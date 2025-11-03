Fakten Kreisliga 1 München

Gesamtfazit des Spieltags
Der vergangene Spieltag bot zahlreiche spannende Begegnungen mit vielen Toren und einigen Platzverweisen.
SV Lohhof dominierte das Spiel gegen den SV Sulzemoos klar mit 3:0. Ein frühes Eigentor von Maximilian Rothfuß brachte SV Lohhof in Führung, bevor Luan da Costa Barros mit zwei Treffern (58., 86.) den Sieg perfekt machte. Sulzemoos schwächte sich selbst durch zwei Gelb-Rote Karten.
Im Duell VfR Garching II gegen TSV Allach München setzten sich die Gäste mit 5:1 durch. Dominik Damjanovic eröffnete den Torreigen, gefolgt von Treffern von Thomas Huser, Samir Beric und einem Doppelpack von Maxim Zakharov. Amar Kovacevic erzielte das zwischenzeitliche 1:1 für Garching per Elfmeter.
Das torreichste Spiel fand zwischen SC Grüne Heide Ismaning und TSV 1865 Dachau II statt. Moritz Kiener glänzte mit einem Hattrick (25., 67., 87.) und wurde von Maximilian Ertl (41., 43.) sowie Leonardo Kristic und Oracio Battah mit weiteren Treffern unterstützt. Letztlich gewann Grüne Heide mit 6:3.
FC Türk S. Garching zeigte sich stark gegen TSV Eintracht Karlsfeld II mit einem 4:1-Sieg. Uros Mirkovic, Abdulhamit Zorlu und ein Doppelpack von Akif Abasikeles sorgten für klare Verhältnisse, während Jasper Zipf den Ehrentreffer für Karlsfeld markierte.
Im knappen Match zwischen TSV Arnbach und SV Olympiadorf München siegte der SV Olympiadorf mit 3:2. Emre Altunay, Farid Tovi und Benjamin Ouattara trafen für die Gäste, während Felix Obeser und Florian Mayr für Arnbach verkürzten.
Schließlich feierte der FSV Harthof München einen souveränen 3:0-Erfolg gegen die SpVgg Feldmoching. Die Tore erzielten Riza Terzija, Shayan Sagha und Besim Bajrami.
Insgesamt bot der Spieltag viele sehenswerte Treffer und intensive Begegnungen mit einigen Platzverweisen, die den Spielverlauf nachhaltig beeinflussten.
Ausführlicher Bericht zur Tabellenkonstellation mit Platzierung und Torverhältnis
Aktueller Tabellenstand:
Analyse der Tabellenkonstellation
Die Tabellenführung bleibt umkämpft, wobei der FC Türk S. Garching mit einer beeindruckenden Serie von 8 Siegen und 3 Unentschieden ungeschlagen an der Spitze steht. Dicht dahinter der SV Lohhof, der nur eine Niederlage hinnehmen musste und mit einem starken Torverhältnis von 31:8 überzeugt.
Bemerkenswert ist auch der SV Olympiadorf München, der bisher ungeschlagen ist, jedoch durch vier Unentschieden wertvolle Punkte liegen ließ. FSV Harthof München bleibt mit 8 Siegen konkurrenzfähig, trotz drei Niederlagen.
Die Teams im Mittelfeld, wie TSV Allach München und SV Sulzemoos, haben ebenfalls starke Leistungen gezeigt, weisen jedoch Defizite in der Konstanz auf.
Im unteren Tabellenbereich kämpfen VfR Garching II und TSV Arnbach mit jeweils nur 3 Punkten ums Überleben in der Liga. Beide Teams weisen ein deutlich negatives Torverhältnis auf, was auf Defensivprobleme hindeutet.
Statistische Highlights
Fazit:
Die Tabelle zeigt ein intensives Rennen um die Spitzenpositionen, während am Tabellenende der Kampf gegen den Abstieg bereits auf Hochtouren läuft. Entscheidend werden die nächsten Spiele, um sowohl im Titelrennen als auch im Abstiegskampf die Weichen zu stellen.
Kurzbericht zur neuen Torschützenliste
In der aktuellen Torschützenliste der Liga führt Luan da Costa Barros vom SV Lohhof souverän mit beeindruckenden 16 Treffern. Dicht auf den Fersen ist ihm Thomas Huser vom TSV Allach München mit 13 Toren, während Akif Abasikeles vom FC Türk S. Garching den dritten Platz mit 10 Treffern belegt.
Der FC Türk S. Garching stellt gleich mehrere Top-Torjäger: Neben Abasikeles sind auch Selim Magat (8 Tore), Mert Yildiz (8 Tore) und Abdulhamit Zorlu (6 Tore) unter den besten Torschützen vertreten. Dies unterstreicht die offensive Stärke des Teams.
Auch der TSV Allach München zeigt sich treffsicher, mit Dominik Damjanovic (5 Tore) und Samir Beric (4 Tore) als weiteren wichtigen Torschützen neben Huser.
Im Mittelfeld der Liste finden sich Spieler wie Sedin Hrbat (SV Weichs), Moritz Kiener (SC Grüne Heide Ismaning) und Lorik Miftari (SpVgg Feldmoching), die jeweils 6 Tore erzielt haben.
Auffällig ist die breite Verteilung der Torschützen über verschiedene Vereine hinweg, was die Ausgeglichenheit in der Liga verdeutlicht. Besonders hervorzuheben ist die Leistung von Teams wie SV Sulzemoos und FSV Harthof München, die eine Vielzahl von Spielern mit mindestens drei Treffern stellen.
Mit der laufenden Saison bleibt es spannend zu beobachten, ob Luan da Costa Barros seine Spitzenposition verteidigen kann oder ob Thomas Huser und Akif Abasikeles noch aufholen werden.