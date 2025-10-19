Fakten Kreisliga 1 München

Der aktuelle Spieltag bot spannende Begegnungen mit vielen Toren und einigen überraschenden Momenten. Besonders herausragend war die Leistung von Thomas Huser (TSV Allach München), der mit einem Hattrick den 3:1-Sieg gegen den SC Grüne Heide Ismaning sicherte. Auch Manuel Eisgruber überzeugte für den SV Sulzemoos mit zwei Treffern beim 2:0-Erfolg gegen TSV 1865 Dachau II.

Das torreichste Spiel lieferten sich TSV Eintracht Karlsfeld II und SpVgg Feldmoching, das mit 2:3 endete. Feldmoching drehte das Spiel innerhalb weniger Minuten in der ersten Halbzeit, was ihre Offensivstärke eindrucksvoll unter Beweis stellte.

Der SV Weichs dominierte gegen TSV Arnbach mit einem klaren 4:0-Sieg, wobei Sedin Hrbat doppelt traf. Auch Mert Yildiz überzeugte für den SV Olympiadorf München mit zwei Toren, die den 2:1-Sieg gegen FSV Harthof München sicherten.

Amar Kovacevic war der Matchwinner für VfR Garching II mit einem Hattrick beim deutlichen 4:1-Auswärtssieg gegen TSV Moosach-Hartmannshofen. Das Spiel FC Türk S. Garching gegen SV Lohhof endete nach einer umkämpften Partie 1:1, wobei die Gelb-Rote Karte für Tarik Camdal in der Nachspielzeit einen bitteren Abschluss für die Garchinger darstellte.

Insgesamt zeigte der Spieltag eine Mischung aus individueller Klasse, spannenden Wendungen und umkämpften Partien, die die Zuschauer trotz teils geringer Kulisse begeisterten.