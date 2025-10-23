Fakten Kreisliga 1 Inn/Salzach

Das vergangene Spielwochenende bot spannende Begegnungen mit insgesamt 22 Toren in sieben Partien. Besonders auffällig waren die klaren Heimsiege sowie einige dramatische Wendungen in den Schlussminuten.
Deutliche Siege und starke Heimauftritte:
Die SG Tüßling - Teising und der ASV Großholzhausen überzeugten jeweils mit souveränen 3:0-Siegen. Beide Teams zeigten eine starke Defensivleistung, gepaart mit effizientem Offensivspiel. Ebenso sicherte sich der SV 66 Oberbergkirchen dank eines späten Doppelschlags einen verdienten 2:0-Erfolg gegen TV Feldkirchen.
Spannende Remis mit Last-Minute-Drama:
Im Spiel TSV Buchbach II gegen ASV Flintsbach fiel der Ausgleich erst in der Nachspielzeit, was die Dramatik des Spiels unterstrich. Auch FC Grünthal und SV Mehring trennten sich nach einem abwechslungsreichen Spiel 2:2, wobei die Tore in der zweiten Hälfte für Spannung sorgten.
Knappe Auswärtssiege:
Der TSV Reischach feierte einen wichtigen 2:1-Auswärtssieg beim SV Ostermünchen, wobei Julian Kneißl beide Treffer erzielte, darunter ein später Foulelfmeter. Auch der SV Westerndorf St. Peter sicherte sich mit einem knappen 1:0-Auswärtssieg beim SV Reichertsheim drei wichtige Punkte.
Fazit:
Das Wochenende zeigte eine gute Mischung aus klaren Siegen und spannenden, bis zur letzten Minute offenen Partien. Insbesondere Spieler wie Julian Kneißl und Tobias Hackenbroich stachen mit ihren Doppelpack-Leistungen hervor. Die Zuschauer erlebten attraktive und torreiche Begegnungen, die die Spannung in der Liga weiter anheizen.
Nach elf Spieltagen präsentiert sich die Tabelle spannend und eng umkämpft. Besonders auffällig ist der Kampf um die Spitzenplätze sowie das dichte Mittelfeld, während am Tabellenende mehrere Teams um den Klassenerhalt bangen.
Spitzengruppe:
Verfolgerfeld:
Mittelfeld:
Die Teams von TSV Neuötting, SV Westerndorf St. Peter, TSV Reischach bis hin zu SV Ostermünchen befinden sich im engen Mittelfeld. Punktabstände sind gering, sodass jedes Spiel entscheidend sein kann. Diese Teams zeigen wechselhafte Leistungen und kämpfen um Stabilität im Tabellenmittelfeld.
Abstiegskampf:
Am Tabellenende finden sich mehrere Teams mit ähnlichen Punktzahlen:
Fazit:
Der FC Grünthal ist aktuell der klare Favorit, jedoch können Teams wie TuS Raubling mit Nachholspielen noch entscheidend eingreifen. Im Abstiegskampf bleibt es spannend, da viele Teams punktgleich sind. Die kommenden Spieltage versprechen daher viel Spannung sowohl an der Tabellenspitze als auch im Tabellenkeller.
Die neue Torschützenliste zeigt spannende Entwicklungen im Kampf um den Titel des besten Torschützen. An der Spitze stehen aktuell Maximilian Pfenninger (FC Grünthal) und Valentin Schoeffel (TuS Raubling), beide mit jeweils 8 Treffern. Ihre beeindruckende Treffsicherheit sorgt für ein packendes Duell um den ersten Platz.
Dicht dahinter folgen Matthias Huber (FC Grünthal), Sebastian Huber (TuS Raubling) und Johannes Schmaußer (TSV Buchbach II) mit jeweils 6 Toren. Diese Spieler zeigen konstant starke Leistungen und könnten bald zur Spitze aufschließen.
Mit 5 Treffern rangieren Michael Gruber (TuS Raubling) und Stefan Weber (TV Feldkirchen) ebenfalls weit oben auf der Liste und bleiben im Rennen um die Top-Positionen.
Auffällig ist die starke Präsenz von Spielern des FC Grünthal, TuS Raubling und SV Reichertsheim in den oberen Rängen. Diese Teams profitieren offenbar von effektiven Offensivstrategien.
Insgesamt zeigt die Liste eine beeindruckende Vielfalt an Torschützen aus unterschiedlichen Vereinen, was die Ausgeglichenheit und Spannung in der Liga unterstreicht.
Wir dürfen gespannt sein, wie sich die Liste in den kommenden Spieltagen weiterentwickelt.