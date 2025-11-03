Fakten Kreisliga 1 München

Gesamtfazit des Spieltags

Der vergangene Spieltag bot zahlreiche spannende Begegnungen mit vielen Toren und einigen Platzverweisen.

SV Lohhof dominierte das Spiel gegen den SV Sulzemoos klar mit 3:0. Ein frühes Eigentor von Maximilian Rothfuß brachte SV Lohhof in Führung, bevor Luan da Costa Barros mit zwei Treffern (58., 86.) den Sieg perfekt machte. Sulzemoos schwächte sich selbst durch zwei Gelb-Rote Karten.

Im Duell VfR Garching II gegen TSV Allach München setzten sich die Gäste mit 5:1 durch. Dominik Damjanovic eröffnete den Torreigen, gefolgt von Treffern von Thomas Huser, Samir Beric und einem Doppelpack von Maxim Zakharov. Amar Kovacevic erzielte das zwischenzeitliche 1:1 für Garching per Elfmeter.

Das torreichste Spiel fand zwischen SC Grüne Heide Ismaning und TSV 1865 Dachau II statt. Moritz Kiener glänzte mit einem Hattrick (25., 67., 87.) und wurde von Maximilian Ertl (41., 43.) sowie Leonardo Kristic und Oracio Battah mit weiteren Treffern unterstützt. Letztlich gewann Grüne Heide mit 6:3.

FC Türk S. Garching zeigte sich stark gegen TSV Eintracht Karlsfeld II mit einem 4:1-Sieg. Uros Mirkovic, Abdulhamit Zorlu und ein Doppelpack von Akif Abasikeles sorgten für klare Verhältnisse, während Jasper Zipf den Ehrentreffer für Karlsfeld markierte.

Im knappen Match zwischen TSV Arnbach und SV Olympiadorf München siegte der SV Olympiadorf mit 3:2. Emre Altunay, Farid Tovi und Benjamin Ouattara trafen für die Gäste, während Felix Obeser und Florian Mayr für Arnbach verkürzten.

Schließlich feierte der FSV Harthof München einen souveränen 3:0-Erfolg gegen die SpVgg Feldmoching. Die Tore erzielten Riza Terzija, Shayan Sagha und Besim Bajrami.

Insgesamt bot der Spieltag viele sehenswerte Treffer und intensive Begegnungen mit einigen Platzverweisen, die den Spielverlauf nachhaltig beeinflussten.