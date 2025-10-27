Fakten Kreisliga 1 München

Klar dominierende Mannschaften:
Der SV Lohhof überzeugte mit einem deutlichen 5:0-Auswärtssieg gegen TSV 1865 Dachau II. Besonders Sertan Ismailoglu und Nemanja Plavsic glänzten jeweils mit zwei Treffern. Auch die SpVgg Feldmoching setzte ein Ausrufezeichen mit einem souveränen 5:1-Erfolg gegen TSV Moosach-Hartmannshofen, wobei Lorik Miftari mit einem Doppelpack herausragte.
Spannende Spiele mit Wendungen:
Ein echter Krimi ereignete sich beim TSV Eintracht Karlsfeld II gegen SC Grüne Heide Ismaning. Nach einem 1:3-Rückstand kämpfte sich Karlsfeld mit einem Last-Minute-Tor von Kilian Schestak zum 3:3 zurück. Ebenso dramatisch verlief das Match zwischen SV Sulzemoos und FSV Harthof München. Nach dem Ausgleich von Sulzemoos gab Harthof die passende Antwort und entschied das Spiel binnen weniger Minuten für sich.
Solide Leistungen:
Der SV Olympiadorf München sicherte sich mit einer soliden Defensivleistung und späten Toren einen klaren 3:0-Sieg gegen VfR Garching II. TSV Allach München überzeugte durch eine konzentrierte Vorstellung und gewann verdient mit 2:0 gegen SV Weichs.
Torreiche Begegnungen:
Das Duell zwischen FC Türk S. Garching und TSV Arnbach bot den Zuschauern ein wahres Torfestival. Nach einer klaren 4:0-Führung ließ Garching zwar noch zwei Gegentore zu, brachte den Sieg jedoch ungefährdet über die Zeit.
Fazit:
Die Spielrunde zeigte eine spannende Mischung aus klaren Siegen und hart umkämpften Partien. Auffällig waren die hohe Torquote und die starke Offensivleistung mehrerer Teams, was den Zuschauern packende und unterhaltsame Spiele bot.
Nach zehn Spieltagen zeigt sich die Tabelle in einer spannenden und dynamischen Konstellation. Die Teams kämpfen nicht nur um die Spitzenplätze, sondern auch um den Klassenerhalt. Im Folgenden werden die Platzierungen, das Punkteverhältnis sowie das Torverhältnis der Mannschaften detailliert analysiert.
Spitzengruppe (Plätze 1–5)
Mittelfeld (Plätze 6–10)
Abstiegskampf (Plätze 11–14)
Fazit
Der Kampf um die Tabellenspitze ist äußerst spannend, da die ersten fünf Teams nur durch wenige Punkte getrennt sind. Im Mittelfeld herrscht Ausgeglichenheit, während der Abstiegskampf vor allem für die Teams ab Platz 11 eine Herausforderung darstellt. Besonders auffällig sind die defensiven Schwächen der Teams im Tabellenkeller sowie die beeindruckende Offensivstärke der Spitzenreiter.
Die neue Torschützenliste der Saison zeigt spannende Entwicklungen und einige herausragende Leistungen. An der Spitze thront Luan da Costa Barros vom SV Lohhof mit beeindruckenden 14 Treffern. Dicht auf den Fersen ist ihm Thomas Huser vom TSV Allach München, der bereits 12 Tore erzielt hat und somit den zweiten Platz belegt.
Auf dem dritten Rang teilen sich gleich vier Spieler mit jeweils 8 Toren:
Der FC Türk S. Garching sticht besonders hervor, da gleich mehrere seiner Spieler in den oberen Rängen vertreten sind, was ihre Offensivstärke unterstreicht.
Im Mittelfeld der Liste sind Spieler wie Sedin Hrbat (SV Weichs) und Lorik Miftari (SpVgg Feldmoching) mit jeweils 6 Treffern zu finden. Auch hier zeigt sich eine breite Streuung über verschiedene Vereine hinweg.
Auffällig ist die hohe Anzahl an Spielern mit 4 bis 3 Treffern, was auf eine ausgeglichene Torverteilung in den Teams hindeutet. Besonders der FSV Harthof München und der SC Grüne Heide Ismaning sind mit zahlreichen Spielern in dieser Gruppe vertreten.
Die Liste rundet sich mit einer Vielzahl an Torschützen ab, die bereits mindestens ein Tor erzielt haben. Dies zeigt, dass in der laufenden Saison viele verschiedene Akteure zum Erfolg ihrer Mannschaften beitragen.
Fazit
Die Torschützenliste bleibt spannend, besonders im Rennen um die Spitzenposition. Mit nur wenigen Treffern Unterschied bleibt offen, ob Luan da Costa Barros seinen Vorsprung halten kann oder ob Thomas Huser und die Verfolgergruppe noch aufholen.