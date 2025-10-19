Fakten Kreisliga 1 München

 2025-10-15T11:43:40.576Z

Der aktuelle Spieltag bot spannende Begegnungen mit vielen Toren und einigen überraschenden Momenten. Besonders herausragend war die Leistung von Thomas Huser (TSV Allach München), der mit einem Hattrick den 3:1-Sieg gegen den SC Grüne Heide Ismaning sicherte. Auch Manuel Eisgruber überzeugte für den SV Sulzemoos mit zwei Treffern beim 2:0-Erfolg gegen TSV 1865 Dachau II.

Das torreichste Spiel lieferten sich TSV Eintracht Karlsfeld II und SpVgg Feldmoching, das mit 2:3 endete. Feldmoching drehte das Spiel innerhalb weniger Minuten in der ersten Halbzeit, was ihre Offensivstärke eindrucksvoll unter Beweis stellte.

Der SV Weichs dominierte gegen TSV Arnbach mit einem klaren 4:0-Sieg, wobei Sedin Hrbat doppelt traf. Auch Mert Yildiz überzeugte für den SV Olympiadorf München mit zwei Toren, die den 2:1-Sieg gegen FSV Harthof München sicherten.

Amar Kovacevic war der Matchwinner für VfR Garching II mit einem Hattrick beim deutlichen 4:1-Auswärtssieg gegen TSV Moosach-Hartmannshofen. Das Spiel FC Türk S. Garching gegen SV Lohhof endete nach einer umkämpften Partie 1:1, wobei die Gelb-Rote Karte für Tarik Camdal in der Nachspielzeit einen bitteren Abschluss für die Garchinger darstellte.

Insgesamt zeigte der Spieltag eine Mischung aus individueller Klasse, spannenden Wendungen und umkämpften Partien, die die Zuschauer trotz teils geringer Kulisse begeisterten.

Ausführlicher Bericht zur Tabellenkonstellation

Nach neun Spieltagen zeigt die Tabelle eine spannende Konstellation, bei der sich insbesondere an der Spitze ein enger Kampf um die vorderen Plätze abzeichnet.

Spitzengruppe:

  1. SV Sulzemoos führt die Tabelle mit 22 Punkten aus neun Spielen an. Das Team verzeichnet beeindruckende 7 Siege, 1 Unentschieden und lediglich 1 Niederlage. Mit einem Torverhältnis von 27:15 zeigt Sulzemoos sowohl offensive Stärke als auch eine solide Defensive.
  2. Dicht dahinter folgt der FC Türk Sport Garching mit 21 Punkten. Das Team ist nach wie vor ungeschlagen mit 6 Siegen und 3 Unentschieden. Ihr Torverhältnis von 29:15 ist das beste der Liga, was ihre offensive Dominanz unterstreicht.
  3. Auf Rang drei liegt der SV Lohhof mit 20 Punkten. Lohhof hat nur ein Spiel verloren und überzeugt mit einer starken Defensive (23:8 Tore), was sie zu einem ernsthaften Titelkandidaten macht.

Verfolgerfeld:

  1. Der SV Olympiadorf München hat mit 19 Punkten eine solide Position. Sie sind ebenfalls noch ungeschlagen, haben jedoch mit 4 Unentschieden Punkte liegen lassen. Ihr Torverhältnis von 16:7 zeigt eine starke Abwehrleistung.
  2. Der TSV Allach München (16 Punkte) und der FSV Harthof München (15 Punkte, aber ein Spiel weniger) bleiben in Schlagdistanz zur Spitze. Besonders Harthof könnte mit einem Sieg im Nachholspiel weiter vorne angreifen.

Mittelfeld:

Das Tabellenmittelfeld ist dicht beisammen:

  • SpVgg Feldmoching (12 Punkte) und der SC Grüne Heide Ismaning (11 Punkte) kämpfen um den Anschluss an die obere Tabellenhälfte.
  • SV Weichs und TSV Eintracht Karlsfeld II (je 10 Punkte) sowie der TSV 1865 Dachau II (9 Punkte) befinden sich in einem engen Kampf um wichtige Punkte für den Klassenerhalt.

Kellerduell:

Am Tabellenende kämpfen vier Mannschaften gegen den Abstieg:

  • TSV Moosach-Hartmannshofen hat erst 6 Punkte aus acht Spielen und ein schwaches Torverhältnis von 13:25.
  • VfR Garching II und TSV Arnbach teilen sich mit jeweils 3 Punkten den letzten Platz, wobei Arnbach mit einem desolaten Torverhältnis von 2:25 die schwächste Offensive der Liga stellt.

Fazit:

Der Kampf um die Tabellenspitze bleibt spannend, da die Top-4-Teams nur durch drei Punkte getrennt sind. Besonders auffällig ist der FC Türk Sport Garching mit seiner Offensivkraft sowie die stabile Defensive des SV Lohhof. Im Tabellenkeller müssen VfR Garching II und TSV Arnbach schnell Punkte sammeln, um den Anschluss nicht zu verlieren.

Kurzbericht zur aktuellen Torschützenliste

Spitzenreiter:

An der Spitze der Torschützenliste steht derzeit Luan da Costa Barros vom SV Lohhof mit beeindruckenden 14 Treffern. Er zeigt sich in Top-Form und hat einen soliden Vorsprung vor seinen Verfolgern.

Verfolgerfeld:

Auf Platz 2 folgt Thomas Huser vom TSV Allach München mit 11 Toren, dicht gefolgt von Manuel Eisgruber vom SV Sulzemoos, der 8 Tore erzielt hat.

Starke Leistungen:

Eine Gruppe von Spielern, darunter Akif Abasikeles vom FC Türk S. Garching mit 7 Toren, sowie Sedin Hrbat (SV Weichs), Selim Magat (FC Türk S. Garching) und Mert Yildiz (SV Olympiadorf München) mit jeweils 6 Treffern, bleibt im Rennen um die oberen Plätze.

Breite Torschützenverteilung:

Auffällig ist die breite Streuung der Torschützen über viele Vereine. Spieler wie Dominik Damjanovic (TSV Allach München) und Abdulhamit Zorlu (FC Türk S. Garching) tragen mit jeweils 4 Toren entscheidend zum Erfolg ihrer Teams bei.

Team mit den meisten Torschützen:

Der FC Türk S. Garching stellt besonders viele Torschützen, was die Offensivstärke des Teams unterstreicht.

Die Torschützenliste zeigt einen spannenden Wettbewerb, bei dem noch viel Bewegung in den kommenden Spielen zu erwarten ist.

