Fakten Kreisliga 1 Donau/Isar

Ausführlicher Bericht zur Tabellenkonstellation

Nach dem aktuellen Stand der Saison zeigt sich in der Tabelle eine spannende Konstellation, die sowohl an der Tabellenspitze als auch im Abstiegskampf für Dramatik sorgt.

Spitzengruppe:

FC Hitzhofen-Oberzell führt die Tabelle souverän mit 27 Punkten aus 11 Spielen (9 Siege, 0 Unentschieden, 2 Niederlagen) und einem beeindruckenden Torverhältnis von 30:10. Die starke Offensive gepaart mit einer stabilen Defensive macht das Team derzeit zur Nummer eins. VfB Eichstätt II liegt mit 26 Punkten dicht dahinter. Mit 8 Siegen, 2 Remis und nur einer Niederlage sowie einem soliden Torverhältnis von 21:10 bleibt das Team der härteste Verfolger von Hitzhofen-Oberzell. TSV Hohenwart belegt den dritten Platz mit 22 Punkten. Sie zeigen eine ausgeglichene Leistung mit 7 Siegen, 1 Unentschieden und 3 Niederlagen. Das Torverhältnis von 23:15 verdeutlicht ihre stabile Form.

Mittelfeld:

TSV Lichtenau (21 Punkte) und SV Denkendorf (ebenfalls 21 Punkte, jedoch ein Spiel mehr) kämpfen im oberen Mittelfeld um den Anschluss an die Spitze. Lichtenau überzeugt mit einem starken Torverhältnis von 26:14, während Denkendorf mit 20:18 eine ausgeglichene Tordifferenz zeigt. SV Zuchering hat mit 19 Punkten aus 10 Spielen noch ein Nachholspiel in petto, was ihnen die Möglichkeit gibt, weiter nach oben zu klettern. Ihr Torverhältnis von 24:14 zeigt eine starke Offensive.

7.–9. SV Menning (18 Punkte), SV Karlskron (16 Punkte) und SV Ingolstadt-Hundszell (14 Punkte) bilden das solide Mittelfeld. Diese Teams zeigen durchwachsene Leistungen, bleiben aber in sicherer Distanz zu den Abstiegsrängen.

Abstiegskampf:

SV Kasing (12 Punkte) hält sich mit einem Torverhältnis von 16:17 knapp über der Gefahrenzone. FC Mindelstetten hat 9 Punkte gesammelt, jedoch mit einer schwachen Torausbeute von 8:20. FC Sandersdorf (7 Punkte) und 13. TV Münchsmünster (5 Punkte) kämpfen intensiv gegen den Abstieg, beide mit identischen Gegentorwerten von 29, was auf defensive Schwächen hinweist. TSV Kösching bildet mit nur 2 Punkten aus 12 Spielen und einem Torverhältnis von 8:31 das Schlusslicht der Liga. Der Klassenerhalt scheint für sie in weite Ferne gerückt.

Fazit:

Der FC Hitzhofen-Oberzell und der VfB Eichstätt II liefern sich ein packendes Rennen um die Tabellenspitze. Im Mittelfeld kann sich noch viel ändern, während es im Tabellenkeller für TSV Kösching bereits nach einer fast aussichtslosen Situation aussieht. Die enge Punkteverteilung zwischen Platz 4 und 10 verspricht viel Spannung für den weiteren Saisonverlauf.

Aktuelle Torschützenliste

An der Spitze der Torschützenliste steht Admir Music vom FC Hitzhofen-Oberzell mit beeindruckenden 11 Treffern. Dicht gefolgt von Lorenz Schweiger (TSV Lichtenau) und Matthias Weinzierl (SV Ingolstadt-Hundszell), die jeweils 10 Tore erzielt haben.

Auf Platz 4 befindet sich Samuel Schmid vom VfB Eichstätt II mit 9 Treffern. Emin Ismaili vom FC Hitzhofen-Oberzell belegt mit 8 Toren den fünften Rang.

Mit jeweils 7 Toren teilen sich Marius Heß (SV Denkendorf), Leon Sedlmair (TSV Hohenwart) und Philip Wolfsfellner (SV Menning) den sechsten Platz.

In der weiteren Rangliste folgen Spieler wie Leander Friedl (SV Zuchering) und Sandro Rott (FC Sandersdorf) mit jeweils 6 Treffern. Auch Nico Prause (TSV Hohenwart) und Bastian Wagner (TSV Lichtenau) sind mit je 5 Toren stark vertreten.

Diese Torschützenliste zeigt die beeindruckende Treffsicherheit der Spieler in der aktuellen Saison und verspricht weiterhin spannende Spiele.