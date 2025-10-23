 2025-10-15T11:43:40.576Z

Ligabericht

Fakten Kreisliga 1 Inn/Salzach

10. Spieltag

Kreisliga 1
Buchbach II
Ostermünchen
FC Grünthal
Reichertshei

Das vergangene Spielwochenende bot spannende Begegnungen mit insgesamt 22 Toren in sieben Partien. Besonders auffällig waren die klaren Heimsiege sowie einige dramatische Wendungen in den Schlussminuten.

Deutliche Siege und starke Heimauftritte:

Die SG Tüßling - Teising und der ASV Großholzhausen überzeugten jeweils mit souveränen 3:0-Siegen. Beide Teams zeigten eine starke Defensivleistung, gepaart mit effizientem Offensivspiel. Ebenso sicherte sich der SV 66 Oberbergkirchen dank eines späten Doppelschlags einen verdienten 2:0-Erfolg gegen TV Feldkirchen.

Spannende Remis mit Last-Minute-Drama:

Im Spiel TSV Buchbach II gegen ASV Flintsbach fiel der Ausgleich erst in der Nachspielzeit, was die Dramatik des Spiels unterstrich. Auch FC Grünthal und SV Mehring trennten sich nach einem abwechslungsreichen Spiel 2:2, wobei die Tore in der zweiten Hälfte für Spannung sorgten.

Knappe Auswärtssiege:

Der TSV Reischach feierte einen wichtigen 2:1-Auswärtssieg beim SV Ostermünchen, wobei Julian Kneißl beide Treffer erzielte, darunter ein später Foulelfmeter. Auch der SV Westerndorf St. Peter sicherte sich mit einem knappen 1:0-Auswärtssieg beim SV Reichertsheim drei wichtige Punkte.

Fazit:

Das Wochenende zeigte eine gute Mischung aus klaren Siegen und spannenden, bis zur letzten Minute offenen Partien. Insbesondere Spieler wie Julian Kneißl und Tobias Hackenbroich stachen mit ihren Doppelpack-Leistungen hervor. Die Zuschauer erlebten attraktive und torreiche Begegnungen, die die Spannung in der Liga weiter anheizen.

Sa., 18.10.2025, 14:00 Uhr
SG Tüßling - Teising
SG Tüßling - TeisingSG Tüßling T
TSV Emmering
TSV EmmeringEmmering
3
0
Abpfiff

So., 19.10.2025, 13:30 Uhr
SV Reichertsheim
SV ReichertsheimReichertshei
SV Westerndorf St. Peter
SV Westerndorf St. PeterWesterndorf
0
1
Abpfiff

Sa., 18.10.2025, 15:00 Uhr
SV Ostermünchen
SV OstermünchenOstermünchen
TSV Reischach
TSV ReischachReischach
1
2
Abpfiff

So., 19.10.2025, 14:00 Uhr
TSV Buchbach
TSV BuchbachBuchbach II
ASV Flintsbach
ASV FlintsbachFlintsbach
2
2
Abpfiff

So., 19.10.2025, 15:00 Uhr
SV 66 Oberbergkirchen
SV 66 OberbergkirchenOberbergkirc
TV Feldkirchen
TV FeldkirchenFeldkirchen
2
0
Abpfiff

Sa., 18.10.2025, 15:00 Uhr
FC Grünthal
FC GrünthalFC Grünthal
SV Mehring
SV MehringSV Mehring
2
2
Abpfiff

So., 19.10.2025, 15:00 Uhr
ASV Großholzhausen
ASV GroßholzhausenASV Großholz
TSV Neuötting
TSV NeuöttingTSV Neuött.
3
0
Abpfiff

Ausführlicher Bericht zur Tabellenkonstellation

Nach elf Spieltagen präsentiert sich die Tabelle spannend und eng umkämpft. Besonders auffällig ist der Kampf um die Spitzenplätze sowie das dichte Mittelfeld, während am Tabellenende mehrere Teams um den Klassenerhalt bangen.

Spitzengruppe:

  • 1. FC Grünthal (24 Punkte, 29:15 Tore)
  • Der FC Grünthal führt souverän die Tabelle an. Mit sieben Siegen, drei Unentschieden und nur einer Niederlage zeigt das Team eine beeindruckende Konstanz. Besonders auffällig ist die starke Offensive mit 29 Treffern, was auf eine durchschlagskräftige Angriffsreihe hindeutet.
  • SV Reichertsheim (18 Punkte, 22:13 Tore)
  • Auf dem zweiten Platz steht der SV Reichertsheim, punktgleich mit der SG Tüßling-Teising und ASV Großholzhausen, jedoch mit dem besseren Torverhältnis. Die Mannschaft überzeugt durch eine solide Defensive (nur 13 Gegentore) und ausgeglichene Leistungen.
  • SG Tüßling - Teising & ASV Großholzhausen (je 18 Punkte)
  • Beide Teams zeigen starke Leistungen, wobei der ASV Großholzhausen noch ein Spiel weniger absolviert hat. Dies könnte im weiteren Verlauf der Saison ein Vorteil sein. Die SG Tüßling-Teising glänzt mit einer stabilen Abwehr (nur 10 Gegentore).

Verfolgerfeld:

  • TuS Raubling (17 Punkte, 31:13 Tore)
  • Trotz weniger Spiele (9) beeindruckt Raubling mit der stärksten Offensive der Liga (31 Tore) und einem hervorragenden Torverhältnis. Mit Nachholspielen in Aussicht könnte das Team schnell in die Spitzengruppe vorrücken.
  • SV 66 Oberbergkirchen (15 Punkte, 8:7 Tore)
  • Ein Team mit einer der defensivstärksten Aufstellungen (nur 7 Gegentore), jedoch mit einer schwachen Offensive (nur 8 Tore). Effizienz steht hier im Vordergrund.

Mittelfeld:

Die Teams von TSV Neuötting, SV Westerndorf St. Peter, TSV Reischach bis hin zu SV Ostermünchen befinden sich im engen Mittelfeld. Punktabstände sind gering, sodass jedes Spiel entscheidend sein kann. Diese Teams zeigen wechselhafte Leistungen und kämpfen um Stabilität im Tabellenmittelfeld.

Abstiegskampf:

Am Tabellenende finden sich mehrere Teams mit ähnlichen Punktzahlen:

  • SV Mehring, ASV Flintsbach, TSV Emmering (je 7 Punkte)
  • Alle drei Teams haben große Defensivprobleme, was sich in der hohen Zahl an Gegentoren widerspiegelt.
  • TV Feldkirchen (6 Punkte, 11:19 Tore)
  • Als Tabellenletzter fehlt es sowohl an Offensivkraft als auch defensiver Stabilität.

Fazit:

Der FC Grünthal ist aktuell der klare Favorit, jedoch können Teams wie TuS Raubling mit Nachholspielen noch entscheidend eingreifen. Im Abstiegskampf bleibt es spannend, da viele Teams punktgleich sind. Die kommenden Spieltage versprechen daher viel Spannung sowohl an der Tabellenspitze als auch im Tabellenkeller.

Aktueller Kurzbericht zur Torschützenliste

Die neue Torschützenliste zeigt spannende Entwicklungen im Kampf um den Titel des besten Torschützen. An der Spitze stehen aktuell Maximilian Pfenninger (FC Grünthal) und Valentin Schoeffel (TuS Raubling), beide mit jeweils 8 Treffern. Ihre beeindruckende Treffsicherheit sorgt für ein packendes Duell um den ersten Platz.

Dicht dahinter folgen Matthias Huber (FC Grünthal), Sebastian Huber (TuS Raubling) und Johannes Schmaußer (TSV Buchbach II) mit jeweils 6 Toren. Diese Spieler zeigen konstant starke Leistungen und könnten bald zur Spitze aufschließen.

Mit 5 Treffern rangieren Michael Gruber (TuS Raubling) und Stefan Weber (TV Feldkirchen) ebenfalls weit oben auf der Liste und bleiben im Rennen um die Top-Positionen.

Auffällig ist die starke Präsenz von Spielern des FC Grünthal, TuS Raubling und SV Reichertsheim in den oberen Rängen. Diese Teams profitieren offenbar von effektiven Offensivstrategien.

Insgesamt zeigt die Liste eine beeindruckende Vielfalt an Torschützen aus unterschiedlichen Vereinen, was die Ausgeglichenheit und Spannung in der Liga unterstreicht.

Wir dürfen gespannt sein, wie sich die Liste in den kommenden Spieltagen weiterentwickelt.

