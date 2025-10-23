Fakten Kreisliga 1 Inn/Salzach

Das vergangene Spielwochenende bot spannende Begegnungen mit insgesamt 22 Toren in sieben Partien. Besonders auffällig waren die klaren Heimsiege sowie einige dramatische Wendungen in den Schlussminuten.

Deutliche Siege und starke Heimauftritte:

Die SG Tüßling - Teising und der ASV Großholzhausen überzeugten jeweils mit souveränen 3:0-Siegen. Beide Teams zeigten eine starke Defensivleistung, gepaart mit effizientem Offensivspiel. Ebenso sicherte sich der SV 66 Oberbergkirchen dank eines späten Doppelschlags einen verdienten 2:0-Erfolg gegen TV Feldkirchen.

Spannende Remis mit Last-Minute-Drama:

Im Spiel TSV Buchbach II gegen ASV Flintsbach fiel der Ausgleich erst in der Nachspielzeit, was die Dramatik des Spiels unterstrich. Auch FC Grünthal und SV Mehring trennten sich nach einem abwechslungsreichen Spiel 2:2, wobei die Tore in der zweiten Hälfte für Spannung sorgten.

Knappe Auswärtssiege:

Der TSV Reischach feierte einen wichtigen 2:1-Auswärtssieg beim SV Ostermünchen, wobei Julian Kneißl beide Treffer erzielte, darunter ein später Foulelfmeter. Auch der SV Westerndorf St. Peter sicherte sich mit einem knappen 1:0-Auswärtssieg beim SV Reichertsheim drei wichtige Punkte.

Fazit:

Das Wochenende zeigte eine gute Mischung aus klaren Siegen und spannenden, bis zur letzten Minute offenen Partien. Insbesondere Spieler wie Julian Kneißl und Tobias Hackenbroich stachen mit ihren Doppelpack-Leistungen hervor. Die Zuschauer erlebten attraktive und torreiche Begegnungen, die die Spannung in der Liga weiter anheizen.