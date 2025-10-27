Fakten Kreisliga 1 München

Klar dominierende Mannschaften:

Der SV Lohhof überzeugte mit einem deutlichen 5:0-Auswärtssieg gegen TSV 1865 Dachau II. Besonders Sertan Ismailoglu und Nemanja Plavsic glänzten jeweils mit zwei Treffern. Auch die SpVgg Feldmoching setzte ein Ausrufezeichen mit einem souveränen 5:1-Erfolg gegen TSV Moosach-Hartmannshofen, wobei Lorik Miftari mit einem Doppelpack herausragte.

Spannende Spiele mit Wendungen:

Ein echter Krimi ereignete sich beim TSV Eintracht Karlsfeld II gegen SC Grüne Heide Ismaning. Nach einem 1:3-Rückstand kämpfte sich Karlsfeld mit einem Last-Minute-Tor von Kilian Schestak zum 3:3 zurück. Ebenso dramatisch verlief das Match zwischen SV Sulzemoos und FSV Harthof München. Nach dem Ausgleich von Sulzemoos gab Harthof die passende Antwort und entschied das Spiel binnen weniger Minuten für sich.

Solide Leistungen:

Der SV Olympiadorf München sicherte sich mit einer soliden Defensivleistung und späten Toren einen klaren 3:0-Sieg gegen VfR Garching II. TSV Allach München überzeugte durch eine konzentrierte Vorstellung und gewann verdient mit 2:0 gegen SV Weichs.

Torreiche Begegnungen:

Das Duell zwischen FC Türk S. Garching und TSV Arnbach bot den Zuschauern ein wahres Torfestival. Nach einer klaren 4:0-Führung ließ Garching zwar noch zwei Gegentore zu, brachte den Sieg jedoch ungefährdet über die Zeit.

Fazit:

Die Spielrunde zeigte eine spannende Mischung aus klaren Siegen und hart umkämpften Partien. Auffällig waren die hohe Torquote und die starke Offensivleistung mehrerer Teams, was den Zuschauern packende und unterhaltsame Spiele bot.