Fakten Kreisliga 1 München

Der aktuelle Spieltag bot spannende Begegnungen mit vielen Toren und einigen überraschenden Momenten. Besonders herausragend war die Leistung von Thomas Huser (TSV Allach München), der mit einem Hattrick den 3:1-Sieg gegen den SC Grüne Heide Ismaning sicherte. Auch Manuel Eisgruber überzeugte für den SV Sulzemoos mit zwei Treffern beim 2:0-Erfolg gegen TSV 1865 Dachau II.
Das torreichste Spiel lieferten sich TSV Eintracht Karlsfeld II und SpVgg Feldmoching, das mit 2:3 endete. Feldmoching drehte das Spiel innerhalb weniger Minuten in der ersten Halbzeit, was ihre Offensivstärke eindrucksvoll unter Beweis stellte.
Der SV Weichs dominierte gegen TSV Arnbach mit einem klaren 4:0-Sieg, wobei Sedin Hrbat doppelt traf. Auch Mert Yildiz überzeugte für den SV Olympiadorf München mit zwei Toren, die den 2:1-Sieg gegen FSV Harthof München sicherten.
Amar Kovacevic war der Matchwinner für VfR Garching II mit einem Hattrick beim deutlichen 4:1-Auswärtssieg gegen TSV Moosach-Hartmannshofen. Das Spiel FC Türk S. Garching gegen SV Lohhof endete nach einer umkämpften Partie 1:1, wobei die Gelb-Rote Karte für Tarik Camdal in der Nachspielzeit einen bitteren Abschluss für die Garchinger darstellte.
Insgesamt zeigte der Spieltag eine Mischung aus individueller Klasse, spannenden Wendungen und umkämpften Partien, die die Zuschauer trotz teils geringer Kulisse begeisterten.
Nach neun Spieltagen zeigt die Tabelle eine spannende Konstellation, bei der sich insbesondere an der Spitze ein enger Kampf um die vorderen Plätze abzeichnet.
Spitzengruppe:
Verfolgerfeld:
Mittelfeld:
Das Tabellenmittelfeld ist dicht beisammen:
Kellerduell:
Am Tabellenende kämpfen vier Mannschaften gegen den Abstieg:
Fazit:
Der Kampf um die Tabellenspitze bleibt spannend, da die Top-4-Teams nur durch drei Punkte getrennt sind. Besonders auffällig ist der FC Türk Sport Garching mit seiner Offensivkraft sowie die stabile Defensive des SV Lohhof. Im Tabellenkeller müssen VfR Garching II und TSV Arnbach schnell Punkte sammeln, um den Anschluss nicht zu verlieren.
Spitzenreiter:
An der Spitze der Torschützenliste steht derzeit Luan da Costa Barros vom SV Lohhof mit beeindruckenden 14 Treffern. Er zeigt sich in Top-Form und hat einen soliden Vorsprung vor seinen Verfolgern.
Verfolgerfeld:
Auf Platz 2 folgt Thomas Huser vom TSV Allach München mit 11 Toren, dicht gefolgt von Manuel Eisgruber vom SV Sulzemoos, der 8 Tore erzielt hat.
Starke Leistungen:
Eine Gruppe von Spielern, darunter Akif Abasikeles vom FC Türk S. Garching mit 7 Toren, sowie Sedin Hrbat (SV Weichs), Selim Magat (FC Türk S. Garching) und Mert Yildiz (SV Olympiadorf München) mit jeweils 6 Treffern, bleibt im Rennen um die oberen Plätze.
Breite Torschützenverteilung:
Auffällig ist die breite Streuung der Torschützen über viele Vereine. Spieler wie Dominik Damjanovic (TSV Allach München) und Abdulhamit Zorlu (FC Türk S. Garching) tragen mit jeweils 4 Toren entscheidend zum Erfolg ihrer Teams bei.
Team mit den meisten Torschützen:
Der FC Türk S. Garching stellt besonders viele Torschützen, was die Offensivstärke des Teams unterstreicht.
Die Torschützenliste zeigt einen spannenden Wettbewerb, bei dem noch viel Bewegung in den kommenden Spielen zu erwarten ist.