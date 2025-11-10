Fakten Kreisliga 1 Donau/Isar

Gesamtfazit der Spielrunde
Ein spannendes Wochenende voller packender Begegnungen und zahlreicher Tore liegt hinter uns. Die Zuschauer konnten einige herausragende Leistungen bestaunen:
Insgesamt boten die Spiele sowohl viele Tore als auch intensive Zweikämpfe, die das Wochenende spannend gestalteten.
Ausführlicher Bericht zur Tabellenkonstellation
Nach dem aktuellen Stand der Saison zeigt sich in der Tabelle eine spannende Konstellation, die sowohl an der Tabellenspitze als auch im Abstiegskampf für Dramatik sorgt.
Spitzengruppe:
Mittelfeld:
7.–9. SV Menning (18 Punkte), SV Karlskron (16 Punkte) und SV Ingolstadt-Hundszell (14 Punkte) bilden das solide Mittelfeld. Diese Teams zeigen durchwachsene Leistungen, bleiben aber in sicherer Distanz zu den Abstiegsrängen.
Abstiegskampf:
Fazit:
Der FC Hitzhofen-Oberzell und der VfB Eichstätt II liefern sich ein packendes Rennen um die Tabellenspitze. Im Mittelfeld kann sich noch viel ändern, während es im Tabellenkeller für TSV Kösching bereits nach einer fast aussichtslosen Situation aussieht. Die enge Punkteverteilung zwischen Platz 4 und 10 verspricht viel Spannung für den weiteren Saisonverlauf.
Aktuelle Torschützenliste
An der Spitze der Torschützenliste steht Admir Music vom FC Hitzhofen-Oberzell mit beeindruckenden 11 Treffern. Dicht gefolgt von Lorenz Schweiger (TSV Lichtenau) und Matthias Weinzierl (SV Ingolstadt-Hundszell), die jeweils 10 Tore erzielt haben.
Auf Platz 4 befindet sich Samuel Schmid vom VfB Eichstätt II mit 9 Treffern. Emin Ismaili vom FC Hitzhofen-Oberzell belegt mit 8 Toren den fünften Rang.
Mit jeweils 7 Toren teilen sich Marius Heß (SV Denkendorf), Leon Sedlmair (TSV Hohenwart) und Philip Wolfsfellner (SV Menning) den sechsten Platz.
In der weiteren Rangliste folgen Spieler wie Leander Friedl (SV Zuchering) und Sandro Rott (FC Sandersdorf) mit jeweils 6 Treffern. Auch Nico Prause (TSV Hohenwart) und Bastian Wagner (TSV Lichtenau) sind mit je 5 Toren stark vertreten.
Diese Torschützenliste zeigt die beeindruckende Treffsicherheit der Spieler in der aktuellen Saison und verspricht weiterhin spannende Spiele.