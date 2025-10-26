 2025-10-15T11:43:40.576Z

Ligabericht

Fakten Kreisliga 1 Donau/Isar

10. Spieltag

Kreisliga 1
Kösching
Sandersdorf
Mindelstette
FC Hitzhofen

Dramatik bis zur letzten Minute: Der SV Menning sicherte sich einen hart erkämpften 1:0-Heimsieg gegen den SV Ingolstadt-Hundszell durch ein Last-Minute-Tor von Alessandro Nikolaidis in der 94. Spielminute.

Treffsicherer Goalgetter: Admir Music war der herausragende Akteur beim 3:0-Auswärtssieg des FC Hitzhofen-Oberzell gegen den FC Mindelstetten. Mit einem Hattrick machte er den Unterschied und sicherte seinem Team einen klaren Erfolg.

Deutliche Überlegenheit: Der SV Zuchering ließ dem TSV Kösching beim 5:0-Auswärtssieg keine Chance. Besonders Leander Friedl glänzte mit zwei Treffern, während ein Eigentor von Nico Weith den Rückstand für Kösching zusätzlich vergrößerte.

Knappe Entscheidungen: Der VfB Eichstätt II besiegte den SV Karlskron mit 1:0 dank eines verwandelten Foulelfmeters von Samuel Schmid in der 72. Minute. Auch der TSV Hohenwart holte einen wichtigen 1:0-Auswärtssieg beim SV Kasing durch Giuseppe Iapalucci.

Torreiche Heimspiele: Der TSV Lichtenau und der SV Denkendorf überzeugten vor heimischem Publikum mit jeweils 3:1-Siegen gegen den FC Sandersdorf bzw. den TV Münchsmünster. Bei Denkendorf beeinflussten zwei Gelb-Rote Karten gegen Münchsmünster das Spielgeschehen entscheidend.

Fazit: Der Spieltag war geprägt von späten Toren, eindrucksvollen Einzelleistungen und spannenden Begegnungen. Besonders Admir Music und Leander Friedl stachen mit ihren Toren hervor, während enge Partien wie bei Menning oder Kasing bis zur letzten Minute für Spannung sorgten.

Ausführlicher Bericht zur Tabellenkonstellation

Nach 10 gespielten Partien präsentiert sich die Tabelle mit spannenden Platzierungen und interessanten Torverhältnissen. Das Rennen an der Spitze ist eng, während sich am Tabellenende einige Teams im Abstiegskampf befinden.

Spitzengruppe (Platz 1–5):

  1. FC Hitzhofen-Oberzell (24 Punkte, 26:8 Tore) führt die Tabelle an. Mit 8 Siegen und nur 2 Niederlagen zeigt das Team eine beeindruckende Offensivkraft (26 Tore) und eine stabile Defensive (8 Gegentore).
  2. VfB Eichstätt II (23 Punkte, 19:9 Tore) ist dicht dahinter. Die Mannschaft punktet durch eine starke Defensive (nur 9 Gegentore) und eine konstante Leistung mit nur einer Niederlage.
  3. TSV Hohenwart (22 Punkte, 23:13 Tore) hält den Anschluss mit einem sehr soliden Angriff (23 Tore) und einer fast ebenso effektiven Abwehr.
  4. SV Zuchering (19 Punkte, 24:14 Tore) überzeugt mit einer starken Offensive, jedoch lassen 14 Gegentore Verbesserungspotenzial in der Defensive erkennen.
  5. TSV Lichtenau (18 Punkte, 23:14 Tore) punktet ähnlich wie Zuchering, zeigt jedoch eine etwas schwächere Konstanz, was sich in den drei Unentschieden widerspiegelt.

Mittelfeld (Platz 6–10):

  • SV Menning (18 Punkte, 16:13 Tore) teilt sich punktgleich den 5. Platz, profitiert jedoch weniger von der Tordifferenz.
  • SV Denkendorf (15 Punkte, 17:18 Tore) zeigt eine ausgeglichene Bilanz, leidet jedoch unter einer negativen Tordifferenz.
  • SV Karlskron (13 Punkte, 14:14 Tore) steht stabil mit einer ausgeglichenen Torbilanz.
  • SV Kasing (12 Punkte, 16:17 Tore) kämpft mit knappen Spielen, was sich in den vielen Unentschieden zeigt.
  • SV Ingolstadt-Hundszell (11 Punkte, 21:20 Tore) überzeugt offensiv, zeigt jedoch Schwächen in der Abwehr.

Abstiegskampf (Platz 11–14):

  • FC Mindelstetten (9 Punkte, 8:19 Tore) hat Probleme in der Offensive und Defensive.
  • FC Sandersdorf (7 Punkte, 10:26 Tore) zeigt große Defizite in der Abwehr mit 26 Gegentoren.
  • TV Münchsmünster (5 Punkte, 12:26 Tore) steht unter Druck, trotz einiger guter Offensivaktionen.
  • TSV Kösching (2 Punkte, 7:25 Tore) hat noch kein Spiel gewonnen und weist die schwächste Defensive auf.

Fazit:

Der Kampf um die Tabellenspitze bleibt spannend, da nur wenige Punkte die Top-Teams trennen. Gleichzeitig ist der Abstiegskampf intensiv, wobei insbesondere TSV Kösching dringend Punkte benötigt, um den Anschluss nicht zu verlieren.

Kurzbericht zur aktuellen Torschützenliste

Die aktuelle Torschützenliste zeigt einen spannenden Zweikampf an der Spitze. Admir Music vom FC Hitzhofen-Oberzell und Matthias Weinzierl vom SV Ingolstadt-Hundszell teilen sich mit jeweils 10 Treffern den ersten Platz. Dicht dahinter folgt Lorenz Schweiger vom TSV Lichtenau mit 9 Toren.

Auch Samuel Schmid vom VfB Eichstätt II hat mit 8 Treffern eine starke Leistung gezeigt und belegt den vierten Rang. Mit jeweils 7 Toren behaupten sich Emin Ismaili (FC Hitzhofen-Oberzell), Leon Sedlmair (TSV Hohenwart) und Philip Wolfsfellner (SV Menning) auf den geteilten fünften Plätzen.

Auffallend ist die ausgeglichene Verteilung der Torschützen über verschiedene Vereine. Besonders der FC Hitzhofen-Oberzell und der SV Zuchering sind mit mehreren Spielern unter den Top-Torschützen vertreten.

Die enge Punktedichte an der Spitze verspricht spannende Duelle in den kommenden Spieltagen, da viele Spieler dicht beieinanderliegen und jederzeit die Führung übernehmen könnten.

