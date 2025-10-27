Fakten Kreisliga 1 München

 2025-10-27T08:53:35.915Z

Ligabericht

Klar dominierende Mannschaften:

Der SV Lohhof überzeugte mit einem deutlichen 5:0-Auswärtssieg gegen TSV 1865 Dachau II. Besonders Sertan Ismailoglu und Nemanja Plavsic glänzten jeweils mit zwei Treffern. Auch die SpVgg Feldmoching setzte ein Ausrufezeichen mit einem souveränen 5:1-Erfolg gegen TSV Moosach-Hartmannshofen, wobei Lorik Miftari mit einem Doppelpack herausragte.

Spannende Spiele mit Wendungen:

Ein echter Krimi ereignete sich beim TSV Eintracht Karlsfeld II gegen SC Grüne Heide Ismaning. Nach einem 1:3-Rückstand kämpfte sich Karlsfeld mit einem Last-Minute-Tor von Kilian Schestak zum 3:3 zurück. Ebenso dramatisch verlief das Match zwischen SV Sulzemoos und FSV Harthof München. Nach dem Ausgleich von Sulzemoos gab Harthof die passende Antwort und entschied das Spiel binnen weniger Minuten für sich.

Solide Leistungen:

Der SV Olympiadorf München sicherte sich mit einer soliden Defensivleistung und späten Toren einen klaren 3:0-Sieg gegen VfR Garching II. TSV Allach München überzeugte durch eine konzentrierte Vorstellung und gewann verdient mit 2:0 gegen SV Weichs.

Torreiche Begegnungen:

Das Duell zwischen FC Türk S. Garching und TSV Arnbach bot den Zuschauern ein wahres Torfestival. Nach einer klaren 4:0-Führung ließ Garching zwar noch zwei Gegentore zu, brachte den Sieg jedoch ungefährdet über die Zeit.

Fazit:

Die Spielrunde zeigte eine spannende Mischung aus klaren Siegen und hart umkämpften Partien. Auffällig waren die hohe Torquote und die starke Offensivleistung mehrerer Teams, was den Zuschauern packende und unterhaltsame Spiele bot.

Ausführlicher Bericht zur Tabellenkonstellation

Nach zehn Spieltagen zeigt sich die Tabelle in einer spannenden und dynamischen Konstellation. Die Teams kämpfen nicht nur um die Spitzenplätze, sondern auch um den Klassenerhalt. Im Folgenden werden die Platzierungen, das Punkteverhältnis sowie das Torverhältnis der Mannschaften detailliert analysiert.

Spitzengruppe (Plätze 1–5)

  1. FC Türk S. Garching steht mit 24 Punkten an der Tabellenspitze. Das Team hat eine beeindruckende Bilanz von 7 Siegen, 3 Unentschieden und keiner Niederlage. Mit 33 geschossenen Toren und 17 Gegentreffern stellt es eine starke Offensive sowie eine solide Abwehr.
  2. SV Lohhof folgt dicht dahinter mit 23 Punkten (7 Siege, 2 Unentschieden, 1 Niederlage). Besonders auffällig ist das hervorragende Torverhältnis von 28:8, was auf eine äußerst stabile Defensive und eine effiziente Offensive hinweist.
  3. SV Olympiadorf München (22 Punkte) bleibt ungeschlagen mit 6 Siegen und 4 Unentschieden, was auf eine hohe Konstanz hindeutet. Das Torverhältnis von 19:7 zeigt ihre defensive Stabilität, jedoch mit weniger Offensivpower im Vergleich zu den direkten Konkurrenten.
  4. SV Sulzemoos teilt sich punktgleich mit dem SV Olympiadorf den dritten Platz (22 Punkte), hat jedoch eine Niederlage mehr hinnehmen müssen. Mit 28:18 Toren demonstriert das Team eine starke Offensive, aber auch eine anfälligere Abwehr.
  5. FSV Harthof München komplettiert die Spitzengruppe mit 21 Punkten (7 Siege, 3 Niederlagen). Ihr Torverhältnis von 21:10 unterstreicht eine ausgeglichene Mannschaftsleistung mit einer kompakten Defensive.

Mittelfeld (Plätze 6–10)

  1. TSV Allach München steht mit 19 Punkten solide im Mittelfeld. Die Bilanz von 6 Siegen, 1 Unentschieden und 3 Niederlagen sowie ein Torverhältnis von 26:15 zeigt eine starke Offensive, aber auch Schwächen in der Defensive.
  2. SpVgg Feldmoching weist eine ausgeglichene Bilanz von 5 Siegen und 5 Niederlagen auf (15 Punkte). Das negative Torverhältnis von 17:21 verdeutlicht Defizite in der Abwehr.
  3. SC Grüne Heide Ismaning (12 Punkte) zeigt mit 3 Siegen, 3 Unentschieden und 4 Niederlagen eine inkonsistente Leistung. Das Torverhältnis von 18:15 deutet jedoch auf eine solide Defensive hin.
  4. TSV Eintracht Karlsfeld II rangiert mit 11 Punkten und einem Torverhältnis von 18:21 im unteren Mittelfeld. Die Defensivarbeit bleibt eine Schwachstelle.
  5. SV Weichs (10 Punkte) zeigt mit 2 Siegen, 4 Unentschieden und 4 Niederlagen eine solide, aber wenig erfolgreiche Saison. Das knappe Torverhältnis von 13:14 verdeutlicht enge Spiele.

Abstiegskampf (Plätze 11–14)

  1. TSV 1865 Dachau II hat mit 9 Punkten eine schwierige Saison. Das schlechte Torverhältnis von 7:24 zeigt deutliche Defensivprobleme.
  2. TSV Moosach-Hartmannshofen (6 Punkte) kämpft mit einer schwachen Defensive (14:32 Tore) und nur zwei Siegen.
  3. VfR Garching II und TSV Arnbach teilen sich den letzten Platz mit jeweils 3 Punkten. Beide Teams haben jeweils nur einen Sieg errungen, wobei Arnbach mit einem Torverhältnis von 4:29 besonders große Probleme in der Offensive und Defensive hat.

Fazit

Der Kampf um die Tabellenspitze ist äußerst spannend, da die ersten fünf Teams nur durch wenige Punkte getrennt sind. Im Mittelfeld herrscht Ausgeglichenheit, während der Abstiegskampf vor allem für die Teams ab Platz 11 eine Herausforderung darstellt. Besonders auffällig sind die defensiven Schwächen der Teams im Tabellenkeller sowie die beeindruckende Offensivstärke der Spitzenreiter.

Kurzbericht zur aktuellen Torschützenliste

Die neue Torschützenliste der Saison zeigt spannende Entwicklungen und einige herausragende Leistungen. An der Spitze thront Luan da Costa Barros vom SV Lohhof mit beeindruckenden 14 Treffern. Dicht auf den Fersen ist ihm Thomas Huser vom TSV Allach München, der bereits 12 Tore erzielt hat und somit den zweiten Platz belegt.

Auf dem dritten Rang teilen sich gleich vier Spieler mit jeweils 8 Toren:

  • Akif Abasikeles und Selim Magat vom FC Türk S. Garching,
  • Manuel Eisgruber vom SV Sulzemoos sowie
  • Mert Yildiz vom SV Olympiadorf München.

Der FC Türk S. Garching sticht besonders hervor, da gleich mehrere seiner Spieler in den oberen Rängen vertreten sind, was ihre Offensivstärke unterstreicht.

Im Mittelfeld der Liste sind Spieler wie Sedin Hrbat (SV Weichs) und Lorik Miftari (SpVgg Feldmoching) mit jeweils 6 Treffern zu finden. Auch hier zeigt sich eine breite Streuung über verschiedene Vereine hinweg.

Auffällig ist die hohe Anzahl an Spielern mit 4 bis 3 Treffern, was auf eine ausgeglichene Torverteilung in den Teams hindeutet. Besonders der FSV Harthof München und der SC Grüne Heide Ismaning sind mit zahlreichen Spielern in dieser Gruppe vertreten.

Die Liste rundet sich mit einer Vielzahl an Torschützen ab, die bereits mindestens ein Tor erzielt haben. Dies zeigt, dass in der laufenden Saison viele verschiedene Akteure zum Erfolg ihrer Mannschaften beitragen.

Fazit

Die Torschützenliste bleibt spannend, besonders im Rennen um die Spitzenposition. Mit nur wenigen Treffern Unterschied bleibt offen, ob Luan da Costa Barros seinen Vorsprung halten kann oder ob Thomas Huser und die Verfolgergruppe noch aufholen.

