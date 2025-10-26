Fakten Kreisliga 1 Donau/Isar

Dramatik bis zur letzten Minute: Der SV Menning sicherte sich einen hart erkämpften 1:0-Heimsieg gegen den SV Ingolstadt-Hundszell durch ein Last-Minute-Tor von Alessandro Nikolaidis in der 94. Spielminute.

Treffsicherer Goalgetter: Admir Music war der herausragende Akteur beim 3:0-Auswärtssieg des FC Hitzhofen-Oberzell gegen den FC Mindelstetten. Mit einem Hattrick machte er den Unterschied und sicherte seinem Team einen klaren Erfolg.

Deutliche Überlegenheit: Der SV Zuchering ließ dem TSV Kösching beim 5:0-Auswärtssieg keine Chance. Besonders Leander Friedl glänzte mit zwei Treffern, während ein Eigentor von Nico Weith den Rückstand für Kösching zusätzlich vergrößerte.

Knappe Entscheidungen: Der VfB Eichstätt II besiegte den SV Karlskron mit 1:0 dank eines verwandelten Foulelfmeters von Samuel Schmid in der 72. Minute. Auch der TSV Hohenwart holte einen wichtigen 1:0-Auswärtssieg beim SV Kasing durch Giuseppe Iapalucci.

Torreiche Heimspiele: Der TSV Lichtenau und der SV Denkendorf überzeugten vor heimischem Publikum mit jeweils 3:1-Siegen gegen den FC Sandersdorf bzw. den TV Münchsmünster. Bei Denkendorf beeinflussten zwei Gelb-Rote Karten gegen Münchsmünster das Spielgeschehen entscheidend.

Fazit: Der Spieltag war geprägt von späten Toren, eindrucksvollen Einzelleistungen und spannenden Begegnungen. Besonders Admir Music und Leander Friedl stachen mit ihren Toren hervor, während enge Partien wie bei Menning oder Kasing bis zur letzten Minute für Spannung sorgten.