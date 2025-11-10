 2025-10-30T14:25:35.653Z

Ligabericht

Fakten Kreisliga 1 Donau/Isar

12. Spieltag

Verlinkte Inhalte

Kreisliga 1
Kösching
Sandersdorf
Mindelstette
FC Hitzhofen

Gesamtfazit der Spielrunde

Ein spannendes Wochenende voller packender Begegnungen und zahlreicher Tore liegt hinter uns. Die Zuschauer konnten einige herausragende Leistungen bestaunen:

  • FC Hitzhofen-Oberzell setzte sich mit einem klaren 4:2-Auswärtssieg gegen den SV Menning durch. Die Torschützen waren Tobias Schmid, Alexander Thomas, Emin Ismaili und Admir Music, die ihre Chancen eiskalt nutzten. Auf Seiten von Menning trafen Marcel von Schuttenbach und Alexander Zielinski.
  • Der SV Ingolstadt-Hundszell dominierte den TSV Kösching mit einem souveränen 4:0-Sieg. Besonders hervorzuheben ist Manuel Wittmann, der einen Hattrick erzielte. Den Schlusspunkt setzte Elias Weixler.
  • Im Duell zwischen SV Karlskron und FC Sandersdorf gab es ein enges 3:2. Paul Dorschner glänzte mit zwei Treffern, während Korbinian Forchhammer für Sandersdorf doppelt traf. Ein Eigentor von Christian Winkler brachte Karlskron zusätzlich in Führung. Das Spiel endete mit einem Platzverweis für Sandro Rott.
  • TSV Lichtenau startete furios gegen TV Münchsmünster und gewann 3:0. Die Tore erzielten Bastian Wagner, Lorenz Schweiger und in der Nachspielzeit Denis Hadzic. Auch hier gab es eine rote Karte, die Silas Wisser traf.
  • Ein knappes Spiel sahen die Zuschauer beim Match zwischen FC Mindelstetten und SV Denkendorf. Der einzige Treffer der Partie gelang Bastian Stadler und sicherte Denkendorf den Sieg.

Insgesamt boten die Spiele sowohl viele Tore als auch intensive Zweikämpfe, die das Wochenende spannend gestalteten.

Gestern, 14:30 Uhr
TSV Hohenwart
TSV HohenwartHohenwart
SV Zuchering
SV ZucheringSV Zuchering
Abgesagt

Gestern, 14:30 Uhr
SV Kasing
SV KasingSV Kasing
VfB Eichstätt
VfB EichstättEichstätt II
Abgesagt

Gestern, 14:30 Uhr
SV Ingolstadt-Hundszell
SV Ingolstadt-HundszellSV Hundszell
TSV Kösching
TSV KöschingKösching
4
0
Abpfiff

Gestern, 14:30 Uhr
SV Karlskron
SV KarlskronSV Karlskron
FC Sandersdorf
FC SandersdorfSandersdorf
3
2
Abpfiff

Gestern, 14:00 Uhr
SV Menning
SV MenningMenning
FC Hitzhofen-Oberzell
FC Hitzhofen-OberzellFC Hitzhofen
2
4
Abpfiff

Gestern, 14:30 Uhr
TSV Lichtenau
TSV LichtenauLichtenau
TV Münchsmünster
TV MünchsmünsterMünchsmünste
3
0
Abpfiff

Gestern, 14:30 Uhr
FC Mindelstetten
FC MindelstettenMindelstette
SV Denkendorf
SV DenkendorfDenkendorf
0
1
Abpfiff

Ausführlicher Bericht zur Tabellenkonstellation

Nach dem aktuellen Stand der Saison zeigt sich in der Tabelle eine spannende Konstellation, die sowohl an der Tabellenspitze als auch im Abstiegskampf für Dramatik sorgt.

Spitzengruppe:

  1. FC Hitzhofen-Oberzell führt die Tabelle souverän mit 27 Punkten aus 11 Spielen (9 Siege, 0 Unentschieden, 2 Niederlagen) und einem beeindruckenden Torverhältnis von 30:10. Die starke Offensive gepaart mit einer stabilen Defensive macht das Team derzeit zur Nummer eins.
  2. VfB Eichstätt II liegt mit 26 Punkten dicht dahinter. Mit 8 Siegen, 2 Remis und nur einer Niederlage sowie einem soliden Torverhältnis von 21:10 bleibt das Team der härteste Verfolger von Hitzhofen-Oberzell.
  3. TSV Hohenwart belegt den dritten Platz mit 22 Punkten. Sie zeigen eine ausgeglichene Leistung mit 7 Siegen, 1 Unentschieden und 3 Niederlagen. Das Torverhältnis von 23:15 verdeutlicht ihre stabile Form.

Mittelfeld:

  1. TSV Lichtenau (21 Punkte) und SV Denkendorf (ebenfalls 21 Punkte, jedoch ein Spiel mehr) kämpfen im oberen Mittelfeld um den Anschluss an die Spitze. Lichtenau überzeugt mit einem starken Torverhältnis von 26:14, während Denkendorf mit 20:18 eine ausgeglichene Tordifferenz zeigt.
  2. SV Zuchering hat mit 19 Punkten aus 10 Spielen noch ein Nachholspiel in petto, was ihnen die Möglichkeit gibt, weiter nach oben zu klettern. Ihr Torverhältnis von 24:14 zeigt eine starke Offensive.

7.–9. SV Menning (18 Punkte), SV Karlskron (16 Punkte) und SV Ingolstadt-Hundszell (14 Punkte) bilden das solide Mittelfeld. Diese Teams zeigen durchwachsene Leistungen, bleiben aber in sicherer Distanz zu den Abstiegsrängen.

Abstiegskampf:

  1. SV Kasing (12 Punkte) hält sich mit einem Torverhältnis von 16:17 knapp über der Gefahrenzone.
  2. FC Mindelstetten hat 9 Punkte gesammelt, jedoch mit einer schwachen Torausbeute von 8:20.
  3. FC Sandersdorf (7 Punkte) und 13. TV Münchsmünster (5 Punkte) kämpfen intensiv gegen den Abstieg, beide mit identischen Gegentorwerten von 29, was auf defensive Schwächen hinweist.
  4. TSV Kösching bildet mit nur 2 Punkten aus 12 Spielen und einem Torverhältnis von 8:31 das Schlusslicht der Liga. Der Klassenerhalt scheint für sie in weite Ferne gerückt.

Fazit:

Der FC Hitzhofen-Oberzell und der VfB Eichstätt II liefern sich ein packendes Rennen um die Tabellenspitze. Im Mittelfeld kann sich noch viel ändern, während es im Tabellenkeller für TSV Kösching bereits nach einer fast aussichtslosen Situation aussieht. Die enge Punkteverteilung zwischen Platz 4 und 10 verspricht viel Spannung für den weiteren Saisonverlauf.

Aktuelle Torschützenliste

An der Spitze der Torschützenliste steht Admir Music vom FC Hitzhofen-Oberzell mit beeindruckenden 11 Treffern. Dicht gefolgt von Lorenz Schweiger (TSV Lichtenau) und Matthias Weinzierl (SV Ingolstadt-Hundszell), die jeweils 10 Tore erzielt haben.

Auf Platz 4 befindet sich Samuel Schmid vom VfB Eichstätt II mit 9 Treffern. Emin Ismaili vom FC Hitzhofen-Oberzell belegt mit 8 Toren den fünften Rang.

Mit jeweils 7 Toren teilen sich Marius Heß (SV Denkendorf), Leon Sedlmair (TSV Hohenwart) und Philip Wolfsfellner (SV Menning) den sechsten Platz.

In der weiteren Rangliste folgen Spieler wie Leander Friedl (SV Zuchering) und Sandro Rott (FC Sandersdorf) mit jeweils 6 Treffern. Auch Nico Prause (TSV Hohenwart) und Bastian Wagner (TSV Lichtenau) sind mit je 5 Toren stark vertreten.

Diese Torschützenliste zeigt die beeindruckende Treffsicherheit der Spieler in der aktuellen Saison und verspricht weiterhin spannende Spiele.

Aufrufe: 010.11.2025, 14:11 Uhr
Helmut KampaAutor