmannshofen gegen den SC Grüne Heide Ismaning hinnehmen. Den entscheidenden Treffer erzielte Thomas Niggl per Foulelfmeter (70.).
Der FSV Harthof München gewann ein spannendes Spiel mit 3:2 gegen den SV Lohhof. Für Harthof trafen Batuhan Pesenoglu (17.), Iso Music (47.) und Güven Dhaouadi (73.). Lohhofs Tore erzielten Bilall Misini (58.) und Tarik Babic (82.).
Im Match zwischen FC Türk S. Garching und SV Weichs war Koray Altinay der Mann des Spiels. Mit drei Treffern (62., 84., 87. Foulelfmeter) führte er sein Team zu einem 3:2-Sieg. Für Weichs trafen Edouard Amissi (70.) und Philip Heiß (81.).
Diese Spielrunde war geprägt von spannenden Begegnungen, spektakulären Toren und beeindruckenden Einzelleistungen, insbesondere von Emre Altunay und Koray Altinay, die mit jeweils drei Treffern glänzten.
Bericht zur aktuellen Tabellenkonstellation mit Platzierungen und Torverhältnissen
Nach 12 Spieltagen präsentiert sich die Tabelle in einer spannenden Konstellation mit engen Abständen an der Spitze und deutlichen Differenzen im Tabellenkeller.
Aktuelle Tabellenplatzierung:
Analyse der Spitzenteams:
Der FC Türk S. Garching führt souverän mit 30 Punkten und einer beeindruckenden Bilanz von 40 erzielten Toren. Bemerkenswert ist, dass die Mannschaft noch ungeschlagen ist. Dicht dahinter folgt der SV Olympiadorf München mit einer starken Defensive (nur 9 Gegentore). Der FSV Harthof München bleibt ebenfalls im Rennen um die Tabellenspitze, trotz drei Niederlagen.
Kampf um den Klassenerhalt:
Im Tabellenkeller kämpfen der TSV Arnbach und der VfR Garching II ums Überleben. Beide Teams konnten nur jeweils einen Sieg verbuchen und weisen ein deutlich negatives Torverhältnis auf. Besonders Garching II hat mit 35 Gegentoren die schwächste Defensive der Liga.
Statistik:
Die kommenden Spieltage versprechen weiterhin spannende Duelle an der Spitze, während der Abstiegskampf an Dramatik gewinnen dürfte.
Aktuelle Torschützenliste – Saisonüberblick
Die neue Torschützenliste zeigt spannende Entwicklungen und beeindruckende Leistungen der Top-Spieler. An der Spitze thront aktuell Luan da Costa Barros vom SV Lohhof mit beeindruckenden 16 Treffern. Er hat sich klar von der Konkurrenz abgesetzt und zeigt sich in bestechender Form.
Auf dem zweiten Rang folgt Thomas Huser vom TSV Allach München mit 13 Toren. Seine Treffsicherheit und Konstanz sind ein wichtiger Faktor für den Erfolg seines Teams.
Den dritten Platz belegt Akif Abasikeles vom FC Türk S. Garching mit 10 Toren. Er bleibt ein entscheidender Spieler in der Offensive seines Vereins.
Ein Trio teilt sich den vierten Platz mit jeweils 8 Treffern: Manuel Eisgruber (SV Sulzemoos), Selim Magat (FC Türk S. Garching) und Mert Yildiz (SV Olympiadorf München). Sie sorgen regelmäßig für wichtige Treffer und halten das Rennen um die vorderen Plätze spannend.
Mit 7 Toren folgt Emre Altunay (SV Olympiadorf München), dicht gefolgt von mehreren Spielern mit 6 Treffern, darunter Sedin Hrbat, Moritz Kiener, Leonardo Kristic, Lorik Miftari und Abdulhamit Zorlu.
Die Liste zeigt die beeindruckende Breite an talentierten Torschützen. Besonders der FC Türk S. Garching und der TSV Allach München sind mit mehreren Spielern in den oberen Rängen vertreten, was ihre starke Offensivkraft unterstreicht.
Wir dürfen gespannt sein, wie sich die Torschützenliste im weiteren Verlauf der Saison noch entwickelt!